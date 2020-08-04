Сергій Кузьменко: «Ми на свої проєкти не встановлювали табличок»

Минулого разу президент футбольного клубу «Олександрія» Сергій Кузьменко зустрічався з журналістами у самий розпал «жорсткого» етапу пандемійного карантину. Тоді розмова йшла здебільшого не про діла футбольні, а про допомогу землякам, яку оперативно разгорнув Благодійний фонд «Турбота». За останній час було багато звернень та питань про діяльність і футбольного клубу, і Благодійного фонду. Відтак, Сергій Кузьменко запросив до розмови журналістів, аби дати їм відповідь на численні запитання. Зустріч відбулася в усіченому форматі, враховуючи карантинні заходи.

Кор.: – Хвиля пандемії вже проходить, тож які будуть наступні кроки вашого благодійного фонду «Турбота»?

С.К.: – Благодійний фонд – це інструмент, необхідний, щоб допомагати людям у різних складних обставинах.

Пандемія COVID-19 стала викликом для усього людства. Думаю, що спочатку мало хто в світі розумів, що треба робити. Але одне було зрозуміло точно – треба захистити лікаря. Тому я й моя команда людей прийняли єдине вірне рішення в умовах, які були навесні 2020 року: маємо забезпечити медиків усім необхідним. Це засоби індивідуального захисту в першу чергу, бо їх тоді дуже бракувало. Одночасно з цим ми придбали якісне обладнання європейського виробника, яке було поставлене в три заклади області: міську лікарню Олександрії, обласну лікарню та дитячу обласну лікарню. Це реанімаційна техніка фірми «Гамільтон», вона включає апарати для штучної вентиляції легенів, монітори, бронхоскопи, дефібрилятори та багато інших необхідних для порятунку життя елементів.

Також ми розуміли, що багато соціально незахищених людей мають проблеми в період жорсткого карантину, щоб елементарно виходити в магазини. Медики просили літніх людей залишатися вдома. Тому з допомогою благодійного фонду, вболівальників нашого футбольного клубу, волонтерів ми прийшли до них додому з допомогою в той скрутний час.

Кор.: – Карантин пом’якшили, більш-менш включилася влада. Але ви не припиняєте меценатської діяльності іншого змісту: почалася реконструкція парку Шевченка в Олександрії. Чому ви вирішили саме в цьому напрямку інвестувати кошти?

С.К.: – Я переконаний в тому, що наше місто вже дуже гарне, але воно має всі перспективи зробити наступний крок! Крок у майбутнє. Зрозуміло, що в кожному місті мають бути магазини, аптеки, школи, тобто якісь заклади базові. Але я переконаний у тому, що в місті повинна бути й душа. Якась така індивідуальна атмосфера, історія, культура. Хочеться, щоб ми пишались нашим містом. Наприклад, футбольний клуб – це майданчик, чи навіть інструмент для того, щоб Олександрія була ідентифікована в Україні та світі. Мені приємно, що ми через футбол змогли сформувати певний імідж Олександрії, імідж успішного міста. І мені хочеться, щоб ми продовжували це робити, навіть на більш високому рівні. Представляти Україну та Олександрію на європейських змаганнях було дуже почесно. Разом з тим ми були в багатьох європейських містах і бачили, як вони розвиваються. Упевнений, Олександрія має всі можливості, щоб бути саме таким європейським містом. Містом майбутнього.

Парк Шевченка – один з найбільших наших парків, має красиве географічне розташування, між двох річок. Мені здається, що це буде класне місце, яке допоможе зрозуміти, якою може бути Олександрія.

Кор.: – Коли цей об’єкт буде зданий в експлуатацію?

С.К.: – Парк дуже великий, якщо не помиляюся – близько 20 гектарів площа. Ми зараз поділили весь проект на два етапи реконструкції. Перший – це облаштування тієї частини, яка біля річки знаходиться, пляж та зона відпочинку. Зараз займаємося центральною алеєю. Вона буде реконструйована. Є ідея також зробити в центрі парку фонтан, але незвичайний. Так званий пішохідний. Я розумію, що в зимовий період такі роботи проводити не можна. Так само, як і висадку рослин та дерев. Тому все, що стосується планів на цей рік, буде завершено у вересні-жовтні цього року.

Кор.:– Під час імовірної другої хвилі пандемії в нас заплановані вибори. Чи не плануєте ви призупинити вашу адресну допомогу, щоб не отримувати «чорного піару» та звинувачень у підкупі виборців?

С.К.: – Благодійний фонд «Турбота» створений для того, щоб допомогти людям. Це не виборчий проєкт. І я вважаю, що ми робили гарну справу, а головне – своєчасну, коли підтримали і медиків, і простих людей.

Що стосується політики: у нас в Україні завжди якісь вибори. Як не місцеві, так у Верховну Раду чи президентські. Чи перші вибори в ОТГ. Процес цей перманентний, люди, мабуть, втомлюються від нього. Потім звикають, потім починають вірити в якесь диво, потім знову розчаровуються. Це природно. Вони спокійно самі розберуться, де є політика, а де реальне бажання змінити життя на краще.

Кор.: – Чи збираєтесь ви особисто брати участь у виборах? І якщо так, то в яку раду, на якому рівні?

С.К.: – На сьогоднішній день тих інструментів, які є в моєму розпорядженні (це і президентство у футбольному клубі, і благодійний фонд), достатньо, щоб опікуватися проблемами, які мене сьогодні цікавлять. Активна фаза виборчого процесу до місцевих рад розпочинається у вересні, час ще є. Є можливості порадитися, почути думки і політиків, і людей, які просто є активними в соціумі. Не кажу, що я поза межами політичного життя, – я в консультаціях, у розмовах. І їх ще буде дуже багато. Я постійно спілкуюсь з людьми – тож знаю і про проблеми людей «з перших вуст» і подяки за щось хороше отримую особисто. Це приємно.

Кор.: – Питання виборів виникло через вашу активну позицію: ви опікуєтеся театром в Олександрії, відновлюєте парк Шевченка, є багато інших проєктів. Зазвичай таку активність починають саме напередодні виборів.

С.К.: – Я вам більше скажу: займаюсь такими активностями більше 10 років, коли 2010 року був призначений головою районної державної адміністрації. З того часу ми будували дороги, дитячі садки – це була моя робота. Я хочу, щоб у майбутньому в нас все було класно.

Якщо говорити про місто Олександрія, то зі Степаном Цапюком ми разом були у владі. Я як голова обласної адміністрації, а він – очільник міста. Ми разом робили чимало хороших справ. Наприклад, Олександрія має одні з кращих в Україні дороги. Мені за честь це чути! Я радий, що, коли був головою ОДА, мені вдалося залучити гарні ресурси та інвестиції в область. І я не пам’ятаю жодного разу, щоб на мою пропозицію відремонтувати ту чи іншу дорогу нинішній керівник міста відмовився. Можемо це покласти, як то кажуть, «в залік» виконаної роботи й рухатися вперед.

Місто – це ж не тільки гарні дороги. Місто ще має історію, має душу. І в цьому плані наш театр дуже красивий і автентичний. Ми там провели не просто реконструкцію, ми провели реставрацію – зберегли там ту культуру, ту душу, що була закладена тими, хто будував його багато років тому. Я хочу попросити журналістів, щоб вони показали громаді світлини з реставрованого театру, показали, як він виглядає сьогодні. До речі, роботи там виконані на 90%, і залишилися благоустрій території навколо та облаштування сцени.

Мені дивно, чому обласна влада ухвалила рішення про припинення робіт. У цьому році ніякі роботи там не ведуться. Але я хочу зараз пообіцяти всім олександрійцям, що докладу максимум зусиль, щоб найближчим часом наш театр відкрив свої двері.

Кор.: – З’явилася інформація, що Кіровоградщину може очолити людина з іншої області. Як ви до цього ставитеся? І друге питання: якби вам запропонували очолити обласну адміністрацію іншої області, чи погодилися б ви?

С.К.: – Стосовно другого питання: я вже говорив, що в мене є проєкт на Кіровоградщині. Він довжиною у 45 років, тобто все моє життя. Я з великим задоволенням буду продовжувати цей проєкт. Щоб моя маленька Батьківщина – Кіровоградщина, Олександрія – ставала кращою. Тому буду працювати тут. Думаю, в інших областях є дуже багато здібних менеджерів, політиків, які здатні реалізовувати завдання держави.

Стосовно того, хто має очолювати область: я не готовий коментувати чутки, тому що в мене немає інформації щодо планів президента. Як тільки таке рішення буде ухвалене, ми всі будемо мати можливість щось сказати або прокоментувати. Абсолютно логічно, що керівник в області повинен бути, і ми чекаємо від президента такого рішення.

Кор.: – Давайте про факти. Ви можете прокоментувати події, що відбулися з попереднім керівником області Андрієм Балонєм?

С.К.: – Мені особисто це глибоко неприємно. Я вважаю, що це величезні репутаційні та інвестиційні втрати для Кіровоградщини. Мені дуже шкода, що після тієї величезної роботи, що була зроблена для того, щоб сюди залучити інвесторів, щоб будувалися лікарні, дороги, елеватори, сонячні станції, біогазові заводи та ще багато чого, стались ці події.

У 2020 році я поїздив по Україні й бачив, що в багатьох областях ведуться будівельні роботи, будуються дороги. На жаль, не можу сказати, що бачив стільки будівельних майданчиків на Кіровоградщині. Оце, мабуть, і є відповідь на ваше запитання. Ми втрачаємо час та динаміку. Важливо, щоб на Кіровоградщині з’явився очільник області, який би скорегував та згуртував суспільство на продовження позитивних змін.

Кор.: – Команда президента оголосила масштабний проєкт «Велике будівництво» по всій Україні, але в нашій області туди потрапили проєкти, які були започатковані в минулі роки й фактично майже закінчені. Прокоментуйте цю ситуацію.

С.К.: – Власне, те, що у влади є наміри завершити проєкти, які є необхідними для області, – це вже добре. Під яким гаслом це реалізовується, людям мало цікаво. Якщо будівництво школи чи лікарні, яке було розпочато у 2018 чи 2019 році, буде завершене, то я лише вітаю такі дії влади. Для мене важливо, щоб проєкт був реалізований! Ми на свої проєкти не встановлювали табличок. Ми будували, щоб люди користувалися. А що стосується політтехнологів, які радять «брендувати» ті чи інші проєкти, то це людей не цікавить. Головне, щоб будувалися дороги, продовжували реконструюватися школи, дитячі садки та лікарні.

Кор.: – Питання, яке виникло в соціальних мережах: в Олександрії є люди, яким подобається кіно просто неба, що зараз відкрилося в місті. Інші питають про долю кінотеатру. Тож коли він буде відкритий?

С.К.: – Хочу подякувати Степану Цапюку за гарну ініціативу з цим кінотеатром просто неба. Погода дозволяє, і літо – прекрасний час для цього. Я радий, що ми знайшли можливість виправити помилки, адже я вважаю помилкою рішення про продаж приміщення кінотеатру в Олександрії. Мені, як людині небайдужій, прикро було спостерігати за долею кінотеатру. Він горів, до того ж там викопали величезний котлован, і приміщення було під загрозою повного зруйнування. Ми змогли тоді викупити цю будівлю, зберегти її цільове призначення. За останні два роки в неї було вкладено близько 20 мільйонів гривень приватних інвестицій. Зараз там реставровано цокольний поверх, заведені мережі й у цьому році завершуються всі зовнішні роботи. Я переконаний, що роботи по встановленню обладнання та внутрішнього оздоблення теж скоро закінчаться.

Не буду зараз говорити, що на це потрібно два місяці чи п’ять, тому що це такий собі творчій процес. Але в тому, що найближчим часом в Олександрії відкриється сучасний кінотеатр, олександрійців можу запевнити.

Кор.: – Інтригу про участь у виборах ви тримаєте добре! Але за новим законодавством вибори будуть партійними, і вам, якщо йти на вибори, доведеться співпрацювати з якимись партіями. Навіть на посаду міського голови треба буде йти зі своїми депутатами, створювати свою фракцію. З ким ви готові на співробітництво?

С.К.: – Я вже казав, що вибори для мене – інструменти досягнення мети в частині змін на краще в нашому регіоні. Але, мабуть, потрібно думати й про додаткові інструменти та можливості для їхньої реалізації. Є ще час проконсультуватися та ухвалити рішення. Адже, як ви правильно кажете, вибори будуть партійні. Але «партії Кузьменка» немає й не буде! Відповідно, ми повинні мати порозуміння з політиками та політичними партіями. Докорінно з’ясувати, що хочуть вони змінити в області чи районі на краще.

Щоб зробити новий крок, щоб покращити умови для людей. Якщо партії запропонують цікаві проєкти розвитку, безумовно, я буду розглядати такі ініціативи.

Кор.:– А можна вже про футбол спитати?

С.К.: – Звичайно, я якраз чекаю, коли вже?

Кор.: – «Олександрія» за складом – одна з найбільш українських в лізі. Маю на увазі кількість легіонерів. Але існує така думка, що саме без них неможливо досягти успіхів на європейських аренах. Чи плануєте ви чи тренерський штаб придбати таких гравців з інших країн?

С.К.: – Мені подобається, що ми самий український клуб! Це дуже круто! Це не тільки за паспортом гравців, вони щирі українці, патріоти. І я це знаю. Що часто на полі вони борються саме тому, що в них є гордість за наше місто. У нас є легіонер, який добре грає, гарно виконує свою роботу. І говорити, що ми не залучаємо легіонерів, не можна. Я повністю довіряю тренерському штабу: це їхнє рішення і їхня прерогатива.

Кор.: – Я практично дивився майже всі ігри клуба в сезоні, усі обговорення гри команди. І помітив такий цікавий момент: будь-який клуб критикували, але саме «Олександрію» – не сильно. Як ви думаєте, чому так?

С.К.: – Не буду таким однозначним у цьому питанні. Критику від експертів отримували всі, і «Олександрія» у тому числі. Коли команда успішно грає – її хвалять. Коли є якісь провальні матчі – критикують. Я думаю, що, коли футбольний клуб демонструє все можливе, щоб досягти успіху, – він не буде критикований. А якщо є проблеми зі стабільністю, з навичками чи відсутністю стратегічного розуміння, тоді експерти говорять про ці проблеми. «Олександрія» – це європейський клуб, який хоче грати в європейський футбол. Ми хочемо досягати успіхів і нового рівню як для клубу, так і для міста: вважаємо, що люди заслуговують на це. Тому з вірою в майбутнє рухаємося до кращого, до нових перемог! І футбольного клубу «Олександрія», і нашого міста Олександрія.

Підготувала Анастасія Мусатенко.