«Я своє відбоявся»

Карантинные ограничения коснулись и традиционных пресс-конференций в Городском совете Кропивницкого. И только 30 июня возродился, так сказать, полномасштабный формат общения со СМИ мэра города Андрея Райковича, правда, встреча прошла не в пресс-центре, а возле памятника Пашутину.

Наверное, в этом кроются свой смысл и подтекст, а возможно, и зарождение традиции, когда действующий городской голова делает важные политические заявления возле памятника одному из самых успешных мэров в истории города. Но начал Андрей Райкович не с политики, а с коронавируса, который заставил не только пересмотреть бюджетные приоритеты, но и сместить акценты деятельности городских служб. На сегодняшний день в городе на борьбу с болезнью уже израсходовано около 50 миллионов гривен, но это не предел, так как надо ожидать второй волны инфицирования. Сейчас на излечении в больницах находятся 38 жителей города, а максимальное количество больных составляло 101 человек, что меньше половины имеющихся мощностей медицинских учреждений, на которых врачи имеют возможности обеспечить полноценное лечение. К сожалению, за время эпидемии цифра заболевших ни разу не опускалась до нулевой отметки, тем не менее, не КОВИДом единым живет и должен жить город.

Андрей Райкович сказал, что хотя экономическая ситуация и требует послабления ограничений, но карантинных мероприятий никто не отменял, и он будет настаивать на их выполнении, особенно на рынках и в транспорте, вплоть до изъятия лицензий у маршрутчиков. Тем не менее, городская власть пошла на возвращение льготного проезда в коммунальном транспорте для пенсионеров по возрасту, но только в строго регламентированное время суток, с 9-00 до 15-00.

Коронавирус вынудил пересмотреть структуру лечебных учреждений города в пользу создания специального коммунального диагностического центра для работы с легочными заболеваниями. С этой целью проводится реконструкция бывшей шахтерской лечебницы, и, хотя на медицинские проекты отвлекается много средств, город не может отказаться от реализации важных инфраструктурных направлений. В планах – реанимация Балашовской промзоны, капитальные ремонты улиц северо-западной части города, что позволит систематизировать как пассажирские, так и грузовые перевозки. Не останется без внимания и эстетическая составляющая жизни Кропивницкого, для этого предстоит вплотную заняться реконструкцией набережной и площадей в центре города.

Коснулся мэр и самого громкого политического проекта – создания новой политической партии «Пропозиція», в презентации которой он принимал активное участие, другими словами, является одним из отцов-основателей новой Все­украинской политической силы. Он рассказал журналистам, что создание такой партии, которую еще называют партией мэров, стало потребностью территориальных громад, потому что их интересы необходимо защищать на высшем политическом уровне, в его программном или прагматическом, но не идеологическом сегменте.

Условно говоря, именно мэры готовы предложить власти порядок сотрудничества, который сделает успешными громады и укрепит основы государственности в целом, защитит демократические преобразования. Огромный пласт вопросов жизнедеятельности территориальных громад на самом деле зависит от их регулирования на законодательном уровне, где влияние с мест практически не ощущается. Если коротко, то мэры предлагают если не вернуть власть местным советам, то сделать их полноправными участниками разработки правил.

Можно сказать, что в заявлении новой партии есть хорошее программное начало, но в условиях украинской политики попытка заявить о своей политической независимости от режимного курса сопряжена с рисками. «УЦ» прямо спросила мэра, не боится ли он оказаться в черном списке, как это уже случалось:

– Ви знаєте, я вже відбоявся своє, і якби я боявся, то не було б того, що ми маємо в місті. Якщо мова йде про мою роботу в економіці, то я працював і робітником, і майстром, і керівником Долинського комбінату хлібопродуктів, і мав честь долучитися до керівництва підприємством м’ясопереробної галузі і в Кропивницькому, з підприємства, де було 250 робітників, зробив економічне й технологічно досконале, з 1700 працівниками. Це легальний сегмент економіки, стабільна заробітна плата, соціальний пакет, це добро для громади, добро для людей. Боятися, що будуть переслідування? Ви бачите приклади і в минулому, і ті, які відбулися на минулому тижні, якраз говорять про те, що позиція повинна бути твердою, стійкою, і не треба боятися. Разом ми дуже велика сила.

Как партия самодостаточных людей, даже в финансовых и кадровых вопросах она рассчитывает только на собственные силы, хотя не исключает участия профессионалов со стороны, прошедших проверку временем.