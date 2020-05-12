Водяна фантазія

Мабуть, коронавірус недостатньо налякав населення Кропивницького, тому деякі Інтернет-видання вирішили добити нас остаточно заголовками типу «Рівень води в Інгулі знизився на півтора метри!». Таке страшне повідомлення здатне неабияк налякати будь-кого, бо всім відомо, що для Інгулу це означає практично повне пересихання або зневоднення.

«Україна-Центр» кілька останніх років регулярно розміщує матеріали, присвячені темі порятунку Інгулу, тому ми швиденько мотнулися на берег, але побачили, що рівень тримається на звичних відмітках. Більше того, він дещо підвищився у зв’язку з довгоочікуваними опадами, а з тих пір, як відремонтували гідротехнічну споруду біля Михайлівського мосту, і взагалі тримається досить стабільно, і навіть вищий, ніж до реконструкції. Але ж наші колеги цього не знали, тому й написали, відзняли сюжет і виклали фото річки, яка нижче Михайлівського мосту ніколи не вражала повноводністю, але ж і не пересихала теж.

До речі, якщо й говорити про майже пересихання Інгулу, то воно мало місце під час реконструкції, коли русло, яке залишилося на дні річки між бетонними плитами, спокійно переходив лелека. Але ж нинішній рівень води на той стан ніяк не схожий, правда, на опорі моста видно лінійку для позначень рівня води під час повені, коли вода не встигала проходити у відкриті шандори й переливалася через саму дамбу. Той рівень дійсно буває на метр чи півтора вищий за звичайний, але це аж ніяк не дає підстав стверджувати, що рівень річки опустився аж так набагато.

Насправді проблема Інгулу існує, але вона полягає у відсутності притоку в річку з площі його водозбору, тому рівень Інгулу в межах міста підтримується за рахунок регульованих скидів з Новомиколаївського водосховища біля ТЕЦ. Але й це ще не все, бо на фоні розмов про реконструкцію набережної ми кілька років ведемо мову про порятунок Інгулу як основне завдання можливої реконструкції.

Минулого року разом з начальником управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради Сергієм Коваленком ми зробили вражаюче відкриття – виявляється, що русла нашої найбільшої річки в районі мостового переходу (Об’їзна) більше не існує!

Воно пересохло, бо практично зник і витік Інгулу в Олександрівському районі, тому там, де текла вода від витоку й аж до злиття Інгулу та Грузької в районі Старої Балашівки, шумлять очерети, а вода якщо й з’являється, то лише після дощів. І ось це справжня причина, щоб бити на сполох, а не кричати «караул» тому, що автори матеріалу про майже екологічну катастрофу просто сплутали рівень повені та літній варіант течії.

Ми повинні рятувати річку, починаючи від правильної розчистки русла – аж до витоків, але щось не чутно, щоб готувався бодай проєкт оздоровлення Інгулу. Між іншим, не лише Інгул потерпає від безводдя. Це сумна доля всіх маленьких річок, струмків і потічків, яких за назвами в Кропивницькому налічується більше 20-ти, але за фактом половина з них уже зникли…