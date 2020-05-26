Землю удобряют взятками

В Новгородковском районе во время получения первого «транша» взятки – половины оговоренной суммы – задержан глава сельсовета. Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Правоохранители считают, что чиновник организовал «схему», по которой земельные вопросы можно было решить только при условии уплаты определенного «взноса». За выделение в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 20 га чиновник требовал 14 000 долларов США неправомерной выгоды.

Когда «хозяин земли» получал первые 7000 долларов США, его взяли. Изъяли деньги, а также решения сессии сельского совета о выделении земельных участков, их глава вроде бы провел задним числом.

Суд уже определил ему домашний арест и отстранил по требованию прокуратуры от занимаемой должности на время следствия.

Широкое поле для коррупции было заложено еще в девяностые годы, когда прошло распаевание земель. Из 42 миллионов гектаров сельхозземель Украины 27 миллионов были переданы в частную собственность бывшим колхозникам и другим работникам села (сельским учителям, врачам и т.д.), а оставшиеся 15 миллионов гектаров оставили как бы в собственности государства в качестве земель запаса и резерва. Долгое время их распорядителями были районные администрации, и взятки несли туда. Сейчас сельсоветам и объединенным территориальным громадам передано право управлять частью земельных активов. Много земель продать или сдать в аренду нельзя – это десятки категорий: заповедники, природоохранные зоны, леса, земли энергетики и инфраструктуры (вокруг линий электропередач землю не продашь и не сдашь) и т.д., но всё равно остается много «свободных» десятков гектаров. Желающих обычно несколько. Победитель тот, кто больше взятку даст.

За что платят такие деньги? С гектара подсолнечника можно заработать от 100 до 500 долларов. Если садить картошку и повезет с погодой, вовремя будут уничтожены вредители, то прибыль с гектара может превысить 1000 долларов. А если, к примеру, посадить облепиховый сад, то через несколько лет он может приносить и 10 тысяч долларов с гектара.

Это уже стало системой. Навскидку из последних громких случаев: перед Новым годом взяли главу Песчанобродской ОТГ (Добровеличковский район), из 100 тысяч гривен взятки успел получить 60. В марте этого года взяли группу, которая «просила» у гражданина 20 тысяч долларов за возможность возглавить государственное сельхозпредприятие. И т.д., и т.п. Подобные новости появляются чуть не каждую неделю. Потому что бардак царит на рынке земли десятилетия. Это во-первых. А во-вторых, как вы думаете, где сейчас взяточник из Песчаного Брода? Конечно же, как ни в чем не бывало, руководит громадой!