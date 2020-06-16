На четыре не делится

12 июня Кабинет Министров на своем заседании утвердил проект нового территориального устройства. Согласно ему, на Кировоградщине вместо 21 района останется всего четыре. Кропивницкий, Александрийский, Голованевский и Новоукраинский. Если все так и случится, то уже через несколько лет исторические города Кировоградщины Бобринец, Гайворон, Долинская, Помошная и все другие станут захолустными селами со всеми вытекающими последствиями. И это только один из аспектов. А сколько еще спорных моментов есть в таком проекте реформы!

Кто решил, что именно так надо делить область? Насмотрелись карты США, где границы между большинством штатов выглядят как прямые линии? Кто так делил, откуда он родом – из Киева, Херсона или самого Кривого Рога? Или сам глава Минрегиона, который родом из Харькова?

Множество грядущих неудобств видны невооруженным глазом. И в Малой Виске даже провели вече против нелепого, с точки зрения организаторов, дележа.

Голова местной ОТГ Юрий Гульдас против, чтобы его район присобачили к Новоукраинскому. А уж новомиргородцам как повезет, если что! Дороги между Новомиргородом и Новоукраинкой нет! Надо ехать из Новомиргорода в Малую Виску, а потом убиваться полевыми дорогами, чтобы добраться до районного центра, чтобы там в больнице тебе померили температуру. Или пенсию оформить. Или справку какую-то взять. С другой стороны, новоукраинцам тоже было бы не сахар ездить в Малую Виску по тем же вопросам.

И вообще, почему четыре района? Почему не три, пять, восемь? Никто во власти даже и не подумал хоть чуть как-то объяснить своим избирателям, почему так.

Сначала ликвидация двух ОТГ, теперь протест в Малой Виске. Нет сомнения, что в других районах области не в восторге от перекроя. И будут протестовать. По-разному.