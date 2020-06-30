Что написано пером?

В Кропивницком вручена вторая в истории, пока еще совсем молодая литературная премия имени Арсения Тарковского. В номинации поэзия победила Антонина Царук со сборником «Тобі, пpозpіння пізнє». За произведения в прозе получил премию Вaсилий Бондapь с тpемя повестями «Це ми, отaмaни», «Нaфтуся» тa «Стapші куpси». В номинации «Литература для детей» победила Наталья Смирнова с книгой «Лузер».

Начнем с последней. В номере от 26 мая «УЦ» анализировала творчество претендентов. В принципе, «Лузер» – современная книга, о жизни десятиклассника, безнадежно влюбленного в самую красивую девочку класса. В итоге он добивается ее расположения (не более того!). Нормальная подростковая проза, не «Над пропастью во ржи», не «Повелитель мух», конечно, но зато и гораздо добрее и мягче этих всемирно известных произведений Сэлинджера и Голдинга. В общем, имеет право на существование и прочтение.

Василий Бондарь. Тут нечего говорить. В жанре прозы сейчас с ним некому просто сравниться в нашей области (не путать с книгами по краеведению). Качественно, отличный язык. Больше всего субъективному автору этих строк понравились «Старшие курсы» – о годах учебы в университете имени Шевченко в Киеве, о легендарных личностях, которые были у них преподавателями.

Поэзия. Антонина Царук. «Тобі, пpозpіння пізнє». Своеобразное произведение, скажем так. Поэма, которая дала название сборнику, посвящена Елисаветградской крепости, всем известной. Поклонникам названия крепости и города именем Святой Елисаветы читать не рекомендуется. Царук выводит историю крепости как в основном украинскую. К такому пониманию она сама пришла не сразу, с годами прозрела, вот почему такое название у поэмы.

О крепости написано вполне симпатично и поэтично (что не всегда встречается в стихах). Нашлось место и переименованию города, это лыко легло в строку:

«Та я не звинувачую,

Я припиняю слідство.

Бо ти нарешті мій, вкраїнський

Кропивницький!»

Конечно, хотелось, чтобы премию имени Тарковского в номинации «поэзия» получил Роман Любарский, который изучает творчество Арсения Александровича лет тридцать, знаком с его родственниками, организовывал приезд дочери поэта в наш город. Да и сам он поэт хороший! Но жюри выбрало другого, имеет право.

Итого: в современном городе есть кому писать, таких людей много. Пишут по-разному, конечно, но что поделаешь – если можешь не писать, не пиши. Ну а в другом случае, как сказал наш знаменитый земляк, писатель Юрий Олеша: «Ни дня без строчки».