Круиз с последствиями – хорошими и не очень

Сразу после возвращения из круиза, прервавшегося по причине коронавирусной пандемии, наш земляк Сергей Компаниец в коротком комментарии для газеты сказал: «Чувствую себя отлично, вспоминаю приключения. Круиз был рассчитан на 29 дней, а получилось полтора месяца. Впечатлений, полученных от увиденного, пережитого, от новых знакомств, очень много. И я обязательно в ближайшем будущем поделюсь ими с читателями “УЦ”». Это было обещано в середине апреля. Сергей сдержал слово.

– Задолго до пандемии я планировал совместить круиз с посещением Индии. Я уже был в этой стране, производящей неизгладимые впечатления. К тому же перед поездкой я прочитал мировой бестселлер «Шантарам» Грегори Дэвида Робертса. Две трети книги посвящены событиям в городе, куда я и направлялся. Это бывший Бомбей, ныне Мумбай. Кстати, книгу рекомендую прочитать всем. Это как для любителей Флоренции «Ангелы и демоны» Дэна Брауна. Я знаю людей, которые приезжают во Флоренцию и в качестве путеводителя используют роман: ходят, ищут и рассматривают места, которые описывает автор. Такое же было у меня с «Шантарам» в Мумбае.

Еще одной моей целью было посещение известного, очень романтичного места – Гоа. В конце февраля («Боже, как давно это было») я отправился в Индию. Перелет был достаточно бюджетным – через Дубай. Этот транзитный пункт я вспоминаю в связи с контрастными чувствами и впечатлениями, которые вызвал Мумбай после Дубая. Вот фонетически названия сходны, а по сути…

Это разные полюса цивилизации. Например, в Дубае в аэропорту меня встречало такси – последняя модель Tesla. Это чуть ли не летающее такси из «Пятого элемента». В этом городе новая Tesla конкурирует с новыми моделями Lexus за пассажира такси – настолько это современный и продвинутый город. И после этого ты попадаешь в Мумбай…

Для сравнения приведу такси. После Tesla в Дубае мне предлагают «тук-тук», который непонятно как управляется, потому что навстречу летит десяток других таких же моторикш, за ними – подержанные автомобили неопределяемого года выпуска. Перпендикулярно проезжую часть пересекают бесстрашные люди. Просто хаос.

Не хотелось описывать трущобы, но несколько слов скажу. Пожалуй, это первый случай в моих путешествиях, когда я не стал фотографировать то, что вижу. К тому же фотографии не передают запахи. Знаете, как выглядят голубятни, сделанные дилетантами? Это нагромождение фанерок, разделенных на «домики». И там так же. Фанера, прессованный картон, ящики… И во всем этом живут люди. А те, кто более-менее состоятельный, живут в многоэтажных домах. Я думал, что они мне напоминают, искал аналогию. Нашел. Это типа наших сизо и тюрем. Все окна зарешечены, до самого верхнего этажа. Снаружи сушится белье. По виду – казенный дом, учреждение закрытого типа. Расстояние между домами, то есть ширина улиц, такое, что может проехать только один автомобиль и в одном направлении. Пешеходы вынуждены прижиматься к стенам. Я так оценил ширину улицы: человек с очень длинными руками сможет пожать очень длинные руки соседу из дома напротив. Может, поэтому у них решетки на всех этажах?

Я заметил одну странность. Все увиденное не оставило гнетущего впечатления. Выражения лиц людей не располагают к пессимизму, угрюмости, безнадеге, депрессии. По-видимому, сказывается влияние религии, которая утверждает, что сегодня ты можешь страдать, но в следующей жизни будешь, условно, Радж Капур, и все у тебя будет хорошо.

Вернусь к своему прибытию в эту страну. Важно понимать, что тебе нужен автомобиль – такси – с кондиционером. Это не так чтобы редкость, но не очень распространено в Индии. Вам могут «впарить» автомобиль, в котором не то что нет даже вентилятора, но и стекла не опускаются. Я это знал, понимал и поэтому в аэропорту заказал авто с кондиционером. И таксист был первым человеком, с которым я познакомился в Мумбае. Его имя, я думаю, стало символичным для моего путешествия по Индии: его звали Джой Кумар. Услышав его имя, я понял, что в этой стране у меня все будет хорошо.

Второе, что нужно делать в Индии после заказа правильного такси, – это поменять деньги, которые у вас есть, на рупии. Третье – приобретение местной сим-карты. Вот когда ты в таких странах, как Индия, сталкиваешься с этой необходимостью, понимаешь, насколько в демократичной, свободолюбивой, но несколько разгильдяйской стране мы живем. Процесс покупки сим-карты в Индии сложнейший и ответственнийший. Меня фотографировали, брали паспортные данные, я заполнял анкету. В общем, карту получил и остался доволен. Потому что с нашими операторами мобильной связи там дорого общаться – не Европа. А Индия предоставила довольно лояльные расценки для связи с зарубежьем и приемлемый мобильный Интернет.

«Резюмируя» Индию, повторю заключения человека, с которым я когда-то вместе путешествовал: ни архитектура, ни музеи, ни парки не главное – впечатления оставляют люди страны, в которую ты попадаешь. В этом плане Индия – страна людей не таких простых, как кажутся на первый взгляд. Там все очень сложно, но при этом люди такие, что забываешь о визуальном негативе и хочешь вернуться туда еще и еще раз.

После Мумбая я отправился в Гоа. При густонаселенности Индии там никто не «парится» пляжным отдыхом. Кроме туристов, естественно. Там можно найти место людям, которые, как я, не любят толпы на пляже. Выходишь на песок, смотришь направо, налево – никого нет. Впереди вода, а сзади – пальмовые заросли.

Там, в Индии, есть точки питания, которые называются «шек». Цены – для нас и для «заможных» европейских туристов – очень низкие. К примеру, для ценителей: литровая бутылка приличного виски стоила 800 рупий, или 280 гривен. То же с питанием: дешево, но вкусно. Да, индийская еда очень вкусная. И она хоть и острая, но какая-то особенная, неповторимая. Даже у обычной индийской лепешки вкус, который запоминаешь навсегда, хочешь потом его воспроизвести, но у тебя не получается.

Слово «острое» по отношению к индийской кухне – ничего не объясняет. То есть, если в голубцы добавить много перца – индийское блюдо все равно не получится. Там все ни на что не похоже, но ты настолько на это «приседаешь», что, попробовав что-то однажды, запоминаешь этот вкус и хочешь его попробовать еще раз. А попробовать его можно только в Индии, какие бы индийские специи ты здесь ни добавлял в блюда. Так вкусно может быть только в Индии, и так у меня произошло с их кухней, и ни к одной кухне я так не привязался, не втянулся в нее. Все просто, незамысловато, не обильно, но очень вкусно.

Конечно, в Индии везде ходят коровы. Ну какая же Индия без коров, священных животных? Они выглядят убого, несчастно, но это их традиция, их изюминка, я это воспринял, я это запомнил.

Потом, после Гоа, был снова Мумбай, я посмотрел все заведения, которые описывал автор упомянутой мной книги. Мне хотелось сравнить образы, представляемые мной при прочтении книги, с теми, которые описывал автор «Шантарам». Британцы оставили там красивые здания, площадки. А это массовое увлечение крикетом! Играют на улицах, на стадионах. Тысяча людей на одной спортивной площадке одновременно играют в крикет! Это то зрелище, которое я навсегда запомню.

А еще я удивился напитку, который они делают из древесины. На улицах стоят «адские» прессы, перемалывающие доски в муку, из которых потом появляется жидкость. Это напиток, который продают на каждом шагу, как у нас в Союзе газировку. Вкус невозможно с чем-то сравнить, но это пьют все, поскольку стоит гроши, и очереди стоят.

В Индии я был почти неделю. Но у меня же впереди был круиз, который начинался из порта Мале. Спустя день нашего круиза случилась небольшая (тогда нам казалось) неприятность – на одном из резортов, маленьких отельных островов Мальдив, было зафиксировано заболевание коронавирусом. И власти Мале, до того, как мы туда зашли, закрыли все острова. В результате этого круизная компания поменяла маршрут – теперь мы должны были стартовать из Дубая. А я ж там незадолго до этого уже был…

Мы прибыли в Дубай, провели там три дня в ожидании остальных пассажиров лайнера и отправились в наше непростое путешествие. Стало понятно, что маршрут меняется. И менялся он каждый день. Последней страной, куда мы зашли перед началом движения в сторону Европы, был Оман. Там было два порта, и после них стало понятно, что Италия нас не примет, – она закрыла Венецию, которая должна была стать конечным пунктом. И по тому, что происходило на тот момент в северной Италии, было понятно, что на этом все не закончится.

Тревожно стало, когда мы подошли к Суэцкому каналу и стали на якорь на несколько дней. Было понятно, что круизная компания не знает, куда двигаться, и решает, что с нами всеми делать. Практически все порты были закрыты. Стало известно, что отменены все авиаперелеты. Мы боялись, что нас просто высадят в Венеции, где все закрыто, отменено, и мы не будем знать, что делать.

В этот момент я предпринял попытку собрать всех граждан Украины, находящихся на борту лайнера. Это было не так просто, но мне удалось. Нас оказалось восемь, и мы все хотели домой. Я создал группу в соцсетях для общения на случай экстремальной ситуации. И она возникла, когда мы вошли в условия строгого карантина.

Карантин случился после того, как у берегов Греции (я об этом рассказывал читателям «УЦ») к лайнеру подошел санитарный катер и забрал гражданку Аргентины. При этом все сопровождающие были в защитных комбинезонах. Я понял, что это тревожный знак, но никаких ограничений на лайнере еще не было: рестораны, кафе, клубы, тренажерные залы – все работало.

На следующий день неожиданно для всех капитан лайнера по громкой связи обратился ко всем с информацией о пассажирке, снятой с корабля с симптомами коронавируса, и объявил строгий карантин. Последовала просьба всем пройти в свои каюты. С этого момента все пошло по-другому: завтрак, обед и ужин нам приносил официант к каюте. Ставил поднос под дверью, стучал и тут же убегал.

Я всегда упоминаю, что путешествую бюджетно. Это значит дешевле, чем те, кто не следит за расценками, скидками. Понимая, что большинство времени я провожу вне каюты, покупаю бронирование во внутреннюю каюту, которая является самой дешевой на лайнере. Там есть кровать, санузел и, в принципе, все, что надо для путешествия. Без окон наружу. Это приемлемо, когда ты свободен в передвижении, можешь выходить на любую палубу. А когда карантин, ты в замкнутом пространстве, это, признаюсь, способствует развитию депрессивных настроений…

Но иногда мне удавалось выйти на верхнюю палубу, чтобы, в первую очередь, иметь контакт со СМИ, которые нам, украинцам, очень помогли. Пользуясь случаем благодарю всех журналистов, которые рассказали о наших проблемах, обратили на них внимание. Благодаря этим людям у нас появился контакт с консульством Украины в Италии. И консульству отдельное спасибо за то, что там не ограничились просто ответом на наш звонок, но установили с нашей группой украинцев контакт. Честно, нам стало спокойнее.

Я благодарен всем, кто нас поддерживал. Но отдельное спасибо говорю компании Costa Cruises. Спустя две недели, после того как европейцы покинули наш лайнер, нас переселили в каюты с балконами. Мы уже видели горизонт, восход и закат солнца, мы дышали. Кроме того Costa всем европейцам – пассажирам лайнера – организовала доставку до подъездов домов. Я не говорю о чартерных перелетах, когда самолет летал как маршрутка, доставляя людей в их города. При этом в аэропортах был обеспечен санитарный коридор, по которому наши европейские туристы доставлялись домой, прямо к подъезду дома.

Не сочтите за рекламу, но Costa каждому пассажиру лайнера компенсировала деньги за каждый не посещенный порт. Более того: недавно мне позвонили из этой компании, извинились за неудобства, которые я испытал в связи с коронавирусной пандемией, отразившейся на моем путешествии, и предложила мне ваучер на полную сумму круиза, который можно использовать в течение года для приобретения следующего круизного тура компании…

Иосиф Бродский говорил о том, что, когда у вас «неприятности или затруднения, помните: это жизнь говорит с вами на единственном хорошо известном ей языке». Этот «язык» я ощутил в полной мере. К сожалению, мы привыкли, что нас «кидают», «имеют», наказывают финансово. С Costa у нас все оказалось не так – цивилизованно, по-человечески. Даже консульство не давало нам шансов уехать домой, а компания Costa все решила. Правда, только до границы с Украиной. Дальше, к сожалению, не смогла.

Я уже рассказывал об автобусном санитарном коридоре по Европе, организованном для нас, восьмерых граждан Украины, круизной компанией. Напомню: нас посадили в автобус в итальянском порту, дово­зили до границ с Австрией, Венгрией, где пересаживали в специально для нас подготовленные автобусы. И вот Украина, граница с Родиной…

Там мы провели девять часов в условиях, далеких от карантинных требований.

Автобус был набит пассажирами, как банка шпротами, кто в маске, кто – принципиально нет. Но мы добрались до дома и следовали расписке, которую подписали, что будем находиться в условиях самоизоляции. За весь период обсервации никто меня не проверял и не контролировал.

А потом случилось следующее.

В первые дни после возвращения я связывал свое плохое самочувствие с переездом, бессонными ночами, нервами. А потом у меня пропало обоняние, к ночи поднялась температура, начались ломота в суставах и мышцах. В общем, появились все симптомы заболевания, о котором все сейчас говорят.

Несколько дней я ждал, пока мне сделают тест на коронавирус. Затем меня направили в городскую больницу. К моменту получения результатов теста у меня уже не было повышенной температуры, оставалось справиться с воспалением легких.

Сейчас уже все позади. Я с оптимизмом смотрю в будущее, я хочу двигаться вперед, я строю планы. Признаюсь: очень хочется поскорее отправиться в очередное путешествие. Тем более границы постепенно открываются, туристический бизнес оживает. Но! Буквально накануне нашего разговора из областной администрации мне поступило предложение, от которого невозможно отказаться, из-за которого я готов отложить и отменить (на время) свои путешествия. Это фестиваль, которому я хочу придать статус всеукраинского и сделать, возможно, главным театральным событием этого года.

И я верю, что все получится.