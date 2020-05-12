Поедем или еще посидим?

Уровень взаимосвязи разных отраслей жизнедеятельности города наглядно демонстрирует ситуация с некоторым послаблением карантинных ограничений – на улицах сразу увеличилось количество людей, соответственно, увеличилось и количество желающих перейти в разряд пассажиров общественного транспорта.

Не секрет, что только благодаря наличию коммунального парка троллейбусов и автобусов большой вместимости в Кропивницком удалось избежать транспортного коллапса, вызванного остановкой работы сетей маршрутных такси. При этом вместимость салонов автобусов и троллейбусов была ограничена 10-тью человеками. Понятно, что в таких условиях 60-ти единиц крупногабаритного пассажирского транспорта на город, где в советские времена на линиях ежедневно работало несколько сотен коммунальных автобусов, не считая ведомственных, маловато. Но для ограниченного режима жизнедеятельности этого было достаточно, особенно после того, как правительство разрешило перевозить столько пассажиров, сколько есть мест для сидения. Люди как-то самоорганизовались, на остановках появились относительно аккуратные очереди, больше людей стало ходить пешком, особенно на расстояние двух – трех остановок, и особой проблемы не было.

Впрочем напряженность стала возрастать, как только появились первые признаки активизации деловой и общественной жизни, и стало понятно, что жить без маршруток город пока не готов. Автобусы и троллейбусы заполняются быстрее, чем исчезает очередь желающих уехать, особенно страдают жители отдаленных районов, куда ничем другим, кроме общественного транспорта, не попасть. К примеру, с утра 8-го мая наблюдалось скопление людей на остановке возле Центрального рынка, причем автобус подходит с уже почти заполнеными местами для сидения. Люди жалуются: «Автобусов нам не хватает, я живу на Завадовке, доехать нечем. Поэтому маршрутки очень нужны, очень!»

Мне пришлось выслушать и острую критику в адрес чиновников, отвечающих за пассажирские перевозки. Но люди забывают, что решение о возобновлении работы маршруток принимается правительством, потому что оно же и запретило деятельность этого вида общественного транспорта. Но в недавнем постановлении Кабмина, смягчающем ограничения на деятельность некоторых субъектов хозяйствования, ни слова не сказано о маршрутках! Получается, что наше правительство не успевает за событиями даже во время принятия решений о послаблении карантина, ведь понятно, что это потребует активизации транспортной составляющей, а если и понимает, то боится взять ответственность на себя.

Открывая заседание Кабмина, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что с 11-го мая намечается расширить перечень использования дополнительного общественного транспорта для пеервозки людей, но: «По поводу режима работы транспорта Кабмин и Минздрав готовы дополнительно при необходимости разъяснять местным властям все алгоритмы и процедуры. Общественный транспорт в крупных городах – это риск сразу сотен новых больных, и тут надо действовать постепенно и смотреть в первую очередь на безо­пасность». При этом он напомнил, что за режим работы общественного транспорта личную ответственность несут городские головы.

Вопрос, однако, в том, будут ли «перевізники» в состоянии вывести на маршруты свои транспорт­ные средства после длительного простоя? Руководитель одного из предприятий сказал по телефону, что ситуация очень тяжелая, большинство сотрудников находятся в отпусках за свой счет, поэтому люди вынуждены увольняться, в общем, еще немного – и работать на маршрутках будет вообще некому.

Думается, скорее всего, на этой неделе будут какие-то решения насчет точечного использования маршруток, понятно, что с соблюдением санитарных и карантинных правил. Но здесь появляется проблема другого порядка – наши люди явно ослабили самоконтроль, и с каждым днем все больше людей на улицах не пользуются ни защитными масками, ни «социальной дистанцией», и это касается как военных, так и гражданских вместе с полицией, которая и должна этот процесс контролировать. Очень даже может быть, что такое «падение нравов» приведет не к ослаблению карантина, а к его ужесточению, в том числе и в секторе пассажирских перевозок.