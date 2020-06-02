Райкович: «Партнерство з державою – на користь міста»

Попри всі негаразди з грошима через епідемію та карантин, протягом наступних місяців у Кропивницькому триватиме дорожнє будівництво. Вже найближчим часом на містян чекає також розширення маршрутної сітки комунального транспорту, а до нового сезонного спалаху респіраторновірусних захворювань – нові можливості для лікування та діагностики.

Про конкретні напрямки, об’єкти, суми та строки говорили з міським головою Андрієм Райковичем.

Головне – здоров’я

Минулого тижня депутати міськради перерозподілили кошти бюджету обласного центру на реконструкцію терапевтичного відділення Центральної міської лікарні (на Валах), а також закупівлю нового обладнання для лікування та діагностики.

– Для того, щоби до другої хвилі захворювання на COVID-19 ми були готові, щоби ми могли лікувати не лише інфекцію, вірусну складову захворювання, а й наслідки, – пояснює Райкович. – А також створити комунальний діагностичний центр з усім необхідним обладнанням експертного класу. Щоб, якщо людина звернулася в міську лікарню, то отримала весь необхідний комплекс послуг в одному місці.

Сумарна вартість будівельних робіт та обладнання – біля 30 мільйонів гривень, які треба було віднайти на тлі падіння доходів бюджету через вимушений простій значної частини підприємств і підприємців під час карантину.

– Держава зменшила дохідну частину бюджету на 100 мільйонів гривень реверсною дотацією, ми заплатили заробітну плату медикам за перший квартал зі своїх коштів. Найголовніше – на момент прийняття бюджету міста ніхто не розраховував потреби й умови, які виникли в зв’язку з епідемією COVID-19. У грудні ми ще нічого не знали про цю хворобу. Це те, що змінило життя та свідомість не тільки громади міста, а й усього світу. Треба було скоротити програми розвитку житлово-комунального господарства, капітального будівництва, молодіжної політики та спорту… Кожне управління було в якійсь мірі зорієнтовано на те, щоби поділитися фінансо-вим ресурсом, задовольнити потребу в капітальному ремонті та обладнанні медичної бази.

Проєкт вже має необхідну документацію, виконали першочергові погодження.

– Політика, перемовини з депутатськими фракціями закінчені, прийняті позитивні рішення, ми вже розпочинаємо тендерні процедури, аби визначити підрядників і розпочати ці роботи.

Велике будівництво

Тим часом вже проведено тендер та визначений виконавець робіт з іншої масштабної реконструкції – розширення ділянки Полтавської від Васнєцова до відремонтованого торік мосту на Об’їзному (т. зв. «полтавський міст»).

– У конкурсі брали участь три заявники, був визначений переможець. Підприємство, яке зайняло друге місце, звернулося в Антимонопольний комітет України – на їхню думку, були допущені певні неточності, вони вважали, що результати тендеру можуть бути скасовані. Але АМКУ прийняв рішення – залишив у силі результати, там вважають, що тендер був проведений у повній відповідності до українського законодавства. Тому ми розпочинаємо роботи. Також розпочинаємо вулицю Романа Шухевича – від Короленка до «полтавського мосту», ділянка з круговою розв’язкою.

Широку ділянку Полтавської, від Васнєцова до площі Дружби народів, зробили торік. Згадані вище ремонти закриють останні «пробіли» на магістралі, яка зв’язує в’їзди з київського та дніпровського напрямків з центральною частиною міста по Короленка та Полтавській. Разом з фактично новозбудованими торік відрізком Кропивницького від Шевченка та маршрутом з Великої Балки по Степана Разіна – Харківській – Об’їзному до Полтавської, відремонтованим мостом та реконструйованою аркою на Левитського вони об’єднані так званим «малим кільцем» – новою якістю організації транспортного сполучення в середмісті, задекларованою міським головою на початку каденції.

– Полтавську та Шухевича робимо коштом міського бюджету, це майже 50 мільйонів. Також працюємо по площі Дружби народів, буде відремонтована розв’язка самої площі та дорога від неї по вулиці Маланюка до Ангела. Це два з чотирьох об’єктів, ремонт яких запланований у 2020-му за рахунок державного дорожнього фонду, де передбачається дольова участь міського бюджету. Інші два – міст на вулиці Кропивницького (також відомий, як Клинцівський міст. – Авт.) та вулиця Академіка Корольова. Загальна вартість – біля 43 мільйонів. Обласна державна адміністрація врахувала те, що ми використали значну частину власного бюджету розвитку на підтримку медичної галузі під час першої хвилі епідемії. Нашу долю мінімізували до 10%, початкові умови були «50 на 50». Ми вирішили свою частину питань, ОДА – свою. Отже, партнерство між державою та місцевим самоврядуванням Кропивницького налагоджується – на користь міста. Це важливий, дуже позитивний сигнал.

Ще один об’єкт, який буде збудовано за дольової участі держави та міста, – сучасний спортивний майданчик у 26-й школі. На нього держава дає 70% коштів і 30% – міський бюджет. Усе заплановане мають закінчити до листопада. Почнуть, як тільки дозволять наразі аномальні погодні умови.

Нові напрямки

Разом з дорожнім будівництвом продовжується також і розвиток системи пасажирських перевезень. У місто прибули придбані цьогоріч нові автобуси середньої місткості. У перспективі вони підсилять сполучення з районом Великої Балки, а ще – Балашівки, також можуть поїхати туди, куди комунальний транспорт поки не дістався.

– Розглядаємо доцільність створення двох нових маршрутів. Той відрізок життя, який ми прожили з березня по травень включно, вніс корективи в роботу комунального транспорту, оптимізацію маршрутів, взагалі в поняття про те, що таке транспортне забезпечення обласного центру. Люди мали можливість зрозуміти, що створення нового підприємства «Електротранс», поява більше 70 комунальних автобусів і тролейбусів – запорука того, що в місті не буде транспортного колапсу, навіть якщо всі приватні перевізники «стануть». Ми на правильному шляху, нам треба збільшувати долю, нам треба мати 75% пасажирських перевезень у місті комунальним транспортом. Тоді будуть гарантія, безпека, відсутність проблем для громади.