Подождем под дождем

21-я сессия Кропивницкого городского совета седьмого созыва прошла в прежнем режиме, т.е. без гостей и журналистов, для которых снова организовали трансляцию, и, как и в прошлый раз, с техническими проблемами, что только усложнило работу представителей СМИ.

Впрочем, у них было немало дел и до сессии. Время перед ее началом прошло в ажиотажном ожидании секретаря городского совета Андрея Табалова. Напомним, что автомобиль, принадлежащий ему, попал в аварию с очень тяжелыми последствиями в соседней области. В Интернете появилась информация о причастности к ДТП владельца транспортного средства со всевозможными предположениями, которые он категорически опроверг. Автомобилем в момент ДТП по доверенности управлял другой человек, а сам Табалов в это время находился на рабочем месте.

Несмотря на проливной дождь, начала сессии ожидали и несколько десятков, как они себя назвали, «продавцов на свежем воздухе». Это так называемые палаточники, которые торгуют не на рынках города, а на тротуарах. Самые крупные локации их торговли находятся в районе Крытого рынка. На время карантинных ограничений они были вынуждены прекратить свою деятельность, а жители города смогли оценить, как на самом деле должны выглядеть тротуары. К предпринимателям вышел мэр и пообещал встретиться с ними после 16-00, но, чем окончится дело, сказать сложно. Сами предприниматели говорят, что они платят налоги, поэтому должны иметь возможность кормить свои семьи хотя бы и торговлей на тротуарах. Но это идет вразрез с требованиями карантинных ограничений и правил организации торговли. Забегая вперед, заметим, что во время сессии Андрей Райкович сказал, что необходимо рассматривать вопрос в интересах как громады, так и предпринимателей, если такая возможность существует.

Само заседание началось с минуты молчания по поводу кончины двух Почетных граждан города – архитектора Виталия Ефремовича Кривенко и машиностроителя Виктора Николаевича Желтобрюха, которые оставили яркий след в истории Кировограда-Кропивницкого.

Перед утверждением повестки дня представитель Ассоциации лабораторных центров Украины и советник мэра Иван Касьяненко попросил помощи как у депутатов горсовета, так и у представителей бизнеса. Деньги нужны на покупку оборудования для увеличения исследовательской и диагностической мощности областного лабораторного центра. Как известно, у нас только этот центр занимается тестированием на COVID-19 жителей области, и на начало осени он должен иметь возможность проводить не менее одной тысячи тестов в сутки. Сейчас этот показатель равен 225-ти тестам, а в ближайшее время за счет приобретения нового оборудования пропускная способность центра возрастет до 500 тестов, что тоже недостаточно. На осень ожидается сезонный всплеск простудных заболеваний, в том числе по линии коронавирусной инфекции. Главный врач центральной городской больницы Александр Артюх, где на базе детского инфекционного отделения сейчас располагается COVID-госпиталь, тоже обратил внимание депутатов горсовета, что на осень можно ожидать всплеска этой болезни, к которому надо подготовиться. После пиковых показателей одновременного пребывания в больнице 135 пациентов с подозрением на вирус наступило некоторое облегчение – сейчас там находится 58 человек, тем не менее, нагрузка на медперсонал огромная, как и на саму больницу, где не все площади соответствуют требованиям комфорта и удобств для больных.

После этого работа сессии пошла в турборежиме, который несколько тормозило разве что поименное голосование, – из-за карантина и соблюдения безопасной дистанции депутаты сидели в зале не на своих рабочих местах. Практически все вопросы, касающиеся перераспределения бюджета для решения насущных вопросов, в том числе финансирования системы здравоохранения, принимались без обсуждения, но надо заметить, что все они были заранее рассмотрены в комиссиях и депутатских группах. Особых протестов не вызвали даже вопросы выделения земельных участков по заявкам действующих депутатов, хотя в другое время утверждение этих решений всячески оспаривалось и откладывалось. Вполне возможно, что в скором времени их будут оспаривать, но уже в судебном порядке.