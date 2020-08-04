«Драйв-медикал»: работа по европейским стандартам

За период карантина в нашей стране много чего приостановило работу, а то и вовсе закрылось. В Кропивницком же начал работать новый медицинский центр «Драйв-медикал». Его «автор» и вдохновитель – Людмила Шубина. Очередная ее идея воплощена в жизнь и, без сомнения, будет иметь успех.

– Когда в Украине начали проводить медицинскую реформу, я не все происходящее понимала. Но очевидным было, что реформа все-таки нужна, – рассказала Людмила Владимировна. – И самое главное, на мой взгляд, то, что в стране снова заговорили о медицинской реабилитации. Сегодня у нас нет института реабилитологов. Когда-то этих специалистов готовили, но потом от них отказались. А ведь человек после операции, инсульта, инфаркта, травмы очень нуждается в востановлении. Я подумала, что смогу соединить медицину второго уровня и реабилитацию.

Да, Людмила Шубина, с ее настойчивостью и решительностью, смогла. Сначала она изучала опыт западных стран, встречалась с норвежскими реабилитологами, параллельно проводя ремонт помещения на Волкова специально под поликлинику. Началось все в августе прошлого года. Тогда же были встречи и переговоры с врачами. Главврачом медицинского центра стал нейрохирург Александр Пызин. Кроме него, в «Драйв-медикал» ведут прием семейный врач, аллерголог, гинеколог, невролог, педиатр, психиатр. Здесь можно пройти УЗИ-диагностику, воспользоваться сестринскими процедурами и манипуляциями (уколы, капельницы). В планах – малоинвазивные операции – оборудование уже закуплено.

Людмила Шубина и Александр Тарасов, директор центра, добились получения лицензии. Причем делали это шаг за шагом, как выписано в законе, никого не прося замолвить слово или «порешать». Приезжала комиссия из Минздрава, все снимали на видео, проверяли документацию, оборудование, условия. Это началось осенью, в феврале лицензия на предоставление медицинских услуг уже была. Открытие центра должно было состояться в марте, но из-за карантина отсрочилось и произошло неделю назад.

– Открыть медицинское учреждение – это не повесить табличку и нанять на работу врачей, – делится опытом Людмила Владимировна. – Это масштабная организационная работа, связанная с обеспечением санэпидрежима, приобретение специальной медицинской мебели, средств защиты. Мы делаем все, согласно стандартам, как положено. У нас не будет очередей, только прием по предварительной записи. Кроме условий европейского уровня, будет европейское отношение к клиенту, качественное, достойное обслуживание. Здесь работают врачи, которых я знаю, за которых мне не будет стыдно.

А каждый желающий сможет ощутить на себе тот самый европейский уровень медицинского обслуживания, который предоставляет «Драйв-медикал». Для записи на прием можно обратиться к администратору центра по телефонам: 0503600066, 0676303522. Будьте здоровы!