А вузькоколійка таки житиме!

Гайворонська міська рада днями оприлюднила таку цікаву заяву: «Ось уже впродовж кількох років з різних джерел звучать слухи про те, що нібито Гайворонська вузькоколійка, єдина діюча в Україні, може бути закрита. Але допоки потяг курсує (курсував до початку карантину).

У свою чергу Гайворонська дистанція колії, що обслуговує залізничні шляхи вузла, у тому числі й візькоколійку, наразі проводить ремонтні роботи на вищезгаданій залізниці. Як повідомив спеціаліст дистанції колії Ігор Зброжек, станом на перше червня працівники дистанції колії замінили близько півтора кілометра колії, а саме рейок легкого типу р24 на рейки важкого типу р50, що дасть змогу посилити колію. Також замінено більше тисячі старих дерев’яних шпал на нові спеціальні залізобетонні шпали для вузької колії.

До кінця року планується замінити ще близько двох кілометрів залізничних колій 750 мм. Наразі пасажирські потяги не курсують, проте ймовірно, що до кінця місяця вони розпочнуть перевезення в напрямку Рудниці. Напрямок до Голованівська наразі не функціонує через відсутність рухомого складу. Існуючий потребує капремонту. Проте залізничники підтримують колію у робочому стані, проводиться обкошування і вирубка захисних зон, перевіряється технічний стан колії.

Це означає, що у вузькоколійки, попри слухи, є майбутнє, і, сподіваємось, воно світле та перспективне.

Саме з метою розвитку вузькоколійки як туристичного об’єкту і для формування плану розвитку туризму в місті і області близько місяця тому до Гайворона приїздила заступник голови ОДА Тетяна Волинець. Вона з міським головою Романом Волуйком спільно відвідали туристичні цікавинки міста, серед яких і вузькоколійку. Для себе Тетяна Волинець визначила вузькоколійну залізницю як один із головних напрямків розвитку туризму регіону через її унікальність. Тому варто очікувати, що з боку обласної влади у співпраці з Гайворонською міською радою та Укрзалізницею буде створюватись проект співпраці, який дасть змогу розвивати туризм і пов’язані з ним сфери в області і залізницю зокрема».

«УЦ» звернулась за додатковими подробицями до міського голови Романа Волуйка.

– Романе Тарасовичу, ви заявляєте, що Гайворонська вузькоколійка єдина в України. Але ж є «Карпатський трамвай», вузька колія в горах.

– Я добре це знаю. Про унікальність нашої дороги я говорю в тому сенсі, що нема такої за протяжністю, за довжиною.

Ми на цей проект «Карпатський трамвай» віддали один власний паровоз. Тоді головою Закарпатської обласної адміністрації був Геннадій Москаль. Ми разом з ним їздили, дивились, як там справи. Так там взагалі шлях був не розчищений, завалений лісом. Так цей проект був трохи передчасний, і слава про нього трохи перебільшена. Потім вони повернули нам паровоз, там все було просто порвано…

Особисто у мене є глобальна задумка, вперше її озвучую – зібрати усіх сільських голів впродовж усієї вузькоколійки, а потім разом подумати, що робити далі. У кожному селі, через яке проходить дорога, є свої цікавинки, унікальні місця та історії, з ними пов’язані. На цьому всьому можна було б вибудувати повноцінний маршрут з десятками об’єктів.

Ми з заступницею голови обласної адміністрації Тетяною Волинець огледіли багато кілометрів нашої вузькоколійки, побачили, що вона доглядається, роботи по оновленню ведуться. Так що майбутнє в неї точно є».