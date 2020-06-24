Надо же, какая неожиданность!

В одном из предыдущих номеров «УЦ» мы писали об истории и будущем сквера возле Кировоградского академического областного украинского музыкально-драматического театра имени Марка Кропивницкого. Напомним: театр объявил тендер на разработку проекта реконструкции сквера. Аукцион был назначен на 15 июня. Предполагаемая цена изготовления проектно-сметной документации – 450 тысяч гривен. Кроме описания истории сквера, автор публикации просил потенциальных победителей тендера сделать все красиво.

Поскольку речь идет о знаковой для города территории, центральной части Кропивницкого, мы решили полюбопытствовать, кто же будет разрабатывать проект. Сделать это оказалось несложно, вся информация размещена на сайте ProZorro – системы государственных закупок. Участников аукциона было пятнадцать. Фамилии и названия оказались для нас незнакомыми, кроме ландшафтной мастерской «Пан Тюльпан», известной авторством двух шикарных площадей областного центра – Пашутинской (перед горисполкомом) и Винниченко (пед­университет) и целым рядом других работ и выставочных экспозиций.

Условиями тендера предполагается разработка проекта не просто реконструкции сквера, а именно с озеленением. Казалось, именно этот фактор должен был стать определяющим при выборе победителя. Но система торгов такова, что побеждает тот, кто максимально снизит цену. Таким образом, разрабатывать проект нашего сквера будет некое ООО «ТАУРІ ІНЖИНІРИНГ», сбившее цену ниже плинтуса – с 450-ти тысяч до 137 900.

Фирма-победитель не местная, зарегистрирована в Киеве. Это уже минус, поскольку иногородним надо приложить максимум усилий, чтобы проникнуться и историей, и ценностью той или иной территории, которую они будут «реанимировать». А вот учредитель фирмы живет – где бы вы думали? – в Херсоне. Выполнять проектные работы будут два человека – архитектор и инженер. Оба – тоже из Херсона. Не много ли Херсона в Кропивницком? Может, хотя бы знаковые и исторические темы оставите для местных?

Да, согласимся: не так важна география, место работы и жительства специалистов, было бы качественно сделано. И тут возникают вопросы. На сайте находим гарантийное письмо «ТАУРІ ІНЖИНІРИНГ», адресованное руководству театра, в котором проектанты гарантируют непривлечение субподрядных организаций для исполнения предмета закупки. То есть два человека сделают все. А как же инвентаризация существующих зеленых насаждений? Здесь нужен дендролог. А наружное освещение без энергетика? А подземные коммуникации без узких специалистов? Тем более что предполагается установка фонтанчиков с питьевой водой.

В общем, будем еще более пристально следить за развитием событий. Как бы не стали по известной технологии заключаться дополнительные соглашения, увеличивающие стоимость работ. И очень не хочется, чтобы работы были сделаны «абы как». Нам же здесь жить.