Приговор кировоградскому урану?

Любой, следящий за новостями, знает, что у кировоградских урановых шахт большие проблемы. Из-за огромных долгов государственной компании «Энергоатом» шахтерам давно не платят зарплату вовремя – в июне рассчитались за апрель. Тянется эта история уже много лет. А тем временем в Украине в хорошем смысле агрессивно развивается частная компания по добыче урана. Если на ВостГОКе не наведут порядок в делах, то уже через пару лет он будет просто не нужен. Частник, за которым стоят миллиарды, просто убьет государственную добычу урана.

Компания «Атомные энергетические системы Украины», АЭСУ, была основана в 2015 году. Ее владельцы Александр Настенко и Виталий Якименко как-то довольно удачно и быстро получили в 2014-2015 годах 11 лицензий на добычу полезных ископаемых – разных, от бериллия до молибдена. Это довольно дорого стоит у нас в стране, десятки миллионов долларов только официальных платежей. Но самое волнующее для жителей Кировоградщины то, что среди всех лицензий присутствуют аж пять на добычу урановой руды.

Это лицензии на добычу стратегического сырья на Михайловском и Сафоновском месторождениях в Казанковском районе Николаевской области, Садовом Арбузинского района Николаевщины же и Новогуровском Пятихатского района и Сурском Криничанского района Днепропетровской области. Также в Казанковском районе будет построен гидрометаллургический завод, аналогичный тому, который принадлежит ВостГОКу, в Желтых Водах на Днепропетровщине. В процессе оформления еще и Михайловское месторождение в упомянутом Казанковском районе.

Кстати, на Сафоновское месторождение претендовал ВостГОК. Но выиграл частник.

На сегодня главным акционером АЭСУ является один из богатейших людей страны, основатель крупнейшей торговой сети «АТБ», а также владелец ряда нефтегазовых компаний Геннадий Буткевич. То есть с инвестициями там всё в порядке.

Месторождения этой компании были разведаны, конечно же, еще при СССР. Но их не стали разрабатывать по той причине, что урана на наших, кировоградских месторождениях было больше в породе, тамошний беднее. И еще очень важный момент. Уран, который поднимают на-гора на «Ингульской», «Смолинской» и «Новоконстантиновской» шахтах, содержится в гранитных породах, а на месторождениях АЭСУ уран прячется в песчаниках. На то время не было эффективной технологии добычи такого урана, с твердыми породами работалось легче.

Сейчас такие технологии уже есть, широко применяются, к примеру, в Канаде, где АЭСУ планирует открыть представительство.

Плюсом урана в песчаниках является относительно неглубокое залегание. 50-70 метров под землей. Наши, кировоградские шахты – подземные, глубина достигает 800 метров (на «Новоконстантиновской»), средняя глубина добычи – около 300 метров.

Добывать уран АЭСУ будет методом скважинного подземного выщелачивания. Верхний слой, вскрышу, снимать не планируют. Бурятся скважины до ураноносного слоя, под землю закачивается раствор серной кислоты, уран переходит в эту технологическую жидкость через некоторое время, затем так называемый «продуктивный раствор» поднимают наверх. А потом «происходит процесс сорбции и десорбции в ионообменных колоннах. После этого из товарного десорбата происходит осаждение и сушка урана до получения жёлтого кека». Так говорят ученые компании. Нам с вами не обязательно понимать, что там происходит, ясно одно – скоро будет уран, альтернативный кировоградскому.

Кстати, Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) признаёт данную технологию как наиболее экологически чистый и безопасный способ отработки месторождений.

Первым компания начнет разрабатывать Сафоновское месторождение (то самое, на которое заглядывался ВостГОК).

В декабре прошлого года в селе Николаевка Казанковского района (там же находится офис компании) прошли общественные слушания по поводу открытия урановой добычи. Селяне поддержали. Еще бы – новые рабочие места, миллионы налогов. До этого слушания прошли в соседнем селе Троицко-Сафоново. На тот момент компания АЭСУ уже пробурила больше сотни разведывательных скважин на месторождении.

В этом году начнется добыча. Длиться она будет, по расчетам, 20 лет на этом месторождении.

Попутно идет работа по Михайловскому месторождению. Кстати, оно отличается от других площадок АЭСУ. Там уран залегает в гнейсах с пегматитами, это так называемое инфильтрационное месторождение, технология добычи там несколько иная, не будем вдаваться в сложные подробности. Так или иначе, в мае АЭСУ провела оценку воздействия на окружающую среду для Михайловского месторождения и получила позитивный отчет от Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины. Это тоже один из обязательных этапов перед началом добычи сырья.

В стратегии компании АЭСУ четко прописано – достичь крупномасштабного производства урана, полностью покрыть потребности Украины в уране (ВостГОК их полностью не покрывал никогда) и даже… строить свои атомные мини-реакторы. То есть частные атомные станции. Ничего себе амбиции, правда? Выстоят ли ВостГОК и наши три шахты против таких энергичных товарищей?

Самое неприятное во всей этой истории в том, что разведанные запасы урана на месторождениях фирмы АЭСУ составляют около 10 тысяч тонн. А на трех кировоградских шахтах суммарно 100 тысяч тонн, и есть предпосылки считать, что урана может быть еще больше на 100 тысяч тонн. Только некому и не за что разведку проводить.

Так что, похоже, добывать уран для атомных станций скоро будут не там, где его больше, а там, где это делают эффективнее и без вмешательства государства.

А что будет дальше с нашими шахтами? Боюсь, то же, что с угольными разрезами под Александрией. Затопит вода, и всё, конец большой истории…