4 мифа о лазерной липосакции

Лишние килограммы появляются при одном взгляде на витрину кондитерской? Для борьбы с жировыми ловушками самый эффективный и быстрый способ – липосакция Цены доступны, в киевской клинике Platinum Laser. Лазерный липолиз популярен у мужчин и женщин. Можно ли избавиться с помощью лазерной липосакции от жировых отложений без диет и изнурительных тренировок?

Миф 1. Лазер расщепляет жир, а диета – нет. Правда

Количество адипоцитов в организме – 35 миллиардов у худого взрослого человека и до 125 миллиардов у страдающего от ожирения. Во время диеты и тренировок жировые клетки теряют содержимое, но не разрушаются. При первой же возможности все 125 миллиардов адипоцитов постараются восстановить свои «идеальные» формы. Иными словами, вес возвращается. С довеском.

Во время лазерного липолиза жировые клетки разрушаются полностью. Новые адипоциты не синтезируются, жиру негде накапливаться. Подтянутый живот или подбородок останутся неизменными.

Миф 2. Липосакция удаляет 10 литров жира. Частично правда

Единовременное удаление такого количества тканей из организма возможно, но способно негативно сказаться на работе почек и сердечно-сосудистой системы. Хирурги стараются не удалять во время операции более 6-8 литров жира. Для точечных манипуляций в районе подбородка или загривка объем удаленного жира составляет до 0,25-0,75 литра.

Миф 3. Липосакция = кавитация. Неправда

Медицина применяет несколько способов борьбы с излишками жира:

классическая липосакция – широкие пласты жира иссекают скальпелем:

тумесцентная – жировая масса растворяется специальными препаратами и выводится из организма;

лазерная – разрушение жировых клеток световым потоком на большой глубине с одновременным лифтингом кожи;

кавитация – ультразвуковые микровзрывы адипоцитов в тонком слое под кожей.

Кавитация показана для эстетической коррекции небольших жировых излишков. Лазер справляется с серьезными проблемами. Выбор методики или их комбинация строго индивидуальны и зависят от результатов предварительной диагностики.

Миф 4. Требуется долгая реабилитация. Неправда

Лазерная процедура предусматривает максимум два прокола для отвода жира. Спустя пару часов после процедуры пациент может отправляться домой. При удалении более 1-2 литров показано ношение компрессионного белья на протяжении 3-4 недель – для подтяжки кожи и формирования стройного силуэта.