Планета в короне-3

Это уже третий выпуск «вирусного» обзора «УЦ». Мы втайне надеялись, что он будет последним и оптимистичным. Но, увы, – у пандемии свои планы. Мы очень благодарны нашим далеким (географически) и близким друзьям за терпение и готовность, с которыми они отвечают на наши вопросы. А еще – за пожелания здоровья всем землякам.

Итак, вопросы «УЦ»:

– Что изменилось в жизни страны и вашей лично за последние недели? Какие карантинные ограниченния еще действуют?

Оксана Мирошник, Ньон, Швейцария:

– За последние недели стало очевидно, что швейцарцы очень устали и психологически, и физически от сидения дома и от коммуникативных ограничений в обычной жизни. Именно поэтому они с первых же дней снятия некоторых из этих ограничений (с 27 апреля) массово двинулись штурмовать места отдыха в ближайших пригородах и в горных регионах, очень много велосипедистов и бегунов на дорогах. Полиции приходится постоянно вмешиваться и требовать серьезно соблюдать меры безопасности.

Отложенный спрос на товары и услуги привел к тому, что сегодня супермаркеты и садовые магазины заполнены людьми больше, чем до карантина. При этом кто-то старается соблюдать все меры предосторожности (носить маски, пользоваться гелями-дезинфекторами), а кто-то считает это глупостью и ведет себя совершенно беспечно. К счастью, ситуация с пандемией в Швейцарии выглядит на сегодня обнадеживающе. Все-таки плотность заселенности Швейцарии небольшая, и, я думаю, это тоже один из факторов, объясняющих невысокие цифры по сравнению с другими странами.

С соблюдением правил гигиены и социального дистанцирования уже работают парикмахерские, косметические и массажные салоны, амбулаторное лечение, физиотерапия, садово-хозяйственные рынки, цветочные магазины (любимое занятие швейцарцев), рестораны (по 4 человека за 1 столиком), общественный транспорт, музеи, библиотеки, спортивные тренировки, турфирмы, средние школы, банки. Происходит поэтапное смягчение погранично-миграционного режима. С 11 мая ежедневно осуществляется один рейс скоростного поезда TGV между Женевой и Парижем, а также между Базелем и Парижем. С Италией граница останется закрытой и после 15 июня, когда Италия откроет ее со Швейцарией.

С 8-го июня будут открыты зоопарки, ботанические сады, бассейны, кемпинги, все другие образовательные учреждения, театры, кинотеатры, богослужения, горные железные дороги, разрешат футбольные и хоккейные матчи без зрителей. Можно будет собираться группами больше 5 человек (но не более 1000 человек). Дата открытия дискотек, ночных клубов пока неясна.

Возвращается прямая демократия в Швейцарии. Очередной референдум с голосованием на федеральном уровне пройдет в стране 27 сентября 2020 года. Будет вынесено сразу пять законопроектов.

Экономика Швейцарии, как и любой другой страны, пострадала от коронавируса. Сильнее всего пандемия ударит по туризму в крупных швейцарских городах. И, конечно, отели и базы отдыха могут рассчитывать сейчас только на внутренних швейцарских туристов.

Геннадий Самофалов, Рига, Латвия:

– У нас с 15 мая типа послабление и выход из кризисных мер. Многое разрешено, в том числе мероприятия до 25 человек, но просьба соблюдать дистанцию. Открыли границы официально между прибалтами. Cамое смешное – только теперь, с 15 мая, надо надевать маски в обязательном порядке в общественном транспорте. Видимо, какой-то чиновник партию приобрел. Так что после карантина маски в обязательном порядке – бред, но прошло!

Школы, детсады не работают – детям радость. Родители офигевают от дистанционного обучения, получается, что они снова школьную программу прошли, а не дети. 9 Мая мы все-таки отпраздновали – без митингов, согласно закону. Приходили, возлагали цветы и уходили, а вечером многие за свой счет салют делали.

Интересный факт: жена ходила в поликлинику закрывать больничный 29 апреля, так там все врачи без масок! Мол, какой вирус? Больничный можно продлить только по заключению узкого специалиста, а квоты государство закрыло даже на работающих, то есть прием у специалиста – 50 евро, и так каждый раз. Получается, что для населения из доступной медицины – только семейные врачи за 3 евро, что гарантирует государство, и «скорая» с моргом! Поэтому и растет смертность среди населения, так как для большинства простое посещение специалиста – неоправданная роскошь. Это грустно, но факт.

Через какое-то время мы ощутим всплеск вовремя не диагностированных заболеваний и вырастет показатель смертности. Многие думают, что это сделано с умыслом. Ну а в общем – гнойник экономического кризиса вскрыт, и теперь начинаем зарабатывать по-новому! Мне тут на фирму от какого-то госагентства по выдаче кредитов бумага пришла с вопросом, почему я никогда не обращался к ним за кредитом. Видимо, все их проекты по развитию загибаются, а баланс покрыть нечем или новое начальство старается! В общем, из кризиса выходим потихоньку, даже производственники начинают наращивать.

Гражданских перевозок пока нет. Сфера туризма и массовых развлечений тоже пока закрыта. Рестораны и кафе потихоньку открываются, теплеет – люди оживают!

Айсель Гунаева, Стамбул, Турция:

– Турция выходит из карантина потихоньку. Большие шопинг-центры открылись, салоны красоты, парикмахерские. Рестораны и кафе все открыты, но только на вынос. Цифры заболевших падают каждый день. Детям и старикам по-прежнему нельзя выходить на улицу, но ввели новый режим: два раза в неделю по 4 часа можно их выгуливать. Маски обязаны носить все, и на улице, и в помещениях.

Турция начинает принимать международные самолеты с июня, но только определенные страны, не все. Школы планировали открыть в июле, но перенесли на 15 сентября. В Турции 15 сентября – это начало учебного года после летних каникул. Спортзалы пока закрыты. Бассейны закрыты, даже в частных жилых комплексах. К пляжам подойти пока нельзя. За километр тебя увидят и включают сирену, я так попалась недавно. Вообще обстановка приятная, дружелюбная. Не напрягающая. В магазины можно заходить по несколько человек. Все остальные стоят на улице в очереди. Жизнь постепенно налаживается.

Юлия Гур-Бялоглавская, Вена, Австрия:

– С начала мая в Австрии постепенно начали снимать карантин. Открылись небольшие и строительные магазины, разрешили пользоваться свободно общественным транспортом, затем открылись детские площадки, парки и т.д.

Со средины мая студенты и старшеклассники вернулись к учебе и только недавно – младшеклассники. Теперь обучение проходит «вахтовым» методом, поскольку необходимо и в школе соблюдать дистанцию. Первые три дня в неделю учатся полкласса, затем остальные два дня другая группа, а на следующей неделе группы меняются. Перед входом в школу дети обязаны продезинфицировать руки, а также обязательно носить маски в течение дня. Правительство Австрии постановило, что все дети автоматически перейдут в следующий класс на будущий год, на второй год никто не будет оставлен. Многие детские лагеря отменили запись на лето, также отменены детские походы и экскурсии.

Собственно, одно из главных ограничений, которое осталось неизменным со времени строгого карантина, – ношение масок в общественных местах и транспорте. В транспорте дистанция уже не соблюдается.

Рестораны и кафе открылись в Вене 15 мая, до этого все они основательно подготовились к возобновлению работы по новым правилам, были открыты террасы и расставлены столики с расстоянием в 1 метр минимум. Теперь в ресторан или кафе можно приходить группой не более 4-х человек за один стол, либо семья с детьми, официанты должны носить маски.

Недавно канцлер Курц сообщил, что будут открыты границы с Германией в ближайшие дни, проверки на антитела/вирус будут происходить выборочно (ранее они были обязательными перед выездом в Германию). Границы с Германией открываются первыми, для того, чтобы немецкие туристы смогли спокойно въезжать в Австрию, тем самым поддерживая туристический бизнес страны, на котором основана экономика Австрии. Соответственно, в ближайшее время будут открыты музеи, городские бассейны, гостиницы, дома отдыха и курорты Австрии. Все сотрудники гостиничного бизнеса будут протестированы на вирус COVID-19.

В Вене, конечно же, очень ощутимо отсутствие туристов, центральные улицы, магазины и популярные туристические места полупустые.

В поддержку малого бизнеса правительство Австрии выделило средства, в том числе и на создание интернет-сайтов, для развития онлайн-бизнеса и онлайн-магазинов.

Большинство работников вернулось на свои рабочие места, многие по-прежнему продолжают работать по укороченной схеме рабочего дня, частично люди продолжают работать из дома, так как школы еще не работают в прежнем режиме и родителям младшеклассников приходится оставаться дома.

С эпидемией Австрия, конечно, справилась, в отличие от своих соседей, на отлично. На данный момент ежедневное количество новых зараженных колеблется между 30 и 50 больными. Многие считают, что карантинные меры были неизбежны, другие – что урон экономике необратим и не нужно было изолировать всю страну, третьи – что страна очень рано вернулась к нормальной жизни и стоит ожидать второй волны эпидемии.

Надежда Бачварова, Варна, Болгария:

– Как и в Украине, карантин постепенно послабляют. Школы еще не работают, а вот детские сады обещают открыть при условии соблюдения санитарных норм. Начинают открываться крупные торговые центры, непродовольственные магазины, парикмахерские, салоны красоты. Кафе и рестораны тоже открывают, но только на вынос.

Специфика Болгарии – это завязанность на туристический бизнес. Огромное количество людей ориентированы на сезонную работу, но похоже, что они могут остаться без работы и в сезон. Конкретных сроков начала туристического сезона никто не называет, все вокруг да около: может быть, возможно, вероятно… При этом туристов и отдыхающих ожидают пока только из стран Евросоюза и своих, местных. А смогут ли эти местные позволить себе отпуск на море, никого не волнует. Люди более двух месяцев сидели на карантине без работы, и даже если у кого-то и были какие-то накопления, то их давно проели. Помощи же от государства – никакой, и это страшно. Мало того, что помощь от международных финансовых организаций исчезла в неизвестном направлении, это правительство еще постоянно просит у людей помощи на борьбу с COVID-19. Уволенные в связи с коронавирусом могли обратиться на биржу труда, но пособие платят только 2 месяца. Сын получил всего 150 левов (около 2200 гривен. – Ред.), но работы пока нет никакой.

В общем, надеемся на то, что курортный сезон все-таки начнется, потихоньку выходим на прогулки и на работу, у кого она есть, но санитарные требования по-прежнему довольно серьезные.

Виктор Орли (Геннадий Гребнев), Марсель, Франция:

– Франція поступово виходить із кризового стану в боротьбі із коронавірусом. Кількість померлих серед інфікованих значно зменшилася. І ця цифра стабільно іде на зниження. Ще не на всій території Франції знято карантин. Центр і схід залишаються в червоній зоні.

Полегшене правило виїзду за межі 100-кілометрової зони (віддаль у 100 кілометрів пташиного польоту від помешкання). Крім пересування з професійною метою та за наявності спеціальної атестації, є можливість переміщень за межі 100-кілометрової зони для вирішення сімейних (родинних) питань (за наявності аргументованої та документально підтвердженої підстави).

Ще не знята заборона відвіду­вання парків і скверів. Ще не відновлений футбольний чемпіонат. Інші види спорту (особливо масові) ще не мають графіка відновлення змагань. Виставки, форуми, інше розпочали підготовчу роботу, але жодних дат початку роботи не мають. Ресторани, кінотеатри, театри, філармонії залишаються зачиненими. Розпочинають відкривати двері (лише) малі музеї. Школи, за рішенням місцевої влади (мерії), можуть залишатися зачиненими до вересня. Поступово відновлюють роботу комерційні центри.

Найголовнішою новиною Франції є те, що прем’єр-міністр оголосив дату другого туру муніципальних виборів. Він призначений на 28 червня. Вся агітаційна робота віртуальна. Зустріч кандидатів з виборцями заборонена.

Офіційно оголошено про те, що Хлорохін не є ефективними ліками проти коронавірусу.

У Франції величезна економічна криза. Ідуть масові звільнення робітників і різке скорочення робочих місць. Втім після довготривалого перебування вдома французи активно готуються до відпусток.

Оксана Шпак, Кишинев, Молдова:

– Люди устали от страшилок. С 4-го мая многие предприятия работают в обычном режиме, но с измененным графиком – с 7.30 до 16.00, полчаса на обед. Общественный транспорт по выходным не работает и отменен бесплатный проезд, который действовал в троллейбусах. Кондуктор в маске, защитном экране на лицо, в одноразовой шапочке и накидке, дезинфекция. Пассажиры в масках. На этой неделе возобновили работу маршрутные такси – сидячие пассажиры плюс три стоячих. Вся торговля в масках, уже привыкли.

Для людей старшего возраста послаблений нет, выход в случае крайней необходимости, но люди на улицах гуляют по 2-3 человека, дети и молодежь группами, маски часто держат в руках. Парки открыты с соблюдением дистанции, детские площадки под запретом, но вся детвора на площадках. Наша девочка не хочет выходить, говорит, слабый иммунитет, а на самом деле – Интернет. Учебный год заканчивается, учителя вызваны в школы для заполнения бумажных журналов, хотя во время самоизоляции мы видели оценки в электронных журналах.

В системе здравоохранения действует ЧП до конца июня, на тысячу специалистов болеют 34 врача и 29 медсестер. В народе считают, что заражение происходит в больницах, потому стараются не обращаться, кроме крайних случаев.

С 18-го мая вместо Комиссии по ЧП, которой фактически принадлежала власть, возобновляется нормальная деятельность центральных и местных органов власти. Создана Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья с несколько меньшими полномочиями, чем у Чрезвычайной комиссии, которая работала во время самоизоляции. Но штрафы за нарушение правил карантина сохраняются, правила поведения практически не изменились – дистанция, маски, дезинфекция, работа по записи и другие ограничения. До 31 мая не работают рынки в Кишиневе и Бельцах, в стране запрещена работа больших торговых центров, с сохранением торговли продуктами питания. Индустрия развлечений не работает до конца июня, всем въезжающим в страну – карантин на 14 дней.

Относительно штрафов за нарушение профилактических мер – они большие, для физических и юридических лиц от 22,5 тысяч до 75 тысяч леев (1 лей – 1,52 гривни), но в судах их оспаривают, и чаще всего суды протоколы отменяют.

Наталия Демьянова, Казань, Татарстан, РФ:

– В Татарстане режим самоизоляции введён с 30 марта. Восьмую неделю живём в особом режиме. За это время моей семье пришлось полностью изменить свою жизнь. Живём за городом, общение только внутри семьи. Учеба – дистанционно, работа – удаленно, тренировки у внучек в режиме oнлайн. Привыкали долго и тяжело. Нервничали, многое отрицали. Теперь все встало на свои места, даже нравится. Больше общения внутри семьи, совместные обеды-ужины, прогулки. Внучки учатся в младшей школе, поэтому проблем с обучением не возникало.

На сегодняшний день в Татарстане в сутки регистрируют 70-75 новых случаев заболевания, в основном – контактные. Всех приезжающих в республику из других городов РФ помещают на 2-недельную самоизоляцию, из ближнего и дальнего зарубежья – на карантин. Выход из дома только в маске и перчатках. За нарушение приличные штрафы. Работают продовольственные магазины, рынки (открылись неделю назад), парикмахерские, кафе – на вынос.

В общем, живём в режиме самозащиты. Думаю, что неприятность эту мы переживем. Хотя и не скоро. И, к огромному сожалению, не все. Всем жителям Кировоградщины от моей семьи пожелания здоровья, берегите себя!

Александр Крыс, Токио, Япония:

– В Японии по большей части уже ограничения поснимали, но в Токио ещё остались. Хотя показатели почти нулевые. В масках и так ходили – у многих аллергия на пыльцу, но сейчас ходят почти все и снимать пока не думают. Вообще у нас и ограничений-то особых не было, так что разницу почти не ощущаю.

Самая забавная ситуация сложилась с бесплатными масками, которые правительство обещало всем разослать по почте еще в самом начале всей этой истории, где-то в феврале. Их так и назвали «Абэ-маски», по имени премьер-министра Синдзо Абэ. В Японии это уже мем – эти две маски на семью. Мне они пришли только 21 мая. И они какие-то несуразные, маленькие. В прессе у нас куча карикатур на эту тему.

А еще потом премьер обещал по тысяче долларов на семью на поддержку в условиях кризиса. Ждем.

Азер Алиев, Мингечаур, Азербайджан:

– В нашем городе жесткие карантинные меры сняли около двух недель назад. В основном все уже вышли на работу. Парки, кафе, магазины тоже открыты. В общественных местах – на почте, в поликлинике, государственных и коммунальных учреждениях, полиции – обязательно быть в маске. На улице – по желанию и личному усмотрению каждого. Сообщение с некоторыми крупными городами, такими, как Баку, Гянджа, Ленкоран, у нас всё ещё закрыто из-за большого количества распространения там случаев заболевания коронавирусом. Поэтому попасть туда можно только по специальным пропускам. Безработным на время карантина выдавалась государственная помощь в виде 120 долларов в месяц.

В Баку ситуация с мерами карантина немного строже, чем в маленьких провинциальных городках. Там, насколько мне известно, всё ещё закрыты парки и объекты общепита, а жителям по-прежнему необходимо запрашивать SMS-пропуски на выход из дома для посещения магазинов, аптек, почты, банков, медучреждений, а также участия в похоронах близких родственников.

Римма Давыдовская, Франкфурт, Германия:

– За последнюю неделю в городе заболело 132 человека, из них 65 – беженцы, проживающие в лагере рядом с моей работой, и 2 сотрудника этого лагеря.

Открылись частично школы, но не все классы, не на полную неделю и не на полный день. Еще с 15 мая разрешили открыться всем магазинам (независимо от величны площади), а также ресторанам, пивным и прочим заведениям (все, естественно, при соблюдении определенных условий: расстояние между клиентами, неполная заполняемость и т. д.), но сотрудники ресторанов должны брать номер телефона и записывать паспортные данные (имя и адрес). На мой взгляд, это совершенно неприемлемо. Кто знает, куда и к кому эти данные попадут? Повара и официанты должны быть в масках, и посетители, если они не за столом, а идут, например, в туалет, тоже. Количество человек в ресторанных туалетах должно быть ограничено. Никаких солонок на столах. Салфетки не тканевые, а бумажные.

Открываются театры, кинотеатры и фитнес-студии, последние без переодевальных кабинок и душевых. В театрах и кинотеатрах для одного человека должна быть обеспечена площадь в 5 кв. метров. Здесь тоже обязательно оставлять имя, адрес и номер телефона. Открылись парикмахерские. Там тоже все должны быть в масках, но парикмахер сказал, чтобы муж маску снял.

Открылись отели, опять-таки, заполняемость должна быть не полной.

Вообще, по моему наблюдению, после введения обязательного ношения масок в закрытых помещениях (магазины, банки, аптеки, заправочные станции и т. д.) люди стали не так усердно соблюдать дистанцию. В общественном транспорте физически не всегда можно выдержать дистанцию в полтора метра, если народу относительно много.

Заработают открытые бассейны, но пока вроде только для спортивных обществ.

Мы уже как-то привыкли ко всему. Два раза встречались с друзьями, сидели на террасе с соблюдением дистанции. Стараемся не слишком часто ходить в магазины, но все равно, два-три раза в неделю приходится. Если нужна какая-то мелочевка, стараемся обойтись: неохота из-за пары булочек натягивать маску и перчатки и брать тележку.

В магазинах есть почти все, хотя перчатки не всюду и маски тоже, но купить можно. Мы купили одноразовые маски, но стараемся их экономить, я сшила несколько штук, мы их тоже носим.

В отпуск мы вряд ли поедем, как-то стремновато пока. Будем на террасе загорать.

Екатерина Шевченко, Вроцлав, Польша:

– У нас уже началось послабление карантина. Открылись салоны красоты и летние ресторанные площадки, но с условием, что столики стоят на расстоянии двух метров. Открылись парки, но нужно соблюдать дистанцию и ходить в масках.

Выборов президента так и не было, в офисы не возвращаемся. На работе сказали, что поддержат всем, чем смогут – кресло, кабели и т.д., – но возвратиться в офис сможем в августе-сентябре, если все будет хорошо. В магазинах бываем редко, но людей там мало. У нас открыли торговые центры, но большинство маркетовых магазинов отказались открываться из-за коронавируса. А в тех, которые открыты, нельзя ничего трогать, примерять, покупать только. Поэтому в ТЦ народу тоже не очень много. Все уже привыкли и научились жить в изоляции. Изменилось только то, что теперь можем свободно пойти погулять. Знакомые в горы ездят, и мы планируем поездить по лесам.

Сейчас у всех на слуху скандал с Качиньским, главой Партии закона и справедливости. Он, вопреки запретам посещать кладбища, пошел на кладбище в Варшаве, где покоятся его мать и жертвы авиакатастрофы 2010 года под Смоленском. Все возмутились, даже была написана песня «Твоя боль важнее, чем моя». Власти потребовали убрать ее из ротации одной из радиостанций, и в знак протеста стали увольняться сотрудники радиокомпании.

А так, в общем, все стараются придерживаться правил безопасности. Ответственность на нас самих. Все поддерживают врачей, как могут. У нас все положительно, уважительно и разумно.

Елена Филлипс, Тусон, Аризона, США:

– У нас в Аризоне карантин отменили 15 мая. Спортзалы открылись, некоторые рестораны и фастфуды тоже. Мы ждали двадцать минут, чтобы зайти поесть ланч, а когда вошли, то увидели, что зал наполовину пустой. Столики заняты через один, официанты в масках и перчатках, соль, перец, кетчуп приносят, если заказываешь, на столах ничего не стоит, как раньше. В магазинах большинство покупателей в масках, все работники в масках без исключения. На заправках все дезинфицируют после каждого посетителя.

Все, кто может, работают из дома. У нас тут уже жара за 40, так что никакой вирус не выдержит. Мы на это очень надеемся.

Андрей Кос, Тель-Авив, Израиль:

– Израиль понемногу выходит из карантина. Запреты и ограничения постепенно снимаются. Начались занятия в школах. Открылись непродовольственные магазины, рынки, парикмахерские. Но при этом меры предосторожности остаются. В небольшие магазины все еще пускают ограниченное количество людей, при входе на рынок меряют температуру. Общественный транспорт тоже постепенно начинает работать в прежнем режиме. Хотя и не так быстро, как бы хотелось. Авиасообщение планируют возобновить в ближайшее время.

Те отделения в больницах, которые были приготовлены для ожидаемого увеличения числа больных коронавирусом, снова переведены на прежний режим. Инфекционные отделения освобождаются. Меры предосторожности в больницах остаются, но прежнего наплыва зараженных уже нет, и их становится все меньше.

Уже можно проживать в гостиницах, но с некоторыми ограничениями и соблюдением социальной дистанции. Впрочем, ее тоже сокращают – с 2-х метров до полутора, а местами до 1,2 метра, да и то, если это не члены семьи.

Иногда сама природа, точней погода, вносит свои коррективы. Ношение масок на улице обязательно, но всю неделю была страшная жара, до +45, маску в такую жару носить очень тяжело, а иногда и вредно для здоровья. Поэтому до конца жары официально разрешили ходить на улицах без масок, но обязательно надевать их в местах скопления людей. Но некоторые продолжали носить маски и на улицах, несмотря на жару, и сразу стало видно, кто носил маску по принуждению, а кто по убеждению.

Можно посещать парки, заповедники, выезжать в лес, но небольшими группами и с соблюдением дистанции. Впрочем, выполнение этих правил тоже все больше остается на совести отдыхающих. Людей в зонах отдыха все больше, и у полиции возможности их контролировать все меньше.

Почему-то, разрешив выезжать на природу, поначалу оставили запрет на посещение пляжей. Но при этом разрешили заниматься спортом на открытом пространстве без ограничений. Разумеется, пляжи тут же заполнились массой народу, который изображал там занятия спортом. При появлении в зоне видимости полицейских или охранников люди демонстративно начинали играть в мяч или пляжный теннис и выполнять физические упражнения. Пресса много писала об абсурдности этого запрета. Впрочем, с 20 мая посещение пляжей окончательно разрешили, и они снова переполнены людьми.

21 мая в Тель-Авиве, на месте, где проводили Евровидение, состоялся концерт в поддержку музыкантов Израиля, которые находятся в критическом состоянии из-за карантина. Собралось 5000 человек. Люди скандировали: «Будь прокляты эти запреты! Мы снова вместе!» Музыкантов поддержал мэр Тель-Авива: «Я обращаюсь к правительству: не забывайте культуру, помогайте тем, кто дарит нам праздники. И дайте им наконец возможность достойно зарабатывать на жизнь!»

Анна Кузнецова, Стокгольм, Швеция:

– В отличие от других стран, где люди смогли на прошлой неделе почувствовать вкус кофе в любимой кофейне, помахать рукой на прощание ребенку, наконец-то убегающему в школу, в Швеции не изменилось ничего. Дети в школу как ходили, так и ходят, люди, как и раньше, утром бегут по эскалатору, чтобы успеть на метро, в кафе и ресторанчиках посетители попивают розовое вино. Но разница все равно есть. Стало спокойнее. Тема короны ушла с первых строчек новостных сайтов.

Все перестали ждать карантина. Уже точно не введут. Слава Богу! На полках супермаркетов и аптек появился handsprit. Бери не хочу. Да и мало кто хочет. Из школ стали приходить письма: посещение обязательно, никаких исключений в виде «пересижу на всякий случай, потому что боюсь».

Маски у нас не то что необязательны, а не рекомендуются. Они не нужны здоровым людям (мы не говорим о медперсонале). Нужны больным, чтобы на небольшой процент уменьшить риск заражения. Единственный случай, когда маска не навредит, а немного поможет, – ты больной, с кашлем и насморком, едешь в такси в больницу. Маска убережет (процентов на 10) таксиста. Если ты болен, то маска тебе не нужна – ты сидишь дома. Аргумент «трогают меньше лицо» не работает. Наоборот, в маске человек трогает лицо намного чаще, поправляя ее. Поэтому у нас не рекомендуют здоровым людям их надевать.

Больницы постепенно переходят на обычный режим. Экстраинфекционные отделения потихоньку закрываются. Диаграммы с количеством госпитализированных и лежащих в IVA показывают положительную динамику. Смертность есть. И она большая. Самый высокий процент в Европе, если рассчитывать на количество населения. Главный эпидемиолог Андерс Тегнель говорит, что все зависит от того, как считать. Процесс при такой эпидемии естественный, хоть и очень печальный. Шведские ученые на днях выступили с неутешительной информацией: коллективного иммунитета нет.

Министр иностранных дел порекомендовал не покидать страну без необходимости до 15 июля. Это значит, что все отменили отпуска и планируют наслаждаться Балтийским морем и северным архипелагом. Мы с оптимизмом смотрим в будущее. Балтийское море не так уж и плохо, согласитесь.

Григорий Трофименков, Минск, Беларусь:

– По состоянию на 24 мая число инфицированных в нашей стране немного превышает 36 тысяч. Цифра внушительная – это больше, чем в Украине. Да и ей не все верят, поскольку тут и там появляются сообщения о возрастающем числе инфицированных. Многие врачи настаивают, что их принуждают в качестве причин смерти указывать «пневмония», вместо «коронавирус».

Есть информация, что попросту не хватает медбригад скорой помощи в столице – медики заражены и находятся в изоляции. На оставшихся в строю ложится огромная нагрузка – и на вызовы по «скорой» о коронавирусе они реагируют зачастую с опозданием. Результатов теста порой приходится ждать более недели. Ну и, конечно, вызывают сомнения официальные данные, что в Беларуси умерли якобы 199 человек – учитывая общее количество инфицированных, выходит, что наша медицина на порядок лучше шведской, которая пошла по схожему пути и где смертей гораздо больше. Впрочем, утверждать, что Беларусь пошла по однозначно неправильному пути в борьбе с пандемией, не возьмусь.

Конечно, эпидемия не могла не сказаться на повседневности жителей нашей страны. В нынешнем глобализированном мире практически невозможно сохранить островок экономической стабильности, когда всюду кругом кризис. Многие люди теряют работу, с пятидневок сначала перевели на четырехдневку, а теперь – и вовсе на трехдневку. И даже за такой заработок люди вынуждены держаться.

Ну и в заключение – о карантинных мерах. Их на самом деле самый минимум. В гипермаркетах, аптеках и прочем уже давно, более месяца назад, появилась разметка, воспрещающая подходить друг к другу ближе, чем на полтора метра. В заведениях общепита сотрудники трудятся не в обычных марлевых повязках и даже не в респираторах, а в таких покрывающих всю площадь лица стеклянных масках. В маршрутках пригородного транспорта перестали продавать билеты на рядом находящиеся места. Оглашается, что мест попросту нет, – хотя половина маршрутки свободна. Продолжается футбольный чемпионат, где на трибунах зрителей садят в шахматном порядке. Да и в целом никаких ограничений по передвижению людей в городе нет. Вопрос остается на совести и сознательности каждого. И тут должен сказать, что белорусы предпочитают не рисковать и подуть на воду – автострады значительно опустели, набережные, где год назад играли гитары, – тоже. Народ преимущественно сидит дома, опасаясь, как бы чего не вышло.

Алла Липинская, Брешиа, Италия:

– Массовые заражения и количество умерших от коронавируса увеличиваются. Это стало результатом того, что открыли бары, рестораны, парикмахерские. И еще планируют открыть юг страны, чтобы итальянцы с севера могли ехать к морю. Надеются на сознательность и осторожность людей. Но в барах творится такое, как будто люди никогда в них не были, массово пошли, и никаких масок. Мы говорим, что коронавирус – это проверка человека на взаимопомощь, взаимопонимание, сочувствие. Я надеваю маску, чтобы никого не заразить. Но не все так делают.

Открыто практически все, кроме спортзалов и бассейнов. И все подорожало практически на 25 процентов. Если раньше кофе стоил один евро, то сейчас в некоторых барах доходит даже до полутора. Продукты в супермаркетах подорожали, услуги парикмахеров тоже. Салоны красоты обязали купить средства защиты, дезинфекции, вот они и возмещают затраты за счет увеличения расценок. А государство никому не помогло.

При этом контролирующие органы строго следят за соблюдением правил. В салоне красоты после обслуживания одного клиента в течение получаса должна происходить санобработка помещения. Если следующий клиент будет обслужен раньше, чем через тридцать минут (а это проверяется по чекам), последует наказание – штраф.

Паники нет, но и оптимизма тоже. Нет поддержки людей, потерявших бизнес, и это многих огорчает. По причине банкротства закрылось много маленьких ресторанчиков и баров. Народ уже просто устал. Все понимают, что люди будут заражаться и умирать, пока не разработают вакцину. А когда это будет – никто не может сказать.

Редакция «УЦ».