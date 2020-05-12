Підписати контракт з «Нафтогазом» на поставку енергії можна онлайн

ТОВ «Газопостачальна компанія “Нафтогаз України”» – підрозділ Групи «Нафтогаз», який займається поставками газу та електричної енергії представникам середнього, малого бізнесу і газу населенню – запровадило обмін електронними документами.

Тепер підприємці можуть підписати контракт на поставку газу або електричної енергії та інші супровідні документи за допомогою електронного цифрового підпису.

Підписання онлайн суттєво скорочує час на роботу з документами та спрощує саму процедуру. Адже поставити підпис та передати необхідні документи можна за лічені хвилини. Для цього клієнту необхідно мати лише дійсний електронний цифровий підпис.

З використанням електронних документів зникає необхідність відправляти листи поштою та чекати на підписані екземпляри документів з боку контрагента.

ТОВ «Газопостачальна компанія “Нафтогаз України”» обслуговує більше 1,8 тис. представників бізнесу та більше 250 тис. побутових клієнтів.

Стати клієнтом компанії можна онлайн на сайті https://www.gas.ua/business/join.

За більш детальною інформацією звертайтеся:

Телефон: 050 450 25 90

Email: kr@gas.ua