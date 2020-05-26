Море волнуется раз…

Помните, была такая детская считалочка в смешной игре? Но сегодня реально волнуется не только море, но и люди. В этом году коронавирус спутал все планы как желающим отдохнуть, так и желающим заработать во время сезона летнего отдыха.

Не будем об Одессе, которая возьмет свое, хоть с морем, хоть без моря, но вот для большинства жителей приморских поселков Черного и Азовского морей летний сезон является единственной возможностью заработать более или менее приличные деньги или вообще, хоть какие. Все, кто отдыхал в Приморском (бывший Большевик) Голопристанского района Херсонской области, помнят эти десятки велосипедов, которыми местные жители развозят между турбазами молоко, фрукты или вино с рыбой. А еще они торгуют на рынках и в магазинчиках, сдают жилье, работают в курортной инфраструктуре, в общем – летний сезон для них горячая пора в прямом и переносном смысле. Но так было до коронавируса и связанных с ним ограничений, а как дела обстоят накануне сезона 2020 и состоится ли он вообще, знают только те, кто там живет и работает.

Надо сказать, что в ответах наших респондентов было все-таки больше оптимизма, чем неверия в ближайшее будущее. Директор Дома культуры Круглоозерского сельського совета, в который входит и Приморское, Любовь Головко с этого и начала: «Люди все равно готовятся к летнему сезону, потому что они с этого живут, поэтому сейчас усиленно работают на своих огородах или участках. У нас ведь работать особенно негде, есть только бюджетные места в сфере образования и соцкульт­быта да две ставки в ФАПе. На берегу, так мы называем базы в Приморском, тоже работы мало, у нас шутят, чтобы туда устроиться, прежде надо кого-нибудь убить. С выращенным на земле тоже есть проблемы, морковь и буряк сейчас без хорошей цены, люди, можно сказать, в нищете, поэтому ждут сезон. В это время в прошлые годы вовсю велась подготовка, а сейчас и погода подводит, но когда выдавались теплые дни, люди все-таки приезжали своими автомобилями на выходные или праздники. Несмотря на коронавирус, всем хочется на море, что в Харькове, что в Херсоне.

Мы рады, что наш президент сказал, что коронавирус погибает от морской воды, другой вопрос, будут ли люди иметь деньги, чтобы ехать отдыхать? Даже в прошлые годы они часто приезжали, можно сказать, со своим борщом, т.е. продуктами. На берегу рынок еще не работает, но начали появляться рабочие, как-то увереннее стало, как и с урожаем. Было совсем плохо, но вот прошли дожди, и поля вокруг повеселели. У нас основной заработок – это квартиры и то же молоко, но поголовье сокращается, потому что корову держать очень дорого, а молоко принимают по 5,30 гривни за литр. Но надежда на летний сезон остается, в Железном Порту отельный бизнес уже принимает заявки, поэтому мы думаем, что сезон таки состоится».

Круглоозерский сельский голова Сергей Харитонов тоже надеется на лучшее, но проблем в организации отдыха у него побольше, чем у обыкновенного жителя: «Мы надеемся, даже уверены, что народ приедет. Наш прогноз на этот счет благоприятный, потому что должна же быть надежда у всех на лучшее? У каждой базы отдыха имеются свои планы, уже недели две активно готовятся. Как правило, сезон у нас начинается где-то числа с 15-го июня, с этого времени идет основная загрузка баз отдыха, поэтому можно сказать, что мы еще ничего не потеряли. Надеемся на патриотизм украинцев, тем более, что за границу не очень поедут, значит, ждем отдыхающих у нас, хочется, чтобы деньги оставались в Украине, у нас.

К сожалению, коронавирус влияет и на нас, скажем, правительство ввело льготы на местные налоги для предпринимателей, из-за чего бюджет сельского совета недополучит средств. Мы бы их использовали на ремонт дороги, а теперь денег не хватит. Сейчас жду директоров баз отдыха, потому что надо восстанавливать береговую линию, сильно повредили шторма, а государство не дает ничего, только требует. Мы своими силами к сезону восстановим, хотелось бы, чтобы, как в Железном Порту, у нас построили волнорезы, есть и проект, стоимость одного волнореза 10 миллионов гривен, хотя бы на главный пляж, но сами не потянем. Но мы готовимся к приему людей, на дикий пляж уже приезжали к праздникам. Как и все, надеемся на послабление карантина. Сейчас рекомендуют по два человека в номер, все расписано, но после снятия ограничений будут изменения. Так что приезжайте, ждем!».

«УЦ» регулярно пишет материалы о летнем отдыхе, в т.ч. и в Приморском, где, несмотря на обилие в Украине министерств, их заботы о развитии этой курортной зоны практически не ощущаются. Поэтому сюда на отдых и едут люди можно сказать, незапредельными требованиями, а поскольку таких в Украине большинство, то и отдыхающих за лето бывает не один десяток тысяч человек. Слава Богу, море и солнце остаются для нас в приоритете, плюс, по слухам, наконец-то отремонтируют «убойную» дорогу от Воссиятского на Николаев, другими словами, доступ к побережью Черного моря не будет омрачен преодолением этой полосы препятствий и мы таки позагораем.

Но ведь отдыхать можно не только «на морях», но и в Кировоградской области тоже – на турбазах и базах отдыха предприятий. Исследование темы требует отдельного материала, но кажется, что не все предприятия готовы выделять средства на подготовку к летнему сезону. По нашей информации, руководство ВостГОКа «заморозило» подготовительные работы на базах отдыха урановых шахт. Напомним, что Ингульская и Смолинская шахты имеют базы отдыха в самом Кропивницком, это «Горняк», и на Синюхе, с одноименным названием, а также базу отдыха «Черноморская» в Приморском. Правда, профсоюзы с такой постановкой вопроса не согласны и будут настаивать на проведении летнего отдыха.