Чи вдасться уберегти дітей?

Міністерство охорони здоров’я з 25 травня дозволило відновити роботу дитячим садкам, але – з великим переліком умов як для працівників закладів, так і для дітей та батьків.

Відтепер дітей не прийматимуть до садочку без попереднього температурного скринінгу, а батьки, які приводять дитину до закладу, мають віддавати її вихователю на вулиці (обов’язково в масці чи респіраторі), не заходячи в приміщення. Вимірювання температури у дитини має проводитися кожні 4 години. Килими з довгим ворсом, м’які іграшки та тканинні багаторазові рушники тепер теж під забороною. На вході в садочок мають бути антисептичні засоби, тижневий запас рідкого мила й паперових рушників у санвузлах. Працівники зобов’язані проводити дезінфекцію поверхонь кожні дві години й регулярно провітрювати приміщення, а в кінці зміни робити вологе прибирання. Малечі мають забезпечити «адаптивне харчування» – мінімізацію кількості дітей, що їдять одночасно або за одним столом. Кількість занять та ігор з фізичним контактом має бути обмежена, а діти мають зберігати максимальну дистанцію в спілкуванні один з одним.

Натомість МОЗ рекомендує, аби малеча проводила більше часу просто неба на свіжому повітрі. Масові заходи за участю батьків заборонені, а батьківські збори мають проводитись у дистанційному режимі. Для дітей в ігровій формі проводитимуть навчання заходам безпеки. Працівники з групи ризику будуть тимчасово відсторонені від роботи, а ті, хто має симптоми респіраторних захворювань, мають самоізолюватися. Те ж саме стосується й дітей: якщо при поточному вимірюванні температура тіла дитини перевищуватиме 37,2°C, до занять у садочку її не допустять. Усі засоби індивідуального захисту мають зберігатися в недоступному для малечі місці, а після використання збиратися у спеціальних контейнерах і вчасно утилізуватися.

«УЦ» поцікавилася в директорів садочків Кропивницького про те, наскільки реально оперативно втілити всі ці вимоги та чи будуть після цього дитсадки дійсно дитсадками.

– Усе залежить від епідеміологічної ситуації: якщо вона буде спрощуватися, то все це забезпечити цілком реально, тим паче в літню пору, коли дітки гулятимуть більше на вулиці. Садочки можуть виконати все, але якщо в цей період усі батьки захочуть повести своїх дітей до садків, у місті буде колапс. У нашій офіційній групі в Вайбері для батьків я розмістила повідомлення про те, що ми готуємо садок до прийняття малечі й попросила їх заповнити гугл-анкету, аби підрахувати хоча б приблизну кількість дітей, яка може бути після карантину. Ми розділили результати цього опитування на три категорії. Перша – це дітки, обидва з батьків яких працюють і їх немає з ким залишити. Таких ми прийматимемо в першу чергу. Попередньо ми очікуємо 69 дітей із цієї категорії. Друга – це діти, у яких працює лише хтось один із батьків. Таких у нас поки 79. Третя – це ті, хто готовий привести дітей влітку. Дітей із цієї черги в нас зараз 58. Усіх інших прийматимемо вже не раніше вересня. Також є категорія дітей, які мають хронічні захворювання верхніх дихальних шляхів, алергію на якісь засоби, цукровий діабет або інші складні хвороби. У таких випадках бажано уникнути контакту, але це вже в індивідуальному порядку вирішуватимуть сімейні лікарі.

За вимогами міністерства та Асоціації працівників дошкільної освіти, у групах має бути не більше 10 дітей, щоб можна було їх розсередити та уникнути зайвих контактів. Але те, що написало МОЗ, повністю виконати не можна. Наприклад, щоб сиділа одна дитина за столом – це абсурд, і, якщо четверо їстимуть, а шестеро дивитимуться – ви розумієте, що може бути, адже це діти. Влітку, наприклад, після того, як дітки погуляли на вулиці, вони мають помити ніжки, а як вони мають витирати їх паперовими рушниками? Як альтернатива, ми можемо попрацювати з батьками та закупити вафельні рушники, які висихають дуже швидко, на відміну від махрових. Окрім цього, потрібні безконтактні термометри. У нашому садочку поки один такий є, але потрібно замовити ще. Вартість цих термометрів в районі тисячі гривень. Яким буде фінансування, ми достеменно ще не знаємо, тому що не бачили кошторисів. Тому я зараз судити не можу, але ми все будемо готувати. Потрібно завезти продукти, пофарбувати й привести до ладу майданчики. На все це потрібно не менше тижня, а може, й навіть днів десять.

Що стосується правила щодо прийняття дитини вранці від батьків, то це відбуватиметься чітко за дотриманням режиму садочку. Наприклад, у нас прийом з 7.00 до 8.00. Тож, рівно о восьмій ми зачиняємо двері на замок. М’які іграшки та килими ми приберемо, але зрозуміло, що без іграшок дитина існувати не може, тому ми залишимо лише ті, що піддаються миттю та кварцуванню. Це буде спортивне обладнання, можливо, якісь паперові іграшки і книжки вже для більш старших діток. На мою думку, було б добре, аби батьки приводили дітей та залишали самокати й трьохколісні велосипеди, щоб малеча могла задовольняти свою рухову активність. У нас в свою чергу для цих цілей є м’ячі, скакалки, хокейні ключки та шайби. Дизенфекційні засоби в нас є, але, можливо, їх буде недостатньо й доведеться ще докупити, – розповіла журналістці «УЦ» Валентина Миколаївна Давидченко, завідуюча дитячим садочком №73 «Червона квіточка».

– По-перше, на мою думку, батькам варто виважено підійти до всіх рекомендованих вимог, і, можливо, якщо є така можливість, варто було б трохи почекати, аби уникнути великого скупчення дітей та не наражати один одного на небезпеку. Якщо ж вони все ж таки вирішують віддати дитину в садочок, то мають враховувати такі нюанси, як оточення дитини, чи не було в неї контактів з хворими на CoVid-19, чи здорова вона й не має захворювань, які могли б ускладнити ситуацію. Ми ж зі свого боку зробимо все можливе, щоб забезпечити всі ці умови, тому що для нас – це дуже серйозна відповідальність, і ми повинні зробити все настільки ідеально, аби убезпечити і дітей, і працівників. До цього треба підійти гнучко, спокійно та поетапно. Також варто розуміти, що одразу працюватимуть тільки одна-дві групи дітей. По-друге, персонал. До роботи мають бути допущені лише здорові люди. Відповідно, і діти, огляд яких має теж здійснюватись ретельно та правильно. Звичайно, ми не можемо передбачити всі ситуації. Це відповідальність і наша, і батьків. Будемо старатися виконати всі ці вимоги, але головне – спочатку відкрити дошкільні заклади й забезпечити умови для прийняття дітей.

Якщо в групах буде в межах 10 дітей, їх можна буде розсадити, організувати адаптивне харчування й забезпечити інші умови. Значно важче – обмежити їхні контакти між собою, але будемо щось придумувати. Рекомендації є, але як це буде в реальності, ніхто ще точно сказати не може. Будемо більше часу проводити з дітьми на вулиці. У масках має бути лише персонал, а не малеча, і це вже значно спрощує справу. Я думаю, що все це теж не відбуватиметься раптово, адже поки пройдуть всі закупівлі, поки нас забезпечать усіма засобами й перевірять готовність закладу, пройде певний час. Головне – аби батьки не повели масово дітей, – пояснює Ольга Петрівна Клепацька, завідуюча дитячим садочком №74 «Золотий півник».

Окрім цього, «УЦ» поцікавилася у директорів їхньою позицією щодо того, чи повели б вони своїх дітей в садочок за таких умов.

– Моя невістка каже, що до вересня дитину в садок не віддасть. А я, можливо, дуже відважна, але вважаю, що, якщо дотримуватись усіх заходів і мати оптимістичний настрій, то біда не подолає людей, – ділиться Валентина Давидченко.

– Якби мені було де залишити дитину, то, звісно, я б вчинила так. А якщо ні, то довелося б вести до садочку. Батькам я б радила дуже подумати: якщо є можливість, аби хтось побув із дитиною, то краще обрати цей варіант, а не вести її за таких умов у дитсадок, тому що масовість на перших етапах може бути дуже небезпечною, – каже Ольга Клепацька.