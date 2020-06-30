Неужто гуртом Бацьку побьют?

У нас в стране местные выборы будут 25 октября, еще не скоро. А пока наш глаз почему-то смотрит в сторону синеокой сестры нашей – Беларуси. У них там выборы президента пройдут 9 августа. И, кажется, впервые после 1994 года это будут выборы!

Не зря белорусы считаются самыми спокойными, уравновешенными, «поміркованими» среди всех славян. Журналист «УЦ» жил в Белоруссии, когда там впервые избирали президента страны. Не помню в 94-м ни одного митинга за кого-то из кандидатов. В троллейбусах никто не спорил, кто из кандидатов круче. По телевизору мелькали претенденты, газеты с портретами раздавали на улицах. Но реально за Лукашенко больше агитировало околоподъездное «радио» БибиСи – «Бабка бабке сказала». Да он такой, он правильный, он всю коррупцию раздавит в момент! Да-да, на теме коррупции он неплохо тогда выехал, хотя какая тогда была коррупция в Белоруссии?

Жизнь в стране текла размеренно и даже вяло. Я бы и посмотрел какой-то митинг или агитационный концерт, но их не было. Поэтому съездил на проспект Тракторостроителей посмотреть на дом, где жил Ли Харви Освальд, убийца президента США Джона Кеннеди (обычная хрущевка), или сидел себе в Троицком предместье (самое популярное туристическое место в Минске), ездил с друзьями купаться в Свислочи или Немиге. Я вживую так и не увидел ни Лукашенко, ни Кебича, не Позняка – трех главных претендентов на президентский пост. Они в основном ездили где-то по вёскам агитировать (вёска – это село на белорусском языке).

Мои симпатии были на стороне кандидата Зенона Позняка, основателя Белорусского Народного Фронта. Это аналог нашего Народного Руха, и сам Зенон Станиславович чем-то напоминал Вячеслава Чорновола. Но я был гражданином Украины, поэтому голосовать не мог.

Лукашенко во втором туре выборов набрал 80 процентов! Даже Зеленскому есть к чему тянуться. На всех последующих выборах (в Белоруссии нет ограничений по количеству сроков) Лукашенко набирал то 75,62%, то 83%, то 79,6, то 83,5%.

И вот к этому, 2020-му, году что-то в Беларуси сломалось. Белорусский народ вдруг устал от Аляксандра Рыгоравіча Лукашэнка.

Лет двадцать назад я писал в «УЦ», что такое белорусский «хапун». Это когда силовики в большом количестве налетают на людей, которые, к примеру, в количестве трех человек протестуют против застройки жилмассива в районе Камвольного комбината. Всех берут – и в участок. Так хватали даже безбилетных пассажиров, «зайцев», – милицейская машина тормозит троллейбус, и идет работа: кондукторы вместе с людьми в бронежилетах выявляют несознательных, сам видел, сам был пассажиром такого троллейбуса. Люди платят штраф, а если оказалось, что это «рецидивисты», уже попадались на подобном, – то 15 суток! Это реальность. А что уж говорить о каких-то митингах протеста против власти?! Пять минут – и ты в кутузке.

Но сейчас белорусский народ перестал бояться. И не только в продвинутом Минске, но и в других городах.

Меня поразили фото из Витебска, где много сотен людей стоят, чтобы подписать петицию в поддержку Виктора Бабарико. Человек был вполне успешен, много лет возглавлял банк, покупал и возвращал в Беларусь картины Марка Шагала, спонсировал Светлану Алексиевич (это по ее книге снят нашумевший сериал «Чернобыль» американской компании «Нетфликс»). И вдруг этот человек решил попробовать баллотироваться в президенты Беларуси! Все по закону – любой может. Но Лукашенко почему-то идея не понравилась, и он посадил Бабарико в СИЗО. Заодно и его сына. А интернет-опросы накануне показывали, что Бабарико набирает больше 50 процентов голосов потенциальных избирателей. А Лукашенко – всего 3 процента… Это при полном контроле над Интернетом со стороны КГБ Беларуси. Я об этом немного знаю, когда-то мой минский товарищ написал мне что-то умеренно не положительное о власти в Белоруссии и сразу же был заблокирован.

Но самое странное, во что не сразу и поверил, – посыпались силовые структуры Беларуси. Есть в республике такое силовое ведомство – Следственный комитет. Ему было поручено расследовать работу очень популярного блогера Сергея Тихановского. Пишет он довольно критичные вещи насчет Лукашенко (я подписчик Тихановского), но, поверьте, многие наши блогеры пишут в Сети вещи гораздо более злобные против Зеленского или Порошенко, но никто их не сажает. А Тихановский уже сидит в СИЗО. Зато в президенты баллотируется его жена Светлана! Популярность ее зашкаливает. А тем временем семь сотрудников карательного ведомства отказались вести дело против Тихановского и уволились из конторы!

Также за последнее время из белорусского ОМОНа уволилось около тридцати человек – они не хотят вязать на митингах людей, которым Лукашенко стал несимпатичен. Вообще немыслимое дело! В белорусской милиции и прочих силовых структурах платят заоблачную по меркам страны зарплату.

Всего пока на выборы выдвинуто 11 претендентов. Понятно, сам Лукашенко. Упомянутый уже Виктор Бабарико. А еще фермер-блогер Юрий Ганцевич (это он сам так о себе пишет). Пенсионер Владимир Непомнящих. Валерий Цепкало, создатель белорусского парка высоких технологий. Светлана Тихановская, о которой мы уже вспоминали. Плюс несколько глав не очень мощных партий – Николай Козлов, Сергей Черчень, Ольга Ковалькова, общественники Анна Канопацкая и Андрей Дмитриев.

Митинги проходят по всей стране. Тоже небывалое дело.

Когда-то люди пытались протестовать. В декабре 2010 года, после очередных выборов по переизбранию Лукашенко, в Минске на главную Плошчу Незалежнасці пришли тысячи людей, не верящих в те проценты, которые набрал Лукашенко. Сотни были арестованы, включая тогдашних лидеров оппозиции Владимира Некляева, Андрея Санникова, Николая Статкевича.

Казалось, Беларусь запугана и загнана в угол чуть не навсегда. Ан нет! По Минску сегодня ходят совсем юные девушки в майках с надписью «Саша 3%» и неким рисунком, в котором угадывается пока еще действующий президент республики. В Белоруссии стало модно наконец-то не любить Лукашенко… По всем городам проходят митинги против «Луки».

Раньше Бацьку ничто не брало. В тяжелом для Белоруссии 2011 году «зайчик» (так в народе называют белорусскую валюту) весной упал в курсе на 56 процентов, а в октябре – еще на 52 процента. Народ обеднел вдвое за несколько месяцев. Ну и что? Рейтинг у Лукашенко ничуть не снизился. А сейчас посыпался.

Для участия в выборах президента в Беларуси кандидату достаточно собрать 100 тысяч подписей. Извините за низкий слог, но, когда открылась процедура и в разных городах выстроились громадные очереди, чтобы дать свой голос в поддержку оппозиционных кандидатов, обалдели все – от Лукашенко до самих его оппонентов.

Почему? Сам Лукашенко так считает, это он говорил в Солигорске Минской области: «Люди не понимают, что идет спокойное расшатывание обстановки. Если бы мы некоторых не отрезвили, сегодня бы уже бушевал и Солигорск. Все начинается постепенно, мы это знаем: расшатывается обстановка внутри страны, доводится до белого каления, идет наступление на действующую власть, происходит слом власти. Хорошо, если кто-то пробелорусский садится в кресло, тогда ладно уже с этим майданом. Через майдан – беспорядки, волокита вплоть до обращения к иностранному государству. Вы это исключаете? А я нет. Я должен думать по максимуму, потому что не знаю, какие действия они предпримут».

Что будет дальше в соседней, важной, небезразличной для нас стране? Предсказать сложно. Известный белорусский политолог Игорь Ильяш мрачен в перспективах: «Я думаю, что у Лукашенко нет никаких ограничений. Мы видели, например, в 2014 году на Майдане, что жесткие столкновения закончились массовыми расстрелами. Я думаю, что Лукашенко готов пойти дальше Януковича. Если будет нужно, он будет стрелять по людям».

Что не нравится белорусам? По данным их официальной правительственной статистики, средняя зарплата в Беларуси в мае составила 505,9 доллара США в эквиваленте. Сами белорусы смеются, когда видят эти цифры. И правда: почему в Польше и Прибалтике белорусов сотни тысяч, почему они от таких благ едут куда-то?

Вероятно, они просто устали от человека, которого все чаще называют не «Бацька», а «усатый таракан». До Лукашенко, кстати, все это доходит, он публично обиделся и на 3%, и на «усатого таракана». «Это вы “Саша 3%” уже написали на майках. Ну вы хоть верите, что у действующего президента три процента? Так вот, в этой альтернативной компании я и то больше наберу, – высказался Лукашенко. – Не надо нас дергать. И никогда не оскорбляйте. Усатый таракан и еще чего-то там… Я пока действующий президент. Ни в одной стране не позволено оскорблять людей»…