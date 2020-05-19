«Танцуют все!», или «Дело» Стрельбицкой

Кто еще сомневается, что наш город – танцевальная столица Украины, вспомните историю пятидесятилетней давности. Ровно полвека назад в Кировограде было создано два танцевальных коллектива, которым дали названия весенних цветов, – «Пролисок» и «Конвалия». О юбилее первого мы уже писали, теперь поговорим о втором, вспомним его победы и людей, приводивших к ним. А помог нам в этом Игорь Спинул, нынешний руководитель народного ансамбля бального танца «Конвалия».

– Коллектив был создан в 1970 году Блюменталь Абрамовной Стрельбицкой. Это был первый в Украине коллектив бального танца, который спустя три года после создания получил звание «Народный ансамбль бального танца», а Блюменталь Абрамовна стала Заслуженным работником культуры Украины. Если кто не знает, она прошла войну, выступала в агитбригадах, танцевала и спустя четверть века после войны основала коллектив. Позже она переехала в Израиль. Прожила долгую (ее не стало два года назад), яркую творческую жизнь. Она работала до своего последнего дня: собиралась на работу и в кресле уснула. Уснула навсегда. А в Израиле она продолжала танцевать, преподавать, набрав группу старичков.

«Конвалия» сначала располагалась во Дворце пионеров, и коллектив насчитывал около тридцати человек. И это были довольно взрослые люди, которые приходили на занятия танцами после вечерней школы. А потом это стал полноценный ансамбль со своей программой на два отделения, что позволило защитить звание «Народный».

Спустя несколько лет ансамбль под свое крыло берет профсоюз радиозавода, и коллектив перебирается в его ДК. Было шикарное финансирование – завод ежегодно выделял 3 тысячи рублей. Шились костюмы, организовывались поездки на гастроли, в том числе за рубеж. Был даже собственный автобус. «Конвалия» ездила и по области, выступала в районных и сельских домах культуры. И все страны соцлагеря тогда аплодировали нашим бальникам.

В девяностых годах, после отъезда Блюменталь Абрамовны, руководителем ансамбля становится Виталий Завина, ныне, к сожалению, покойный. В те тяжелые времена «Конвалия» выстояла благодаря Виталию Ивановичу и Евгению Степановичу Бахмачу. Нас не только не выгнали из зала радиозавода, мы еще и занялись предпринимательством. Завина создал фирму, от которой мы занимались продажей молока, обуви, чая, шоколада и других товаров и на вырученные деньги содержали коллектив: обшивали, возили на конкурсы и фестивали.

Позже Виталий Иванович полностью ушел в науку, в пед­университет, но коллектив не оставил, он всегда был рядом, помогал, советовал, наставлял. В 2005 году руководителем «Конвалии» стал я.

За пятьдесят лет наш ансамбль ни разу не прекращал свою деятельность, какой бы кризис ни был. Только в этом году в связи с карантином мы прекратили заниматься. И пусть это будет не чаще, чем раз в пятьдесят лет.

Конечно, хочется сказать много хороших слов о людях. Сергей Лефтор был у нас главным балетмейстером, и он вместе с Завиной тянул наш ансамбль. Его жена – аккомпаниатор Наталья Лефтор. Моим кумиром был Боря Савранский – отличный специалист, особенно в латиноамериканской программе. Елена Квитковская, Елена Андреешевская, Игорь Машин, Александр Овсянников, Анна Нижникова, Сергей Давыдяк… Довольно много для коллектива сделал Николай Сухомлин. Спасибо ему и низкий поклон.

Перечислять фамилии – дело неблагодарное, и пусть меня простят все, кого я не назвал. Но всех и не перечислишь. За полвека через «Конвалию» прошло тысяч пятнадцать человек. Именно такое количество наших земляков умеет танцевать, как минимум, вальс.

«Конвалия» сейчас вышла за рамки сугубо бального танца. Сейчас есть еще и танцевальный спорт. И наш коллектив занимается как ансамблевыми танцами, так и сольными среди танцоров-спортсменов. Мы – участники Национальной федерации танцевального спорта Украины. Наши пары – члены сборной Украины по танцевальному спорту. В прошлом году впервые за всю историю Кировоградской области наши танцоры стали чемпионами Украины.

Что из себя представляет «Конвалия» сегодня? Это 370 участников, десять возрастных групп. Самая младшая (их у нас две) – это трехлетки. Есть одиннадцатая группа, которую мы назвали «Вечерний клуб бальных танцев для взрослых». Туда может прийти любой, даже без хореографической подготовки, стать участником «Конвалии» и научиться танцевать. Возраст участников клуба – от 30-ти до 75-ти.

Немного о наших перспективах. Основная база для наших репетиций – по-прежнему ДК «Радий». За это еще раз огромная благодарность Евгению Бахмачу, Алине Бегун, Татьяне Смирновой. Они обеспечивают для нас крышу над головой, а это сегодня очень много значит. И педуниверситет помогает с помещениями, за что спасибо ректору Олегу Семенюку. А к пятидесятилетнему юбилею мы получили подарок от города – десять соток земли в аренду, на которых мы начинаем строительство зала. Спасибо городскому голове Андрею Райковичу, исполкому и депутатскому корпусу Кропивницкого. Нам очень нужна площадка для танцевального спорта, еще один зал, к которому выдвигаются определенные требования. Надеюсь, он у нас будет.

Я в «Конвалии» с пяти лет, уже сорок. Разное было: и дрязги, и зависть, и предательство. Но мы выстояли. Хороших и благодарных людей гораздо больше. Поздравляю всех, кто продолжил дело Блюменталь Абрамовны Стрельбицкой. Ждем гостей на наш гала-концерт, посвященный юбилею «Конвалии», на главной сцене области – в филармонии. Точную дату, увы, назвать не могу по понятным причинам. Но будут новые костюмы, новые номера, счастливые юбиляры и восхищение и аплодисменты гостей. Очень на это надеюсь.