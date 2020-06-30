Мыльный пузырь вместо воды

Наконец-то в городе Долинская с населением 20 тысяч человек всерьез взялись за создание собственной системы водоснабжения. Дело в том, что вода в город подается из Карачуновского водохранилища по водоводу длиной 55 километров, но это еще не все. Серьезной проблемой для долинчан является качество воды, поскольку повышенную минерализацию водохранилища разбавляют водой из Днепра по каналу Днепр – Ингулец. Но и эту воду получают в Долинской не все – треть жителей, в основном западной части или частного сектора, доступа к централизованному водоснабжению вообще не имеют.

Еще одной проблемой являются громоздкость схемы подачи воды и ее дороговизна, поскольку вода в городские сети поступает не напрямую, а через ГОКОР, который и продает ее потребителям. Для огромнейшего предприятия строились мощнейшие насосные, в результате кубометр воды обходится населению аж в 45 гривен, а кроме этого, из-за постоянных долгов неработающего комбината его «водокачка» регулярно получает преду­преждения о прекращении энергоснабжения.

В общем, дорого, ненадежно и некачественно, и чтобы разрубить этот узел проблем, на областном уровне еще в 2016 году было решено кардинально изменить схему запитки города и реализовать проект водоснабжения из местных источников, вернее, из Долинского месторождения подземных вод, до которого всего 5 километров. Для реализации проекта его разбили на 4 составляющих: оборудование скважин, прокладка групповых сетей, подача воды для частного сектора или т.н. Западного микрорайона и создание новых очистных сооружений, потому что ГОКОРовские чересчур мощные и энергозатратные.

Проект прошел отбор на областной конкурсной комиссии, после чего занял первое место в конкурсе Государственного фонда регионального развития, и теперь он реализуется за средства фонда с 10-процентным софинансированием из местных бюджетов. В конце февраля этого года вышло постановление Кабинета Министров, где предусматривалось 12 миллионов гривен на групповой водопровод и 10 миллионов на западную часть города, но очень скоро свои коррективы внес коронавирус, и Министерством развития общин и территорий было предложено пересмотреть цифры. 29 апреля собралась областная комиссия под председательством первого заместителя главы Кировоградской ОГА Игоря Кузьмина, который предложил оставить по групповому водопроводу один миллион гривен (было 12), а финансирование западной части вообще обнулить. Но самое интересное, что освободившиеся средства было предложено направить не на борьбу с коронавирусом, а на строительство абсолютно нового объекта – детского сада в селе Черняховка, который входит в проект «Большое строительство».

Если кто не знает, то этим проектом президентская вертикаль демонстрирует свои достижения в строительстве объектов социальной инфраструктуры. Правда, злые языки говорят, что в «Большое строительство» включены практически готовые к сдаче школы, детские сады и амбулатории, что подтверждает и список объектов в Кировоградской области. То есть они были начаты во время каденции предыдущего руководства Кировоградской облгос­администрации и находятся в завершающей стадии, другими словами, и без вмешательства извне были бы сданы к началу учебного года. Это детсад в пгт Голованевск, школа олимпийского резерва в Кропивницком, школы в пгт Побугское, в селах Новая Прага и Торговица и т.п. Обычно в условиях сокращения бюджета переходные объекты должны были получать первоочередное финансирование, но садик в Черняховке оказался вообще «непочатый».

Можно предположить, что таким образом была найдена лазейка, чтобы перенаправить средства, но все дело в том, что строительство детсада в Черняховке вообще не начиналось, более того, подрядчиком не получено разрешение на начало строительства.

Получается, все прекрасно знали, что миссия невыполнима, но для рапорта на самый верх о начале «Большой стройки» не только пошли на манипуляции со сроками и цифрами, но и остановили финансирование крайне необходимого проекта водоснабжения целого города? Это можно называть как угодно, но необходимо исправлять в самые кратчайшие сроки, потому что все знают, что случается на замороженных стройках, – уже смонтированное оборудование приходит в негодность, к тому же есть опасность расхищения материалов, и кто будет за все это отвечать – непонятно.

Не стоит забывать и о прямых материальных потерях жителей Долинской, потому что ввод в эксплуатацию местного водозабора и водопроводных сетей обещает снизить стоимость кубометра воды почти наполовину – до 25 гривен. Это значит, жители будут переплачивать за каждое ведро воды сегодня, завтра и неизвестно сколько времени только потому, что им не повезло попасть в «Большую стройку», которая на самом деле может оказаться большим мыльным пузырем.