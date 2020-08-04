Не скверная надежда

Более десяти лет назад сквер «Центральный» был передан в аренду на 49 лет в то время предпринимателю – депутату горсовета. С тех пор в этой зеленой зоне ничего не изменилось в лучшую сторону, зато сквер, называющийся в народе нехорошим словом, время от времени становился поводом ругать местную власть. Похоже, в скором времени все изменится.

Редакция «УЦ» несколько лет назад в полном составе вышла поддержать архитекторов Кропивницкого, которые воспротивились застройке сквера по периметру. Отстояли. Мы были свидетелями исследования подземного пространства и даже инициировали оборудовать там парковку. И переговоры с владельцами комплекса «Золотые купола» мы тоже вели. А уж сколько проектов реконструкции публиковали…

Местное издание «З перших уст», ссылаясь на городского голову Андрея Райковича, сообщает, что горсовет намерен обратиться в суд с целью разорвать договор аренды сквера с частным предприятием. Андрей Павлович так и сказал: «Мы уже даже подготовили соответствующие документы».

Что это может значить для горожан? Однозначно, появилась не просто надежда, а уверенность в самом правильном решении многолетней проблемы. Ведь вернулся в коммунальную собственность троллейбусный парк – и все довольны комфортабельным транспортом и соблюдением графика пассажироперевозок. И гостиница «Киев» уже «дома», теперь будет решаться ее судьба. И у сквера появилось будущее.

Конечно, предстоят суды. Но тешит то, что впереди – предложения, проекты, обсуждения и принятие решения относительно многострадального объекта, который станет очередным украшением нашего города.