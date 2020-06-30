«Я своє відбоявся»

Карантинные ограничения коснулись и традиционных пресс-конференций в Городском совете Кропивницкого. И только 30 июня возродился, так сказать, полномасштабный формат общения со СМИ мэра города Андрея Райковича, правда, встреча прошла не в пресс-центре, а возле памятника Пашутину.
Наверное, в этом кроются свой смысл и подтекст, а возможно, и зарождение традиции, когда действующий городской голова делает важные политические заявления возле памятника одному из самых успешных мэров в истории города. Но начал Андрей Райкович не с политики, а с коронавируса, который заставил не только пересмотреть бюджетные приоритеты, но и сместить акценты деятельности городских служб. На сегодняшний день в городе на борьбу с болезнью уже израсходовано около 50 миллионов гривен, но это не предел, так как надо ожидать второй волны инфицирования. Сейчас на излечении в больницах находятся 38 жителей города, а максимальное количество больных составляло 101 человек, что меньше половины имеющихся мощностей медицинских учреждений, на которых врачи имеют возможности обеспечить полноценное лечение. К сожалению, за время эпидемии цифра заболевших ни разу не опускалась до нулевой отметки, тем не менее, не КОВИДом единым живет и должен жить город.
Андрей Райкович сказал, что хотя экономическая ситуация и требует послабления ограничений, но карантинных мероприятий никто не отменял, и он будет настаивать на их выполнении, особенно на рынках и в транспорте, вплоть до изъятия лицензий у маршрутчиков. Тем не менее, городская власть пошла на возвращение льготного проезда в коммунальном транспорте для пенсионеров по возрасту, но только в строго регламентированное время суток, с 9-00 до 15-00.
Коронавирус вынудил пересмотреть структуру лечебных учреждений города в пользу создания специального коммунального диагностического центра для работы с легочными заболеваниями. С этой целью проводится реконструкция бывшей шахтерской лечебницы, и, хотя на медицинские проекты отвлекается много средств, город не может отказаться от реализации важных инфраструктурных направлений. В планах – реанимация Балашовской промзоны, капитальные ремонты улиц северо-западной части города, что позволит систематизировать как пассажирские, так и грузовые перевозки. Не останется без внимания и эстетическая составляющая жизни Кропивницкого, для этого предстоит вплотную заняться реконструкцией набережной и площадей в центре города.
Коснулся мэр и самого громкого политического проекта – создания новой политической партии «Пропозиція», в презентации которой он принимал активное участие, другими словами, является одним из отцов-основателей новой Всеукраинской политической силы. Он рассказал журналистам, что создание такой партии, которую еще называют партией мэров, стало потребностью территориальных громад, потому что их интересы необходимо защищать на высшем политическом уровне, в его программном или прагматическом, но не идеологическом сегменте.
Условно говоря, именно мэры готовы предложить власти порядок сотрудничества, который сделает успешными громады и укрепит основы государственности в целом, защитит демократические преобразования. Огромный пласт вопросов жизнедеятельности территориальных громад на самом деле зависит от их регулирования на законодательном уровне, где влияние с мест практически не ощущается. Если коротко, то мэры предлагают если не вернуть власть местным советам, то сделать их полноправными участниками разработки правил.
Можно сказать, что в заявлении новой партии есть хорошее программное начало, но в условиях украинской политики попытка заявить о своей политической независимости от режимного курса сопряжена с рисками. «УЦ» прямо спросила мэра, не боится ли он оказаться в черном списке, как это уже случалось:
– Ви знаєте, я вже відбоявся своє, і якби я боявся, то не було б того, що ми маємо в місті. Якщо мова йде про мою роботу в економіці, то я працював і робітником, і майстром, і керівником Долинського комбінату хлібопродуктів, і мав честь долучитися до керівництва підприємством м’ясопереробної галузі і в Кропивницькому, з підприємства, де було 250 робітників, зробив економічне й технологічно досконале, з 1700 працівниками. Це легальний сегмент економіки, стабільна заробітна плата, соціальний пакет, це добро для громади, добро для людей. Боятися, що будуть переслідування? Ви бачите приклади і в минулому, і ті, які відбулися на минулому тижні, якраз говорять про те, що позиція повинна бути твердою, стійкою, і не треба боятися. Разом ми дуже велика сила.
Как партия самодостаточных людей, даже в финансовых и кадровых вопросах она рассчитывает только на собственные силы, хотя не исключает участия профессионалов со стороны, прошедших проверку временем.
№27 (1385)