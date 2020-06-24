Нова пропозиція суспільству

Коли здалося, що місця для політичної ініціативи в Україні майже не залишилося, міські голови вирішили об’єднатися в політичну партію й зробили суспільству пропозицію, від якої неможливо відмовитися, – є таке формулювання, яке засвідчує відсутність інших виграшних варіантів.

19 червня в Києві відбулася презентація нової політичної партії, яку журналісти умовно назвали партією мерів. Вона отримала назву «Пропозиція», і в цьому слові є й прихований зміст, і меседж – не опозиція, а пропозиція співпраці всім, хто розділятиме ідеологію партії. Презентував політичну силу і мер Кропивницького Андрій Райкович: «Міські голови, голови селищних рад ніколи не будуть опозиціонерами до своєї країни й ніколи не стануть ворогами держави Україна. Ми маємо власну позицію, маємо конкретні пропозиції, як зробити Україну заможною, а життя людей – комфортним. Маємо значний досвід у розбудові реальної економіки, у розвитку місцевого самоврядування. Нарешті, потужна підтримка громади – це переконливо та важливо, але в той же час реалізація політики, навіть місцевого масштабу, потребує конкретної депутатської підтримки в сесійних залах міських рад – це такий становий хребет самоврядування: політична платформа може бути успішною за наявності сильної команди».

Про можливість створення потужної політичної сили, яка б опиралася на місцеві ресурси та водночас сприяла їхньому розвитку, говорили давно. Нагадаємо, що в Україні діє Асоціація міст України, в яку входять мери практично всіх міст, але дієвого впливу на вищі органи влади вона не має, а самі керівники територій, тобто мери, не мають права законодавчої ініціативи. В умовах спроби згортання процесів децентралізації це робить їх лише виконавцями вказівок зверху, та ще й з обмеженими фінансовими можливостями. Про це не з чужих слів відомо й Райковичу: «Ми розуміємо, що децентралізація, яку нам пропонують, – адміністративного рівня. Вона не стала такою, про яку ми мріяли, яку нам обіцяли теоретики. Фінансова децентралізація дала нам можливість навести відносний порядок у забезпеченні, фінансуванні програм, розвитку міст на всіх напрямках – в медицині, освіті, культурі, дорожному будівництві, але в нас є небезпідставні побоювання, що ці речі знову входять в зону централізації. У нас під будь-яким приводом забирають фінансування, яке й так не в ідеальному стані, натомість нам створюють райони. Тепер є місто Кропивницький з 250 тисячами населення, а є віртуальний район, створений незрозуміло для чого, з незрозумілими повноваженнями».

У відповідь на звернення Асоціації міст в центральні органи влади лише посилюється тиск, про що свідчить адміністративно-територіальна реформа, коли успішний проект організації самодостатніх ОТГ намагаються взяти під контроль через переформатування районів. Це обмежує можливості територіальних громад, що яскраво проявилося під час пандемії коронавірусу. Власне, на цьому фоні й прозвучала пропозиція створити, умовно кажучи, партію лідерів громад, оскільки жоден мер не працює в ізольованому просторі, а українські міста мають спільні проблеми, у тому числі й такі, як вплив партійних босів на фракції в міських радах. Про це добре відомо меру міста Кропивницький: «У Кропивницькій міській раді 9 політсил, я витрачаю величезну кількість часу на перемовини, на досягнення результату. У мене є право вето, але вимахувати ним, як шаблею, було б неправильно, бо це не об’єднує депутатів. Але разом з тим в місті зроблено дуже багато, тому я хочу об’єднати професійних, підготовлених людей, людей з авторитетом, які хочуть розвивати місто, яким близькі мої ідеали, моя програма розвитку міста. Вони не просто підтримують мене як особистість, а матимуть право бути членами партії й балотуватися».

У цьому твердженні й криється основна ідея створення політичної партії, вона полягає в залученні до її лав чи в орбіту впливу керівників територій достатньої кількості професійних, активних людей, адже на сьогоднішній день вибір як у лідерів громадської думки, так і у виборців обмежений лише кількома парламентськими партіями, і до кожної є безліч претензій. «Пропозиція» пропонує здорову і, як вони вважають, практичну альтернативу політичним силам, які останні роки успішно паразитують на популістській ідеології. В умовах кризи управління, спровокованої некомпетентністю навіть на рівні законотворчості, території потребують прагматичного та передбачуваного підходу до формування і програм розвитку, і забезпечення життєдіяльності. Власне, це завжди було близьким Анрію Райковичу: «Амбіції є. Я хочу кращого результату не виборах, тому що тоді й робота буде кращою. Зараз дуже потрібна політсила, яка дозволить зробити прогнозованим управління на найближчі 5 років. Це важливо не лише для місцевих виборів, але й на перспективу представництва в Верховній Раді, інакше ситуація в регіонах буде ще складнішою».

З огляду на досвід партійного будівництва, мери обрали для презентації партії найсприятливіший момент. Вони відверті, що більшість з них могла б виграти місцеві вибори на власному, так би мовити, електоральному полі, оскільки в них є реальні здобутки, на відміну від політиків, які набирають бали на критиці та популізмі. Але як державним людям їм цього недостатньо, бо проблеми місцевого управління виникають на рівні органів центральної влади. Для виправлення помилок потрібен предметний діалог між органами влади та місцевими громадами на рівних умовах політичного представництва. Децентралізація, навіть в її обмеженому вигляді, відкрила нові можливості перед територіальними громадами, але за її розвиток потрібно боротися. Інші пропозиції є?