И это пройдет или мир уже никогда не будет прежним?

История уже не раз подтверждала тот факт, что даже одно событие в определенных условиях может изменить жизнь целого государства, а возможно, и всей цивилизации. Редакция «УЦ» предложила экспертам порассуждать на эту тему и ответить на два вопроса, напрямую касающихся наиболее резонансных преступлений весны 2020 года.

Как повлияет на будущее США убийство полицейскими Джорджа Флойда? Как повлияет на будущее Украины тяжкое преступление полицейских в Кагарлыке?

Виктор Токарев, основатель кировоградской телекомпании TTV, Майами, США:

Основа государственности США – это закон и правопорядок, все с детства приучены к беспрекословному подчинению требованиям офицера полиции. Представитель закона всегда прав, при этом полиция не является федеральной службой, она на содержании налогоплательщиков своего района, т.е. народная, отсюда и вспышка протестов против превышения полномочий, поддержанная демократами, которые, похоже, проигрывают осенние выборы. Протесты будут до выборов, но погромщиков всех поименно знают, тем более тех, кто участвовал в убийстве 17 полицейских, выступивших на защиту от мародеров. Они будут объявлены героями, а убийцы, мародеры и активисты – строго наказаны. США – страна с устоявшейся демократией, и все станет на свои места после осенних выборов. В стране, где господствует беспредел, где народ избирает в президенты не интеллектуалов и практиков, способных управлять государством, а голосует за гречку, выбирая то реального рецидивиста,то барыгу-олигарха, то комика, возомнившего себя Наполеоном, невозможно требовать от правоохранителей морально устойчивого поведения по отношению к гражданам. Потому что эти полицейские и есть плоть от плоти народ. Иными словами, мы заслуживаем то, что имеем, и, пока не научимся голосовать умом и сердцем, ничего не изменится.

Очень жаль умных, образованных интеллигентов и интеллектуалов, которые умудряются выживать в стране экономического хаоса и полицейского произвола.

Андрей Николаенко, народный депутат Украины, Киев:

Я думаю, что убийство Флойда может повлиять на исход выборов, причем в пользу Трампа, потому что кризис и безработица играли против него, сейчас же погромы и активность черной части американского населения приведут к тому, что белое большинство (а это именно те белые из глубинки, кто голосовал за Трампа) сможет мобилизоваться. И если Трамп эффективно отреагирует на все эти события и не будет брать на себя вину за ущемление черных, то это может ему помочь активизировать антидемократическую часть электората. Что касается второго вопроса, то я не вижу последствий для Украины непосредственно от преступления в Кагарлыке либо даже от событий в Броварах. Да, цепочка событий, создающих проблемы министру Авакову, есть. Но его противники слишком слабы. И Зеленский недостаточно решителен для того, чтобы его менять. А слабые попытки отреагировать и недостаточно быстрые отказы на требования уволить министра это только подтверждают. Если же попытки ускорить отставку Авакова будут продолжаться, то они, скорее, приведут к еще большему политическому кризису, который так или иначе прогнозируется на начало осени. И это не связано с Кагарлыком как таковым. Кризис будет в любом случае. Ну а Аваков будет играть свою роль либо в его разрешении, либо в его усугублении.

Олег Плисс, журналист, Киев:

Задержание белым полицейским чёрного рецидивиста, протесты и погромы – всё это мы видим в новостях. Но что предшествовало этому? Уж поверьте: не годы рабства и унижений, на которые погромщикам плевать. А просто провели социологический опрос, который показал, что основной электорат демократической партии – чёрное население – очень изменился. За Трампа на предстоящих в ноябре выборах будет голосовать значительное количество темнокожего населения, намного больше, чем на прошлых выборах. Оно и понятно: страна экономически рванула вверх (не слушайте обзоры «левых» CNN и New York Times), рекордно уменьшилась безработица, стало выгодно не сидеть на вэлфере, а работать.

Плачевные для них результаты опросов не могли допустить демократы со своими радикальными леваками в первых рядах. Их попытки «цапнуть» Трампа при назначении генерального прокурора и совсем позорная история с импичментом – провалились. Повод был найден. Таких задержаний, с тем или иным исходом, по Америке, учитывая все её триста тридцать миллионов человек, не один десяток. Но взяли именно этот случай, хотя «герой» этой истории отнюдь не ангел даже по криминальным понятиям, и стали лепить из него «мученика». Кое-как сгодился, чтобы расшатать этот корабль под названием «США». Именно большой, надёжный корабль, а не лодку.

Что дальше? А дальше – ничего. «И корабль плывёт». Восстановят витрины, банды вернутся к своим привычным делам в гетто, леваки засядут в своих университетах, здоровая и, заметьте, бОльшая часть великого американского народа преодолеет этот кризис и займётся делом, тем более что экономика, несмотря на вирус и кризис, опять показывает положительную тенденцию, рынки растут. А что Трамп? Он оказался на шпагате между тем, что хотел бы сделать, и невозможностью принять радикальные решения. Если бы не ноябрь… Думаю, этой осенью страна сделает правильный выбор, и демократы, со своей практически социалистической идеологией и коленопреклонённым Байденом, так и не встанут с колен. Джинн, выпущенный ими из бутылки, никак не выполнил их пожелания.

В человеческом сообществе одна из самых незащищённых – это мать-одиночка, тем более воспитывающая ребёнка-инвалида. Она защищает своего ребёнка от всех невзгод этого мира, но её саму некому защитить. В Кагарлыке, в отделении полиции, два полицейских нарушили все возможные законы, как криминальные, так и человеческие, поставив себя на одну из самых низших ступеней развития биологических видов. Очень взрывоопасная смесь животного и безнаказанной власти, пусть даже в небольшом отделении полиции провинциального города, где все друг друга знают.

Что я хочу сказать? Такое случается, и не только у нас в стране. И не водка, помутившая рассудок, виной, а уверенность в том, что всё сойдёт с рук, тем более что и начальство было в своеобразной «доле». Свою «долю» они огребут по полной, я не сомневаюсь. Власть не может проследить за каждым, кому она доверила погоны полицейского и все то, что к ним прилагается. Но она должна в высшей степени жёстко реагировать на такие «подвиги», не замалчивать, не стесняясь говорить: «Да, мы реформируем полицию, да, других людей у нас нет, работаем с теми, что есть, но мы обещаем вам – мы сделаем всё, чтобы любой человек уважал полицию и не боялся её. Но вы тоже не молчите, это наша страна и наша полиция».

Для того, чтобы появилась такая надежда, Аваков должен был не бубнить по написанному в ВР, а выступить с экрана, глядя нам в глаза, как мужчина и министр, произнести слова извинения за своих подчинённых, пусть и небольшого полицейского участка, ставшего огромным пятном на имени новой украинской полиции.

Изменится ли что-то в будущем страны? Здоровый организм всегда найдёт способ выздороветь. Надежда пока есть, хотя времени осталось не так много. Болезнь «кагарлыка» распространяется быстро. Полиция – один из столпов власти, и если он пошатнётся, то плохо будет нам всем.

Андрей Богданович, телеведущий и блогер, Киев:

Выделю три аспекта из возможных изменений в США. Первый: вполне возможно, что история Флойда вместе с коронавирусной ситуацией станут летальными для рейтинга Трампа. Его промедление в реакции на обе проблемы играет для него в минус. Сейчас Байден впереди (по разным данным, от 8 до 14 процентов), и разрыв увеличивается. Впрочем, интрига в американских выборах большая, и один шаг может все перевернуть.

Второе: реформа полиции. В разных штатах она пройдет по-разному. Но, мне кажется, она будет успешнее украинской. Станет меньше неадекватных полицейских.

Третье: отношения между людьми. Расизм ничем не лучше нацизма. Но для того, чтобы искоренить предвзятое отношение к расе или нации, нужно не просто запрещать такое поведение, но и обеспечить, например, равный доступ к качественному обучению и медицине, высокооплачиваемой работе и комфортному жилью. В обществе не должно быть стереотипов, что, если афроамериканец или латиноамериканец, значит, вор или бандит. Чтобы цвет кожи, или разрез глаз, или форма головы не была причиной того или иного ущемления прав человека. Казалось, США прошли этот этап в середине прошлого века, но оказалось, что нет…

И с Украиной тоже не все так просто. Изнасилование и пытки полицейскими в Кагарлыке – это не единичный случай, это показатель прогнившей системы. Реформу дискредитировали и уничтожили. В свою очередь, это убивает в народе веру в изменения к лучшему, делает людей пассивными. А это очень выгодно коррупционерам, которых сейчас полно. Вместо изменений в полиции мы увидели, что старая система просто мимикрировала. Переаттестация, которая завершилась тем, что старые кадры остались, – это не реформа, а профанация. А вместе с политическими делишками, скупкой телевизионных каналов Медведчуком, аморфностью нынешней власти, ее попыткой угодить «и вашим, и нашим» – все это говорит о постепенном реванше Антимайдана. Тотальная несправедливость и беззаконие, в свою очередь, как показывает практика, могут привести к очередному, третьему Майдану.

Руслан Стадниченко, политолог, Кропивницкий:

Антирасистський «майдан» у США – це, передусім, старт глобальних змін у світі. Країна-флагман і країна-орієнтир ліберальної демократії, вочевидь, складає з себе повноваження світового наглядача/жандарма із захисту прав і свобод інших народів. Адже смерть чорношкірого Флойда й перевищення інструкцій поліцейським Шовеном – це проблема порушення приватного права одного та персональне зловживання з боку іншого. З превеликим подивом, у цій ситуації ми маємо справу не з індивідуальною відповідальністю, а з колективно-груповою реакцією та масовою істерикою, що характерно взагалі-то для комуністичних, ну на крайній випадок, соціалістичних держав. А це означає, що лібералізм як мірило соціально-політичного порядку відмирає.

Ясним також є те, що сучасна американська еліта розкололась безповоротно. Важко уявити тепер, як «віслюки» Байдена можуть на дипломатичній основі домовлятись із «слонами» Трампа. Фундаментально, «кольорові» протести в США вплинуть на злівішання передвиборчих програм кандидатів у президенти. Це, ймовірно, призведе до наростання політичного популізму та зменшення керованості/передбачуваності американської політичної системи. У будь-якому разі, виконавча влада США змушена буде переглянути концепцію розподілу благ на більш балансуючу, від багатих до бідних. Наскільки ж така система буде справедливішою, в дійсності, продемонструє лише час. Мені здається, що це лише знецінюватиме саму ідею американської мрії, коли власною працею ти будував своє майбутнє і на живильній силі якої постала Велика американська імперія ХХ-ХХІ ст. У свою чергу, це розкрутить маховик нестабільності та взаємних претензій різних груп населення один до одного, що породить ланцюгову реакцію безперервних демонстрацій та виступів. Єдиним виходом, скоріш за все, стане силовий сценарій контролю стабільності через відмову від більшості індивідуальних прав і свобод. Власне, під час коронавірусу цей процес вже набув серйозного розмаху.

2. Очевидною є паралель між американським поліцейським самоуправством у Міннеаполісі та українським свавіллям у Кагарлику. Українська версія поліція VS народ, як на мене, не матиме суттєвого продовження саме зараз і відносно самого згвалтування та катування потерпілої. Наше суспільство настільки втомлене від страждань і зловживань, що має імунітет від співпереживання та взаємодопомоги іншим. Але події в США все ж таки мають слугувати для нас наочним прикладом і уроком, як досягати мети в боротьбі з правлячим класом. Суть цього досвіду в наступному. Якщо хочете змусити еліту припинити «беспредел» – організуйте для такої еліти свій, масовий, «беспредел», і вас почують. Якщо бажаєте схилити еліту до справедливого розподілу благ у державі – покажіть, що їхнє майно та власність теж у небезпеці перед пограбуваннями й мародерством. Якщо маєте наміри захистити свої права та свободи – виставте товсті рахунки за приниження та зубожіння протягом тривалого історичного проміжку часу (в американській версії – трьох останніх століть). Тобто, поки наші ахмєтови, пінчуки, коломойські і т.д. не отримають колективне, стихійне й загрозливе «алаверди» від народу, українські кагарлики та українські флойди будуть буденним, повторюваним явищем.