Азартклуб. Тур 1. Киномания

1. “Посмотри, кто говорит”

Перед вами представлены цитаты из интервью известных деятелей кино. Вам нужно угадать авторство. В качестве подсказки в скобках указан год рождения человека.

1. Карлики – последний бастион неполиткорректного юмора на этой планете. Больше ни про кого уже спокойно не пошутишь. (1969)

2. Когда я работал в видеомагазине, я слышал, как родители ругали детей за то, что те все время брали фильмы, которые они уже видели и любят. Ребенок думает: «Зачем брать неизвестно что? Возьму-ка снова эту кассету». Вот и у меня психология ребенка – мне нравится такой подход. (1963)

3. У меня был усредненный баритон, и я был им очень доволен, но после пробежек на 40-градусном морозе я потерял голос. Когда голос вернулся – он стал таким, как сейчас. Я был в ужасе. (1935)

4. Рассказывать тем, кто там был, и показывать с военной точки зрения, как летят вертолеты и падают танки… Зачем? Они и так это видели. Мне кажется, что во время фильма было в том числе достаточно боевых столкновений, и я утверждаю, это первый фильм о войне, в котором так много войны, в том числе и с привлечением военной техники. (1972 г.)

5. Начинаем сеанс разочарования: нет, есть специальные парни, которые водят авто в его стиле. Если за рулем буду я, «астон-мартинов» не напасешься. Я, конечно, люблю водить, да и DB10 прекрасен в управлении, но был бы идиотом, если бы не пустил тех ребят за руль. Надо вот что понимать: я не он. (1968).

6. Сначала он предложил мне Бегемота – я сделал Бегемота. Потом он дал мне Крокодила – и я сделал Крокодила и еще целую кучу других маленьких героев в придачу. После этого все сразу стали приглашать на озвучку. (1959).

2. “Головоломка”

Перед вами карточки, на которых зашифрованы фильмы. Догадайтесь, о каких фильмах идет речь.

3. “Трасса 60” (Общее слово)

Перед вами представлены пары транспортных средств из разных фильмов. Нужно угадать, из каких они фильмов и найти общее слово, которое и будет правильным ответом.

4. “Игра”

В этом конкурсе все просто. С нас – вопрос, с вас – ответ.

1. Этот фильм по своему сюжету был близок к своему литературному первоисточнику, но, поскольку между ними существовал временной разрыв более чем в 30 лет, некоторые бытовые детали пришлось менять, так, патефон заменили магнитофоном, а коверкотовое пальто — курткой. Если вы догадались, какую роль в развитии сюжета в литературном первоисточнике сыграла опера «Псковитянка», вы ответите, чем ее заменили в фильме.

2. В четырехтомном издании «Советские художественные фильмы (1918-1965)» приведена таблица, указывающая количество фильмов, выходивших ежегодно в СССР. В период с 1931 по 1935 годы эта таблица выглядит так: 1931 — 96 (11), 1932 — 74 (18), 1933 — 29 (13), 1934 — 60 (27), 1935 — 46 (33). А что означают числа в скобках?

3. Интересно, что обезьяна появилась в кино лишь чуть позже человека — первый фильм «Вредная обезьяна» вышел уже в 1897 году. Практически во всех первых фильмах к обезьянам относились, в лучшем случае, снисходительно. Даже в вышедшем в 1932 году фильме «Тарзан — человек-обезьяна» ощущались явные расистские нотки — Чита и прочие темные диковатые создания послушно следуют за белым человеком и преданно выполняют его пожелания. И лишь год спустя появился фильм, в котором белый человек действительно перестал смотреть на обезьяну свысока. Что это был за фильм?

4. Андрей Тарковский снял фильмы «Жертвоприношение», «Ностальгия», «Зеркало», «Сталкер», «Иваново детство», «Солярис», «Страсти по Андрею» и короткометражный фильм «Каток и скрипка». Вышедшая в Москве в 1991 году книга Майи Туровской, в которой рассказывалось о всех этих фильмах, называлась «[пропуск], или фильмы Андрея Тарковского». Восстановите пропуск.

Ответы на вопросы можно прислать на электронную почту aflorenko@gmail.com (в теме письма написать «Азарт-клуб» и указать имя и фамилию) или на обычную почту, заполнив бланк ответов (купив газету, тем самым поблагодарите автора за труды): ул. Эльворти, 7, оф. 305, Кропивницкий, Украина, 25006.