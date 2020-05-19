Музеи в режиме онлайн

На протяжении всего карантина музеи города и области работали дистанционно – в формате виртуальных экскурсий. «Украина-Центр» поинтересовалась, когда музеи вернутся к своему прежнему режиму работы и как сейчас люди могут посмотреть экспонаты.

Кировоградский областной краеведческий музей, и его филиалы – Музей-заповедник «Хутор Надия» и музей истории украинского хореографического искусства, мемориальный музей имени М.Л. Кропивницкого и историко-архитектурный заповедник семьи Раевских, создали виртуальные 3D экскурсии, посетить которые можно на сайте областного краеведческого музея. Формат очень интересный, такое ощущение, будто действительно находишься в реальном музее.

– В понедельник, 18 мая, был Международный день музеев, и мы провели наше традиционное вручение премии имени Владимира Ястребова. Как правило, это событие всегда очень праздничное: в музее собирается много людей, организовывается концерт, но в этом году мы отметили этот день в очень узком кругу. Карантин для нас стал толчком к поиску новых форм работы и общения с нашими пользователями, потому что музейное дело состоит не только в просмотре тех предметов, которые представлены в стенах музея, но это также и огромное количество вопросов для дискуссий, исследований, популяризации и изучения всего того, что может интересовать любого посетителя, независимо от того, кто он – историк, доктор наук, краевед или обычный человек, который хочет найти какие-то материалы, связанные с историей его семьи или села. Выставить всё в стенах музея практически невозможно, потому что в наших фондах хранится более 100 тысяч материалов, а здесь представлено не больше 5 тысяч предметов.

Хочу сказать, что не только карантин нас мотивировал создавать виртуальные экскурсии для посетителей. В 2014-м году после долгой реставрации нашего музея был открыт отдел истории, по которому мы тогда же и запустили первыми в области виртуальную экскурсию. В начале 2017 года мы сделали виртуальную экскурсию по отделу природы нашего музея, который восхищает буквально всех посетителей – от детей до взрослых. На сегодняшний день идет создание филиала областного краеведческого музея «Черный ворон» у села Разум­овка о событиях революции 1917-1921 годов. В этом году мы открыли виртуальную экскурсию отреставрированных предметов из коллекции Ильина, которую можно посмотреть на сайте музея.

Для посетителей мы пока ещё закрыты. Почему? Не потому что мы не хотим, мы очень хотим, но есть определенные санитарные требования, например, мыть с хлоркой музей каждые два часа, а мы этого себе позволить не можем. Поэтому ждем до 22-го числа, а потом будем принимать решение: если будут ослабления карантина, то откроемся, если нет, то продолжим работу в онлайн-режиме, – рассказывает Наталья Агапеева, директор Кировоградского областного краеведческого музея.

Кировоградский областной художественный музей также не теряет контакта со своими посетителями и на своей официальной странице и группе в «Фейсбуке» регулярно публикует виртуальные экспозиции произведений из фондового собрания музея.

– Пока мы ещё закрыты и работаем только виртуально, но научные сотрудники уже на своих рабочих местах, кроме тех, чей возраст превышает 60 лет. Они либо в отпусках, либо работают дистанционно. Пока точной даты открытия назвать не можем, всё будет зависеть от того, как будет продлён карантин. Предварительно мы планируем сделать это после 25-го числа в режиме мягкого выхода из карантина: запускать лишь небольшое количество людей и по нескольку человек для участия в мастер-классах.

Мы следуем международным рекомендациям по работе музеев, поэтому массовые мероприятия с определенной дистанцией в расположении посетителей в зале в лучшем случае сможем проводить в начале июня. Конечно, это не будут какие-то крупные лекции или концерты на 100 человек в зале, а небольшие творческие встречи с художниками, презентации и выставки, которые мы будем проводить только по предварительной записи посетителей.

Виртуальные выставки мы проводим с самого начала карантина и не прекращаем ни на минуту. С ними можно ознакомиться на сайте музея, на наших страничках в социальных сетях, а также с мастер-классами на нашем Youtube-канале, которых сейчас даже больше, чем было до карантина, – делится Татьяна Ткаченко-Суханова, директор Кировоградского областного художественного музея.