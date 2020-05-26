Онлайн-оплате покорны все

В одном из предыдущих номеров «УЦ» публиковала пошаговую инструкцию, как оплатить коммунальные платежи, не выходя из дома. Та статья была обусловлена объявленным в стране карантином. Но ведь и после отмены ограничений можно не идти в банки и кассы, чтобы закрыть долги по «коммуналке». Давайте еще раз об этом поговорим, но на примере оплаты за газ.

Противники платежей онлайн в качестве аргумента выдвигают следующий факт: мол, люди старшего поколения не смогут разобраться с оплатой через смартфон или ноутбук. А вы знаете хоть одного пожилого знакомого, у которого нет мобильного телефона? А ведь когда-то и этот гаджет казался нашим родителям чем-то сверхсложным. Ничего, разобрались, звонят, отвечают и даже читают и шлют СМС.

Теперь о платежах. Оплачивать коммунальные услуги, не выходя из дому, должно для всех стать привычкой. Самой обыденной привычкой, такой же, как носить с собой телефон. Уже есть примеры, как к этому удобному способу приобщились наши земляки. В редакционной почте есть письмо от кропивничанина, пенсионера (что немаловажно) Анатолия Стрельченко. Он утверждает, что диджитализация всем возрастам покорна. И он не только познал все «премудрости» онлайн-платежей, но и популяризирует их среди своих сверстников.

Хотя слово «премудрости» не подходит к предлагаемому способу платить за газ. Все очень просто – надо только решиться и начать, и вы потом не захотите стоять в очередях в банках или у входа в них, как того требует карантин. Более того, можно не ждать, пока вам принесут бумажную платежку, чтобы заплатить за использованный газ. Да, и такое возможно. Вот что нам рассказал Игорь Степаничев, рядовой пользователь компьютера, бытовой потребитель газа:

– Я долго и упорно объяснял родителям, что «бумажки», то есть платежки, которые нам вкладывают в дверь, – это прошлый век. Как только ее не принесли, мама начинает паниковать: не знает, сколько платить. Я стал разбираться, и на сайте газопоставляющей компании «Нафтогаз Украины» нашел подробнейшие разъяснения. Оказалось, что от бумажных квитанций можно отказаться вообще.

А теперь обо всем этом детально. Бытовые потребители газа платят за ресурс после его использования. Цена на газ, которую газоснабжающие компании получают в НАК «Нафтогаз Украины», становится известна только в конце месяца потребления. Так предусмотрено правительственным постановлением, которое регламентирует порядок определения цены на газ для населения в период действия ПСО (поставки газа населению на специальных условиях). Поэтому «Нафтогаз» сначала отпускает газ газоснабжающим компаниям для нужд населения, а уже потом узнает, сколько этот газ будет стоить.

Всем известно (и к этому ведь привыкли), что с 1-го по 5-е число каждого месяца люди, которые используют газ для приготовления пищи, подогрева воды и индивидуального отопления, должны передавать показания счетчиков. Поэтому только в начале текущего месяца газовые компании узнают, сколько газа использовал абонент в предыдущем месяце. А после 5 числа все данные о потребленном газе аккумулируются у регионального оператора ГРС (облгазов). Если человек не передал показатели счетчика вовремя, то обл­газ насчитывает потребление согласно нормам. Это к вашему сведению.

Что происходит далее? Подтвержденные данные об объемах потребленного газа каждого абонента облгаз передает в газо­снабжающую компанию (газсбыт). Поставщики формируют платежки на основе данных о потребленном газе. Важно знать, что в электронном виде окончательные расчеты готовы в середине месяца. Поэтому после 12 числа начинается подготовка к печати бумажных версий платежек, которые в 20-х числах месяца получают клиенты. И тут возникает вполне логичный вопрос: а зачем ждать?

«Нафтогаз Украины» предлагает клиентам не ждать бумажную платежку, а использовать онлайн-сервисы. Проверить начисления за потребленный газ можно в личном кабинете my.gas.ua и в чат-боте GASUA в Viber и Telegram. Кроме осуществления платежа, можно проверить каждую стадию начисления средств за потребленный газ. После передачи показаний счетчика состояние счета меняется. Это можно проверить в соответствующем разделе в личном кабинете и в чат-боте.

После 12-го числа облгаз предоставляет газоснабжающей компании подтвержденные данные о потреблении (в большинстве случаев они совпадают с теми, которые передает потребитель). Происходит сверка, и изменяется состояние счета. Если все оплачено верно, то у абонента будет нулевой баланс. Если клиент решит оплатить за газ после 12-го числа, то фактическое состояние счета изменится сразу.

А теперь о бумажной платежке. Если клиент оплачивает потребленный газ до 12-го числа, ему не посылают бумажную платежку. Вместе с тем если клиент знает, что не платил за газ, а платежка в конце месяца не пришла, то нужно выяснить, сколько начислено за потребленный ресурс. Точную сумму к оплате тоже можно узнать в личном кабинете my.gas.ua, в чат-боте GASUA (Viber и Telegram) или в контакт-центре. Связаться со специалистами можно по телефону: 0800-215-515 (в рабочие дни с 08:00 до 19:00, в субботу – с 09:00 до 19:00).