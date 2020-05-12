Виктория Стародуб: «Пытаюсь заниматься тем, что люблю»

«УЦ» продолжает рассказывать о талантливых рукодельницах Кропивницкого. В этот раз хотим познакомить вас с талантливейшей мастерицей, которая вяжет замечательные вещи – от детских шапочек до разнообразных женских пальто, а также создает очень милые игрушки и куклы для детей. Самое интересное, что вязание сопровождает Викторию с детских лет, но пускай она сама расскажет вам об этом!

– Виктория, когда и как начали рукодельничать?

– Меня воспитывали бабушка с дедушкой. И именно у бабушки я научилась рукоделию. Она вязала носки, шапки, сумки, а я крутилась возле неё, подглядывала за процессом, задавала вопросы, понемногу училась сама. Нашла у неё старые журналы и книжки и начала экспериментировать с созданием одежды для кукол и пупсов, а потом уже и для себя. Таким образом, с шести лет я уже держала в руках спицы. В 9 лет под чутким бабушкиным руководством связала себе первую юбку, потом пошли кофты и пальто. При Союзе с пряжей было не очень. Бабушка в основном заказывала её через знакомых на ковровой фабрике, и так понемногу вязали. Став старше, тоже не забрасывала это дело: до сих пор вяжу детям, принимаю заказы, дарю созданные своими руками игрушки. Мне это всегда нравилось. Как говорится: «Занимайся тем, что ты любишь, тогда всё получится». Вот я и пытаюсь заниматься тем, что люблю. По инструкциям я практически никогда не вяжу. Чаще смотрю какие-то игрушки или другие работы, потом вдохновляюсь и создаю что-то своё. Но даже если, к примеру, я буду вязать две одинаковые вещи, по одному и тому же узору и описанию, они всё равно у меня получатся разными. Мне не интересно вязать одно и то же по несколько раз. Мне нравится, чтобы вещь была одна, и больше такой не было. И не важно, для кого я вяжу: для себя, для детей, внуков или даже чужих людей, мне всегда хочется, чтобы каждая вещь была уникальной.

– Зачастую люди к вам приходят со своими идеями или просят вас самой что-нибудь для них придумать и создать?

– Чаще всего ко мне приходят с таким запросом: «Хочу что-то такое – сама не знаю, что. Но главное, чтобы такого ни у кого не было». В таких случаях я начинаю подбирать модели, узоры, пряжу, а потом мы обсуждаем и приходим к чему-то общему. До карантина ситуация была лучше. Поступали заказы и из Киева, из других стран. А сейчас жизнь как будто остановилась – никаких контактов с белым светом. Но, конечно, всё равно понемногу вяжу. Подруга подала идею из старых джинсов и вещей шить эко-сумки, ведь пластиковые пакеты уже выходят из обихода. Сегодня делала выкройки, а завтра буду шить. Сейчас также работаю над игрушкой «Домовёнок». Когда-то увидела её в Интернете и подумала, что как-нибудь свяжу, а вот вчера перебирала пакет с пряжей и случайно нашла нитки, из которых получился бы классный домовёнок. Вот иногда идеи приходят так: попали нитки в руки – и уже знаю, что буду из них вязать. Или порой ребенок увидит где-то какую-то вещь, говорит, к примеру: «Мама, смотри какой свитерок классный!» Я беру себе на заметку и понимаю, что вот, надо будет что-то такое попробовать для деток. Моему младшему сыну 12 лет, поэтому ориентируюсь также на вкус подростков. Идеи приходят банально просто: когда иду по городу и вижу интересную вещь на ком-то, сразу возникает образ, как можно было бы её немного изменить или адаптировать, например, под детский вариант. Или, допустим, встала утром, готовлю завтрак, занимаюсь домашними делами и думаю: «О, я хочу связать детский сарафан!» И всё, нашла или купила нитки, села и связала.

– Много ли времени уделяете этому? Устаете?

– Нет, с крючком и спицами я наоборот отдыхаю. Когда в течение дня я что-то делаю по дому или во дворе, а потом говорю, что сяду немного отдохнуть, то все мои родные знают: если мама пошла отдыхать, значит, она села вязать. Создание изделий много времени у меня не занимает. На самую сложную работу, например, женское пальто большого размера может уйти максимум 10 дней. На игрушку – день-два. На детское изделие – до недели. Было такое, что за 4 дня могла связать крючком летнюю тунику, потому что заказчице нужно было ехать на море. Но, как правило, срочные заказы, которые нужно выполнить за день-два, я стараюсь не брать, потому что в спешке могут быть и ошибки, и нервы, а я люблю работать спокойно, тогда и качество будет намного лучше.

– А помимо вязания ещё чем-то увлекаетесь?

– Очень люблю вышивать картины бисером и крестиком, но пока отложила, потому что не хватает на это времени. В основном я вышивала для себя и на подарки. Научилась этому тоже в детстве от бабушки. Нашла у неё платок с цветами, который она вышивала крестиком ещё в молодости, до войны. Я попросила у нее нитки, взяла обычное вафельное полотенце и скопировала эту цветочную композицию, а потом увлеклась, научилась и бисером тоже вышивать.

– Как давно вы уже делаете работы на заказ?

– На заказ я работаю в основном с 90-х годов, когда у меня родился второй ребенок, пошел развал Союза, и ни зарплат, ни работы толком не было. Вот тогда я начала вязать на заказ. Это было нелегально, потому что считалось запрещенной деятельностью. Но заказы всё же были. Шила распашонки и ползунки из футболок, потому что в продаже ничего не было. В общем, выкручивались, как могли. Потом с мужем купили дом в селе, и там почти все жители у меня заказывали одежду. Но спустя время снова переехали в город, и, естественно, клиентов по вязанию я потеряла, ведь мобильной связи на то время ещё не было. Потом, конечно, постепенно набрала, было много заказов из России, особенно на платья с ирландским кружевом, но все связи оборвались с началом войны. Есть заказы и из Италии, но общаемся пока только открытками в Фейсбуке.

Посмотреть фото работ Виктории и заказать их можно на её страничке в Фейсбук или по номеру +380 95 594 54 35.