От плотины до плотины, или 1% Ингула

Иосиф Бродский в стихотворении «Представление» говорил: «Лучший вид на этот город – если сесть на бомбардировщик». А я смело могу заявить, что лучший вид на Кропивницкий – если сесть в байдарку и отправиться от Новой Балашовки до района спортивной школы.

К речным прогулкам я был и остаюсь неравнодушным. В каждом городе, где есть большая река, отправлялся на экскурсию речным катером. И каждая поездка запомнилась чем-то особенным. В Тернополе, еще студентами, мы с друзьями катались полдня от одной конечной к другой. Делали только редкие перерывы для пополнения пивного запаса.

Позже в Николаеве принимал участие в настоящей яхтенной регате, которую проводил «Ротари Клуб». Несколько часов спортивного драйва, купания и теплого общения с капитаном. По окончании не все смогли сойти с судна своими ногами.

Будапешт – город вне конкуренции. Ночная прогулка вдоль ярко подсвеченной набережной под семью мостами не может никого оставить равнодушным. Был там не единожды, и каждый раз отправлялся в это захватывающее путешествие огненным морем.

Поэтому, когда я услышал, что братья Савранские запустили экспериментальный тур по центральной городской части Ингула, сразу же связался с ними. Несмотря на нетерпение, пришлось подождать неделю – карантин внес свои коррективы. Но с первыми солнечными днями свободы мы с Викторией Талашкевич отправились на Ковалевский пляж. С него и началось наше путешествие.

Здесь нас встречают Дмитрий и Евгений и показывают наше транспортное средство. Трехместная байдарка – на двух гребцов и капитана. В ней мы расположимся как туристы и гребцы, а третьим будет капитан. Он же экскурсовод.

На байдарке мы путешествуем не первый раз. До этого был опыт похода по светловодским плавням на базе отдыха «Купава». Но это отдельная история. Здесь же мы внимательно слушаем инструктаж для начинающих.

Начинаем с легкой разминки для разогрева мышц. После этого Евгений рассказывает и показывает основы правильной гребли на байдарке. Слушаем и потом тренируемся на суше. За упражнениями интересуюсь у Евгения о том, как возникла идея такого тура.

– Ідея туру виникла у квітні. Тоді ми з моїм другом Андрієм Романчуком вирішили дослідити річку Інгул на прохідність. Ми спочатку сіли на велосипеди і проїхали від вулиці Михайлівської і аж до Первозванівки. Таким чином побачили, що сплав можливий. І вже 18 квітня ми стали на байдарку біля греблі по вулиці Київській і пройшли до вулиці Михайлівської. Потім перенесли байдарку за греблю і пішли ще далі. Загальна протяжність маршруту склала майже 10 кілометрів.

Цей похід нас дуже вразив. Ми побачили величезний туристичний потенціал, який ніким не використовується. Звичайно, що для масштабного розвитку цієї ініціативи потрібно серйозне фінансове підґрунтя. Але ми спробуємо дослідити, наскільки це цікаво для жителів і гостей нашого міста. Якщо буде відгук, то буде оновлення та розширення парку й оснащення. Наразі це більше хобі.

Спустя 15 минут капитан дает разрешение на погрузку. Спускаем лодку на воду, садимся сами, отталкиваемся веслами от дна – и вот оно! Путешествие началось.

Первая достопримечательность – Ковалевская плотина. Подходим практически вплотную к железным плитам. Ловлю себя на мысли, что отсюда совершенно не хочется отплывать. Монотонность капель контрастирует с толщей воды. От нее нас отделяет несколько метров стены. Ощущение опасности и тишины – непередаваемо. Но капитан неумолим. Звучит команда «на весла». Разворачиваем байдарку и едем дальше в сторону центра через Ковалевку.

Следующая точка – Ковалевский пляж и его окрестности. Из всего пути следования это самый чистый участок. Район не лишен своего обаяния. По одну сторону от нас парк сменяется многоэтажками спальника, а с другой – почти дикая природа. Пятиэтажек практически не видно за деревьями, и можно подумать, что плывешь вдоль если не леса, то английского парка.

Местная идиллия умиротворяет. Пляж не раздражает шумом музыки и криками отдыхающих. Рыбаков практически нет. Только гуляющие пары и велосипедисты. Пройдет буквально месяц, и все совершенно изменится.

Сотня метров спокойствия – и подплываем к пешеходному мостику. Грести становится труднее из-за большого количества подводной растительности. Заметно больше становится рыбаков. Евгений с некоторой горечью рассказывает о конфликтах с последними. В одну из поездок он с братом занялся чисткой русла. Сколько же они наслушались от этих горе-рыболовов! Дошло даже до вызова патруля полиции. На вопрос, что им, собственно, вменяют, ребята получили ответ, что они якобы ставят сети на рыбу. После того как патрулю продемонстрировали «улов» в виде нескольких мешков с мусором инцидент был исчерпан. И теперь на них никто не реагирует.

Несколько слов о мусоре. Вспоминая весь наш путь следования, могу смело сказать, что Ингул в центральной части города чистый. И не относительно, а чистый. Спасибо всем, кто приложил усилия для этого. Еще год назад в районе улицы Островской я наблюдал острова из пластиковых бутылок. Сейчас их практически нет.

Но я отвлекся. Слово за слово, мы приблизились к самому сложному и опасному участку нашего пути следования. Отрезок перед Ковалевским мостом. Сложный он оттого, что, кроме подводных растений, грести мешают густые заросли камыша. Работать веслами трудно. А опасный – потому что есть угроза процарапать дно байдарки. Утонуть не утонем, но осадочек останется.

С другой стороны, это самый мистический отрезок. Камыши стоят плотной стеной. Создается впечатление, что мы не в областном центре, а в каких-то тропических зарослях. Никаких звуков цивилизации. Только плеск воды от весел и вопли разлетающихся в стороны лягушек. Идем дальше.

Пандемия коронавируса придала актуальности теме постапокалипсиса. Как будет выглядеть наша планета, если исчезнет все человечество? Если хотите узнать лично – отправляйтесь в сплав и задержитесь под Ковалевским мостом. Несмотря на то, что здесь проходит одна из транспортных артерий города, с реки под самим мостом машин практически не слышно. Зато укромные места бетонных конструкций облюбовали птицы для своих гнезд.

Входим в искусственное русло реки вокруг Казачьего острова. Глядя на выломанные металлические ограждения, думаешь, что человечество само себе устроит судный день. С такой страстью к разрушению и наживе грустный сценарий не кажется фантастикой. Но, глядя на семейство уток, приютившееся под бетонными плитами ограждения, понимаешь, что природа нас точно переживет. За нее беспокоиться не стоит.

Центр. Много людей, много транспорта. С берега нас фотографируют прохожие. Евгений рассказывает, что в середине прошлого века тут была лодочная станция. Желающих пройтись на веслах хватало. А я вспоминаю заливы Бангкока с многочисленными лодками-маршрутками. Интересно, насколько жизнеспособным был бы такой транспорт у нас?

А пока вы думаете, мі любуемся еще одной водной достопримечательностью – остатками конструкций речного фонтана. Помню, как в детстве приходил сюда с родителями и любовался столбами воды. Последующие 90-е годы фонтан не пощадили.

За рассуждениями о перспективе туристической привлекательности города в случае реставрации набережной добираемся к финишной точке прогулки. У спуска на воду выбираемся из байдарки и отправляемся домой. Позади три с половиной километра речной глади – это 1% от всей протяженности Ингула. Два часа были замечательными, и мы их обязательно повторим.

Если вы и сами решили пережить такое приключение – вот несколько советов. Протяженность поездки небольшая, поэтому особой физической подготовки от вас не потребуется. Без проблем можно отправиться в путешествие с ребенком. Главное – выбрать удобную одежду, которая не будет стеснять движения рук.

Обувь лучше взять непромокаемую. Также не помешает накидка на колени. С весла постоянно будет капать вода прямо к вам на колении. Ее количество будет зависеть от вашего мастерства. Если у вас есть спортивніе перчатки, обязательно их возьмите.

Обязательно возьмите крем от загара и солнцезащитные очки. Солнце не щадит никого, и удовольствие от поездки будет омрачено солнечными ожогами.

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