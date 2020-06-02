Ярынич: «Где в мире амбулаторный прием стоит полтора евро?»

На прошлой неделе в центральных СМИ появилось сообщение о том, что главным претендентом на пост главы Национальной службы здоровья Украины является Константин Ярынич. Новость порадовала и обнадежила, ведь кто лучше разберется в нюансах реформирования и финансирования медицинской отрасли, чем практикующий доктор?

Из нашей беседы с Константином Владимировичем стало известно, что собеседования с претендентами на пост главы НСЗУ происходят в онлайн-режиме – карантин. Желающие не только из Украины, но и из ЕС, Великобритании, США. Сам конкурс состоится после окончания карантина. Сколько пройдет времени – неизвестно. Пока возглавлять НСЗУ будет исполняющий обязанности, который назначается по результатам собеседования, а не избирается на конкурсе. Мы задали претенденту от Кропивницкого несколько вопросов, чтобы узнать его видение будущего НСЗУ.

– Константин Владимирович, Национальная служба здоровья – структура для Украины новая. Из-за чего сыр-бор?

– Учитывая то, что бюджет этой структуры составляет 90 миллиардов гривен, можно представить, какое внимание этому уделяется. Хотя для меня важнее функционал, а не бюджет. Видя, как он сейчас используется, эти деньги могут быть растрачены, что приведет к конфликтной ситуации. Потому что врачи не понимают, что они должны предоставлять, лечебные учреждения не понимают, какие у них возможности, а пациенты требуют все, что им было обещано.

Сейчас проходят активные консультации между посольствами, Офисом президента, Кабинетом Министров. И только после этого будут собеседования, в ходе которых определят человека, который возглавит НСЗУ на период до конца карантина. Изначально было 29 претендентов, одиннадцать из них не прошли.

– Нам сверху говорят, что реформирование идет своим чередом, по плану, но пациенты видят совсем другое. Что происходит на самом деле?

– В Украине ситуация с оказанием медицинской помощи и ее оплатой критичная. Имеет место большое несоответствие между возможностями финансирования и теми критериями, которые должны быть выдержаны лечебными учреждениями. Это когда операция стоит 30 тысяч гривен, а на нее выделяют 5700. Бюджет вроде бы большой, но его не хватает, и по сути он должен быть в два раза больше, дабы можно было выполнить все задекларированные гарантии. В связи с этим есть необходимость очень серьезно и скрупулезно подойти к вопросу выбора главы НСЗУ даже на несколько месяцев, поскольку человек может совершенно в другую сторону направить работу главного страховщика Украины, за которым стоит весь этот финансовый поток. То ли он будет бездарно использован, то ли мы начнем страховать наших пациентов в определенных пакетах. То есть от человека, личности зависит реально очень много.

Тариф, который гарантирует оплату медицинской помощи, должен обоснованно выполнять функции, которые в нем заложены. И если мы говорим, что тариф полностью покрывает услугу, он и должен ее покрывать. Сегодня же пациент, который приходит в лечебное учреждение, все равно должен за что-то платить, потому что у больницы этих денег нет. А нам заявляют, что эти деньги есть.

– Вы, наверняка, знаете выход.

– Мы должны выделить определенное количество услуг, например, экстренная медицинская помощь, родовспоможение, педиатрия, сердечно-сосудистые заболевания, онкология, и они должны быть на сто процентов покрыты финансированием государства. Все остальное может быть во вторую, третью, четвертую очередь имплементации реформы, трансформации медицинской отрасли.

Второй возможный вариант – введение сооплаты, когда пациент частично оплачивает услугу сам, а частично платит государство. Такая форма существует во многих государствах, и об этом нужно говорить открыто.

Есть третий вариант. Все оставить, как есть, что и делает нынешнее руководство НСЗУ. Но при этом сохраняется конфликт между пациентом, лечебным учреждением и врачами. Естественно, это приведет к полному разочарованию и негативу: бесплатную помощь задекларировали, но по факту ее нет.

Очень важным моментом является качество предоставления медицинских услуг. Об этом сегодня, к сожалению, не говорят, но это тоже должна контролировать Национальная служба здоровья Украины. Вы же видите, что происходит: в «первичке» врач получает деньги за количество пациентов, с которыми подписал декларацию. А о качестве медицинской помощи никто не говорит. Задачей было просто заключить договора с определенным количеством человек. Подписал, они у тебя есть, ты за них получаешь, но никто не говорит, насколько качественно ты их обслужил. То же самое касается второго и третьего уровня предоставления медпомощи. Никто не говорит, качественная или нет услуга предоставляется. И в данном случае НСЗУ должна обеспечить качество через протоколы лечения, которых на сегодняшний день в Украине нет. Ну вы помните, что еще Супрун говорила, что нам не нужны никакие протоколы.

– Кстати о Супрун. Вы были противником ее реформ. Но НСЗУ – это ее детище…

– В том-то и дело, что продолжается продуцирование идеологии, которая ведет нас в тупик, где медицинская помощь не будет ни доступной, ни качественной. Я не говорю, что НСЗУ – это плохой продукт. Идея правильная. Но в том виде, в котором это сейчас функционирует, больше вреда, чем пользы.

Людям, которые сегодня сидят в НСЗУ, все равно, как будет работать практическая медицина. Потому что по факту все, кто там сидит, – это финансисты. Они не знают, что такое участковая больница и районная, разницы не понимают. У них все в палитре цифр, которые они рассчитали, исходя из того ресурса, который есть сегодня. Условно говоря, есть тысяча гривен и тысяча обращений. Они поделили, получили одну гривню на обращение и заявили, что этого хватит. По такому пути и пошли. Я же сторонник того, что все должно быть объективно. Исходя из расчетов НСЗУ, у нас амбулаторный прием стоит 49 гривен 12 копеек. Где в мире амбулаторный прием стоит полтора евро? Это смешно. И это уничижает работу врачей, которые даже на зарплату себе не заработают. Кстати, в этих тарифах не заложено повышение заработной платы.

И потом, известно же, что, если ты не можешь влиять, – возглавь, чтобы изменить, исправить, направить в нужное русло. Вот я и намерен возглавить.

– Вы – практикующий онкогинеколог, возглавляете онкодиспансер, проректор медуниверситета… Вам мало нагрузки?

– Когда меня спрашивают, зачем мне это нужно, я не могу сразу ответить. Но я понимаю, зачем это нужно медицине, пациентам и врачам. Почему мне? Но кому-то же это должно быть нужно.