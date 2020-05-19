Дно дна, або Адміністративна «одиниця»

Саме такої оцінки заслуговує черговий документ від Кабінету Міністрів України – проголосоване 13-го травня розпорядження «Про затвердження перспективного плану (ПП) формування територій громад Кіровоградської області». Схоже, що сталося те, чого найбільше бояться люди, – рішення приймалося в турборежимі, без врахування фактичних обставин і результатів волевиявлення населення. Таким чином було вилучено кілька сіл зі складу ДІЮЧОЇ Приютівської ОТГ. Мова йде про Головківську та Ізмайлівську сільські ради.

Про перші «негаразди» з розпорядженням КМУ стало відомо з публікації в соціальних мережах голови Приютівської ОТГ Андрія Коломійцева. Він повідомив, що Кабінет Міністрів несподівано прийняв рішення про «фактичну анексію вісьмох сіл Приютівської ОТГ Олександрійського району Кіровоградської області». Ці села раніше входили до складу Головківської та Ізмайлівської сільських рад, але з 2018-го року ввійшли до складу Приютівської ОТГ: «З 2018-го року приютівська громада успішно розвивається, має свій бюджет і свої плани, і саме в цьому полягає суть закону про децентралізацію».

Автор називає таке ставлення до прийняття рішень нічим іншим, як диктаторськими методами, оскільки жодних консультацій з представниками ОТГ не проводилося, ніхто не пояснював причин і мотивів такого рішення. Такий підхід йде всупереч демократичним традиціям Європи та світу й засвідчує повернення «до так званої совкової централізації».

На думку керівника Приютівської ОТГ це означає, що реформу децентралізації «помножили на нуль», бо ігнорується воля мешканців населених пунктів, які свого часу вирішили добровільно приєднатися до Приютівської ОТГ. Андрій Коломійцев пише, що буде захищати інтереси громади й звертатися як до судових органів, так і до вищого керівництва країни. Він задає риторичне запитання: «Хто тепер пояснить людям, що відбувається й чому з ними так зухвало обійшлися?»

Заступниця приютівського селищного голови Ірина Чемерис характеризує рішення Кабміну лаконічно: «Дно дна. Як можна відтяпати частину території громади, навіть не узгодивши з нею це питання?» Обидва повідомлення викликали цілий шквал негативних коментарів на адресу Кабінету Міністрів. «Кому в Києві не спиться з-за нашої успішної громади?», «А якщо Олександрія не захоче приймати?», «Хто подав до уряду такі пропозиції?», «Просто немає слів», «Так можна й у іншій країні прокинутись» та інші. Є кілька постів, які схвалюють рішення, але вони тонуть у великій кількості обурливих заперечень.

Шкода, хоча це не те слово, яке повинне вживатися в таких випадках, тому просто обурливо, що принципи добровільності та відкритості при формуванні територіальних громад були порушені на заключному етапі втілення в життя Перспективних планів формування ОТГ, а саме на етапі затвердження Кабінетом Міністрів. Як відомо, ПП народжувалися в палких суперечках протягом кількох років, у розробці проєктів брали участь як фахівці, так і прості громадяни, а також керівники органів місцевого самоврядування різних рівнів. Зрозуміло, що було багато проєктів, наприклад, у Кіровоградській області планувалося створити 53 ОТГ, а вийшли на 48. За кожним проєктом конфігурації громад були як переваги, так і недоліки, причому вони були як місцевого, так і вищого рівня, бо що подобалося одним, могло не підходити іншим. Вистачало й прихованих від загалу мотивів, але найголовніше, що врешті-решт усе вирішувалося в ході громадських обговорень і рішень про добровільне утворення ОТГ чи входження до них, а також при затвердженні на рівні ОДА та обласних рад.

Здавалося, демократичний механізм добре захищав волевиявлення населення, тим більше не було підстав турбуватися громадам, які вже були сформовані й жили в повній відповідності з чинним законодавством. Це якраз і стосується Приютівської ОТГ, при створенні якої тривали запеклі дискусії за участю Олександрійської міської ради, яка спочатку взагалі не дуже переймалася процесами децентралізації. Приютівську ОТГ утворили в кінці квітня 2018-го року, а в кінці того ж року там були проведені місцеві вибори, і питання якби було зняте з порядку денного. Ходили розмови про оскарження чи відкриття проваджень на предмет ревізії територіального складу цієї ОТГ, але фактично було використано інший механізм.

Якраз закінчився період добровільного формування громад, і Кабмін отримав повноваження формувати ОТГ вольовим рішенням з тих сільських рад, які ще не встигли або не змогли чи не захотіли визначитися, тобто адміністративні «двійочники». Але замість того, щоб формувати неіснуючі громади, «міністри-капіталісти чергового тимчасового уряду» вирішили перекроїти… давно створені ОТГ.

Під роздачу потрапила Приютівська, зі складу якої виключили дві сільські ради – Головківську та Ізмайлівську, або 8 сіл. Між іншим, цим розпорядженням Кабмін по суті скасував власне ж розпорядження за №438-р від 20.06.2018 року про утворення Приютівської ОТГ. Відповідно до цього розпорядження, відбулися певні юридичні дії, ліквідувалися одні юридичні особи й утворилися інші, отримувалися бюджетні кошти, формувався бюджет – одним словом, громада з населенням більше 11 тисяч осіб жила й розвивалася, доки хтось не придумав, як скомандувати «взад». У результаті 8 населених пунктів зі складу давно створеної Приютівської ОТГ включили до складу новоствореної, Олександрійської, з центром в місті Олександрія.

Такий самоуправний підхід до вирішення територіальних питань завжди приховував небезпеку занурення в конфлікт, аж до повного знищення суб’єктів владних маніпуляцій, що нічого доброго мешканцям Головківської та Ізмайлівської сільрад, тим більше менших і віддаленіших сіл, не віщує. Це до питання про виваженість рішень, прийнятих у режимі максимального нехтуванням здоровим глуздом. Правда, у нашому випадку це взагалі тягне на знищення принципів демократії та функціонування системи місцевого самоврядування.

Саме так розцінює ситуацію Юрій Гугленко, перший заступник голови Кіровоградської обласної ради: «Кабмін своїм рішенням легко, без жодних пояснень, узяв і зруйнував успішну Приютівську ОТГ. Чинні закони, загальні принципи децентралізації ніхто не врахував. І найголовніше, урядовці знехтували принципом добровільності. П’ять років тому в Україні стартував безпрецедентний процес передачі владних повноважень (прийняття рішень) від центральних органів влади на місця. Цю реформу як в Україні, так і в світі визнали однією з найуспішніших за часи незалежності, завдяки їй з’явилося багато успішних і самодостатніх ОТГ, у т.ч. і Приютівська. Закривати очі на те, що за нас знову рішення хоче приймати Київ, не можна. Україна й надалі повинна рухатися в європейському напрямку, тому ми не маємо права розвернутися на 180 градусів і знову йти з протягнутою рукою в центр. Це означатиме кінець епохи децентралізації».

У коментарі для «УЦ» Андрій Коломійцев не приховував розчарування таким незрозумілим рішенням: «У Приютівській ОТГ перебуває 17 населених пунктів, після утворення відбулися вибори, а потім, згідно законодавства, були ліквідовані сільські ради й утворилися нові керівні структури. Звичайно, процеси формування громади проходили з дотриманням усіх демократичних процедур, у населених пунктах відбувалися громадські слухання, розроблялися плани розвитку, нас перевели на прямі бюджетні стосунки, і все йшло добре. Що цікаво, від нас, від діючої ОТГ, від’єднали дві сільські ради, яких фактично не існує, а тих, що нібито приєднали до Олександрії, не існує юридично. На мою суб’єктивну думку, так було зроблено для того, щоб Олександрія мала спільні межі з селищем Олександрійським. Разом з тим усі населені пункти, які входять у нашу ОТГ, мали спільні межі, інакше ніхто б не погодив створення територіальної громади. Будемо боротися, ОДА та обласна рада з нами солідарні, але хочу зазначити, що оприлюднений документ ще не є таким по суті, він лише проголосований на засіданні Кабінету Міністрів».

Можна наперед сказати, що таких «проколів» у цьому перспективному плані вистачатиме, бо вже є інформація, що декілька населених пунктів в Україні будуть протестувати проти їхнього включення в ту чи іншу ОТГ. Навіть на ФБ-сторінці регіонального відділення Асоціації міст України Кіровоградської області з’явилося повідомлення про ігнорування урядом його пропозицій, зокрема в Новоархангельському та Новомиргородському районах замість трьох ОТГ створили районні громади за принципом «один район – одна громада». Не підтримав уряд і створення запропонованої ОТГ в Світловодському районі, зате він підтримав пропозицію асоціації про створення громад у Бобринецькому, Гайворонському та Голованівському районах. Але в повідомленні нічого не сказано про інше. Кажуть, що анексія частини Приютівської ОТГ стала можливою саме завдяки наполяганню Асоціації міст України, де місто має більшу вагу, ніж кілька невідомих в Києві сіл…