Василий Мухин: «У города есть будущее»

Василий Георгиевич Мухин стал первым городским головой Кировограда после обретения Украиной независимости. Возглавил город в один из самых сложных периодов в современной истории – думается, многие помнят зарплаты в десятки миллионов купонокарбованцев, которую при этом еще и не платили, веерные отключения электричества, коллапс всего и всея… Но Мухин в этих условиях сумел удержать город, более того, он дольше всех им руководил, сумел переизбраться на второй срок. А потом руководил «Укрпочтой», Государственной архитектурно-строительной комиссией. Человек с непростой и достойной уважения биографией. 14 июня Василию Георгиевичу исполнилось 70 лет. Хороший повод поговорить. Мухин дал «УЦ» эксклюзивное интервью.

– Василий Георгиевич, вам удалось удержать Кировоград в сложные девяностые. А какая была самая большая проблема в те годы для руководителя города?

– Да, нелегкие были времена. Неработающие предприятия, пустые полки магазинов, табачные бунты, преступность… Все это было. Кризис усугублялся, и нам с каждым годом было все сложнее решать вопросы жизнеобеспечения города – вода, тепло, садики, школы, больницы…

Что касается главной на то время проблемы, то это, конечно, бюджет – основной фактор, определяющий возможности городского головы обеспечивать стабильную и качественную работу городских служб и выполнять свои предвыборные обещания. Есть деньги – мэр «на коне», нет денег – все, на покой.

В то время формирование бюджетов городов и сельских районов осуществлялось через область. Именно там решали, кому сколько дать. При этом, конечно, присутствовал и субъективный фактор. Областные и районные госадминистрации, конечно, использовали этот рычаг для влияния на органы местного самоуправления. Одним словом, как в детской считалочке – «Этому дам, этому дам, а этому не дам, потому что…». Практически во всех областях на этой почве имели место конфликты между областными администрациями и городами.

Реформа децентрализации поставила все на свои места, в городах значительно возросли ресурсные и финансовые возможности. Это видно на примере Кропивницкого. Расширить проезд под ж/д насыпью на бывшей улице Орджоникидзе пытались еще в советские времена, однако Минтранс СССР был категорически против временной остановки движения поездов из-за интенсивного грузопотока. Мы тоже изучали возможность строительства рядом с существующей еще одной арки, однако наши возможности не позволяли реализовать этот проект. И только благодаря децентрализации и новым технологиям городу удалось осуществить то, что было задумано еще много лет назад.

– Вы считаете правильным, что в свое время многие важные городские функции перешли в частные руки, например, теплоснабжение?

– Если речь идет о продаже объектов теплоснабжения, то я не сторонник таких решений. Несмотря на растущую популярность автономных источников тепла, централизованное теплоснабжение еще долго будет востребовано, особенно в городах. И, конечно, обеспечить тесное взаимодействие с теплоснабжающими предприятиями, контроль за их деятельностью проще и эффективнее, когда они являются собственностью города. Хотя могут быть и исключения, если покупателем выступает солидная компания с хорошей репутацией, с опытом управления предприятиями теплоэнергетики и сотрудничества с органами местного самоуправления.

Если речь идет об аренде, то здесь необходимо очень ответственно подходить к подготовке договора. Вопросы эксплуатации объекта, ценообразования, качества услуг, ответственности арендатора и т.п. должны быть тщательно проработаны и прописаны в договоре аренды. Ведь не является секретом, что многие арендаторы относятся к арендуемому имуществу по принципу «после нас – хоть потоп».

Насколько мне известно, в городе были проблемы с теплоснабжением, и городской голова предпринимает усилия для наведения порядка в этом вопросе.

– Можете выделить главную свою заслугу за годы управления? К примеру, многие до сих пор помнят о вашем предшественнике Москаленко то, что он покрыл площадь Кирова плиткой.

– В то время было не до площадей. Главное – нам удалось сохранить в рабочем состоянии городское хозяйство, приумножить и укрепить его материально-техническую базу. В те годы было завершено строительство школ № 8 и № 35; введены в эксплуатацию детские сады №№ 1, 3; поликлиники №№ 3, 5; построен троллейбусный маршрут к улице Жадова, а также ряд других объектов. С помощью областной администрации троллейбусный парк пополнился 15 новыми машинами повышенной вместимости.

Городской совет принял ряд знаковых решений, в частности – о передаче храмов верующим, об открытии на базе гостиницы «Добруджа» детской городской больницы, которой до этого в Кировограде не было. Несмотря на трудности, мы завершили строительство и создали коммунальное предприятие «Отель “Европа”». На бывшей Профсоюзной площади был установлен памятник Богдану Хмельницкому, а площадь переименована в площадь Б. Хмельницкого.

​Городской совет утвердил штандарт городского головы, большой и малый гербы Кировограда, а рядом с государственным флагом был поднят флаг города.

​Из ярких событий тех лет я бы выделил выход «Зирки-Нибас» в высшую лигу украинского футбола и сенсационную победу над киевским «Динамо». А еще «швебусы», которые привезли в город комфорт и культуру Европы, и, наверное, выход первого номера «Вечерней газеты» – печатного органа городского совета и исполкома.

​А вообще-то должность городского головы – это ежедневная, кропотливая, рутинная работа, где для «заслуг» практически не остается времени. А чем запомнился кировоградцам Мухин-мэр, лучше спросить у них.

– Как оцениваете работу нынешнего городского головы Райковича? Насколько я понимаю, вы следите за жизнью города.

– Время показало, что я был прав, когда в далеком 1997 году предлагал Андрею Райковичу баллотироваться на должность городского головы. И не жалею, что в 2015 г. рекомендовал избирателям отдать за него голоса. На мой взгляд, он достойно справляется со своей миссией, и результаты его деятельности служат подтверждением тому.

– Чем сложнее руководить – городом или общегосударственной организацией? Понятно, что масштабы несравнимы, но зато и бюджеты разные, и нет каждо­дневных порывов водоснабжения, канализации, нехватки средств буквально на всё?

– Наверное, сравнивать, чем сложнее руководить – городским хозяйством или крупным госпредприятием, – не совсем корректно. И там, и там есть свои сложности, плюсы и минусы. И чтобы горожане были довольны своим мэром, а персонал предприятия – директором, необходимо просто хорошо работать и добросовестно исполнять свои обязанности. На государственном предприятии «Укрпочта», куда я был назначен в 1999 г. генеральным директором, в то время насчитывалось около 120 тыс. работников, сеть составляла 18 тыс. отделений связи, все перевозки и доставки осуществлялись собственным автотранспортом. Через два года после моего назначения прибыль предприятия уже позволила начать обновление автопарка, установку в отделениях связи современных терминалов, создать корпоративную сеть и т.д. На протяжении 2000-2004 гг. на «Укр­почте» был успешно реализован ряд проектов, направленных на улучшение условий труда почтальонов и операторов, качество и скорость обслуживания клиентов, увеличение доходности предприятия. Одним из таких проектов является реконструкция здания главпочтамта в Кировограде, а ангелы на нем – подарок городу от вашего покорного слуги и Владимира Иванова.

​Работа в «Укрпочте» доставляла мне удовольствие. Я имел возможности и ресурсы, в отличие от работы в городе, воплощать в жизнь самые амбициозные проекты. Это были, пожалуй, самые лучшие годы в моей трудовой биографии.

– Вы никогда не состояли ни в одной партии, кажется (при независимости Украины). А наверняка звали. Вы принципиально вне политики?

– Конечно, предложения были. И когда работал в городе, и уже в Киеве. В 2002 году я был включен под проходным номером в избирательные списки одной из партий, хотя в ней не состоял. Однако президент посчитал, что я должен продолжить работу в «Укрпочте». «Говорунов у нас много, работать некому», – так прокомментировал он свое решение. И я не жалею. По-сути, я – управленец, менеджер. Входил в рейтинг ТОП-100 лучших менеджеров Украины. Хотя, наверное, и политиком был бы неплохим…

А что касается партий… Кто сейчас помнит СДПУ(о), «Трудовую Украину», Народную партию, Партию Регионов… «Слуга народа» уже есть, создают партию мэров. То ли еще будет, господа!

– Может, неудобный вопрос. Как вы пережили проигрыш Никулину? Почему проиграли?

– Проигрыш всегда неприятен, даже если результат знаешь заранее. Я не планировал идти на выборы в 1998 году. За годы работы зампредом горисполкома, председателем Кировского райисполкома и затем два срока мэром накопилась усталость, пропал интерес к работе. Поэтому я и предложил сначала Андрею Райковичу, а потом и своим заместителям – Анатолию Перевознику и Владимиру Иванову – баллотироваться в 1998 году на должность городского головы. Они отказались.

В 1996 г. область значительно снизила нормативы отчислений в бюджет города. В результате мы вынуждены были прекратить все работы, связанные со строительством, реконструкцией, сократили расходы на ремонт и содержание дорог, зеленые насаждения, уличное освещение и пр. Несмотря на это, денег все равно катастрофически не хватало – появились случаи задержек выплаты зарплат работникам и служащим бюджетных организаций. Наши обращения в облгосадминистрацию оставались без ответа. Вместо помощи нам советовали ускорить и увеличить объёмы продаж объектов коммунальной собственности, направлять 75% городского бюджета на выплату зарплат.

​Мы не соглашались, т.к. этот путь вел к развалу городского хозяйства. В 1997 г. задолженность по зарплате составляла уже 2 месяца. В это время отдельные СМИ проводили активную кампанию по моей дискредитации, печатая сплетни и слухи о моих богатствах и богатствах моих детей. Некоторые кандидаты впервые в городе применили в избирательной кампании так называемые грязные технологии. Все это и предопределило исход выборов.

– Когда последний раз были в родном городе? Что первое бросается в глаза по приезде?

– Стараюсь бывать в родном городе каждый год, ведь там остались родные, могилы родителей и близких мне людей, друзья и товарищи по работе. Правда, не всегда получается. Первое, что бросается в глаза, – это обилие торговых точек. Создается впечатление, что, перефразируя Ильфа и Петрова, люди в Кропивницком рождаются чтобы купить, продать и…

А если серьезно, то в очередной приезд, посетив Мемориал воинской славы, был поражен количеством погибших в зоне АТО земляков и огорчен, что место для их захоронения выбрали на окраине старого кладбища. Мне кажется, на мемориале достаточно места и для них, они это заслужили.

– Как вы думаете, чего не хватает Кропивницкому – Кировограду, чтобы хотя бы выйти в число городов – крепких середняков (понятно, что Одессой нам не стать ) вроде Винницы, Полтавы, которые заметно богаче, более развиты?

– Трудно ответить на этот вопрос в двух словах. Тем более, что я уже 22 года не живу в городе. Сейчас, в связи с реформой децентрализации, у городских общин появилась мотивация, стимул к созданию благоприятных условий для привлечения как отечественных, так и иностранных инвесторов, к развитию и поддержке малого и среднего бизнеса. У города, без сомнения, есть будущее, и только от жителей зависит, кому они доверят решать эти непростые вопросы…

– Что думаете о нынешней власти страны – Владимире Зеленском и его команде?

– Каждый народ достоин своего правителя. А такого народа у нас 73%. Я в числе недостойных. Только недавно я понял, кого имел в виду Михаил Жванецкий в одном из своих афоризмов: «Я бесконечно уважаю чудовищный выбор моего народа».

– Глобально – вообще мы туда идем? Страна на верном пути?

– Выбор Украины определила молодежь в 2013 г. на Майдане Независимости под дубинками озверевших беркутовцев. За молодежью будущее, и она уже никому не позволит свернуть с выбранного пути.