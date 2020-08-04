Защита Житнухина

Если кто подумал, что речь пойдет о шахматах, то он глубоко ошибается. Речь пойдет о защите от аферистов, которые разыгрывают такие комбинации, что куда там гроссмейстерам и международным мастерам самой мудрой игры!

В номере «УЦ» от 30 мая прошлого года, в статье «Ловкость рук и никакого риска», мы писали об участившихся случаях краж денег с банковских счетов клиентов без ведома самих клиентов. Тогда «обворованный вкладчик» просил не называть его имени, надеясь, что статья и так заставит поработать и банк, и наши правоохранительные органы, чтобы остановить беспредел. Напомним, что в том случае «кіберзлочинці» рассылали на телефоны жертв сообщения от имени якобы знакомых с просьбой помочь в установке нового приложения на телефон, причем использовали номера и данные, скажем, дружеские прозвища, чтобы не возникало и тени сомнения, что это настоящий звонок от друга. Таким образом мошенники получали доступ к смартфону жертвы и телефону, сами пополняли его счет и уже от имени жертвы обращались к мобильному оператору с просьбой заблокировать сим-карту. Оператор мобильной связи не проверяет всю информацию, не перезванивает на ваш номер, но блокирует вашу сим-карту и дает разрешение на восстановление номера телефона на другой сим-карте, которая тоже приобретается вообще без проблем. «Теперь злоумышленники спокойно заходят в банковскую платежную систему, для чего было достаточно позвонить с номера клиента банка, полученного таким хитрым способом», – конец цитаты.

Дальше мошенники, тоже без проблем, получали временный пароль и доступ к платежным картам. Потом они начинают переводить деньги на различные финансовые компании, брать на ваше имя кредиты и тому подобное, и естественно, что проценты по кредитам приходится платить уже вам. Понятное дело, что жертвы мошенников возмущаются, обращаются в полицию, требуют от банка возмещения убытков, но полиция обещает расследовать дело в срок от месяца до полугода. «ПриватБанк» вообще вроде бы не при делах, «морозится» и оператор мобильной связи, потому что они действовали, согласно инструкциям и положениям. То, что именно благодаря недоработкам в инструкциях или недобросовестности исполнителей и возможны такие злоупотребления, никого особенно не волнует.

А тем временем аферисты не спят, а доводят операцию по «сравнительно честному съему денег» с чужих банковских счетов до логического завершения. Об этом редакции «УЦ» рассказал сам пострадавший, Дмитрий Житнухин, участник АТО, отец двоих детей. Рассказал потому, что ему фактически в одиночку пришлось защищать «свои кровные» и заниматься работой, которую должны делать следователи прокуратуры, полиции и кто там еще получает зарплаты, премии и выслугу лет за защиту населения от «протиправних посягань на майно та приватне життя». Причем аферисты не спят в буквальном смысле этого слова, потому что той же ночью, как только получили доступ к счетам жертвы, они начали оформлять кредиты в нескольких компаниях, из которых только «Манивео» заподозрила неладное и отказала в выдаче денег, а все остальные перечислили деньги на карточки, указанные жуликами в онлайн-анкете, но ответчиком выступает совсем другой человек, который, как говорится, ни сном, ни духом…

Дмитрий узнал, что «попал» на 15 тысяч гривен, когда получил уведомления о необходимости выплачивать проценты по кредитам. Он говорит, что не мог даже представить, что к его родным начнут приходить коллекторы и будут терроризировать семью, поэтому начал активно действовать и сразу сообщил в финансовые компании, что никаких кредитов не брал, договоров не подписывал, но это почти не помогло. Ему едва ли не каждый день звонили чуть ли не из разных городов Украины с напоминанием о долгах. Житнухин обращался в Администрацию Президента, Госпродпотребслужбу и Национальную комиссию по финансовым услугам, потом в полицию, но безрезультатно, и только через 9 месяцев, после обращения в прокуратуру, следователи полиции вроде бы зашевелились. После запроса следователя две финансовые компании вроде бы отстали, но начали приходить предложения о 50% снижении пени. Как говорится, торг уместен?

О том, как работает украинская полиция по таким делам, свидетельствует такой факт. Совершенно случайно Дмитрий узнал, что в Днепропетровской области задержали группу банковских аферистов из Кривого Рога во главе с женщиной, которя действовала с 2018 года. За это время они обобрали людей на 1,5 миллиона гривен. Во время обыска у них обнаружили больше тысячи СИМ-карт, технику, хранители информации и многое другое. Дмитрий разыскал номер телефона кибер-полиции Днепропетровщины, где ему сообщили, что в базе данных арестованных злоумышленников есть и его номер, но, поскольку потерпевших было более 700 человек, полицейские чисто физически не смогли опросить всех, поэтому Дмитрий и не попал в производство. Другими словами, даже имея данные всех жертв, полиция ничего не сделала, чтобы хотя бы заблокировать операции с кредитами, и тем более никто не сообщил коллегам из других областей. Поэтому Дмитрию пришлось предоставить эту информацию следователям самостоятельно, но оказалось, что его делом занимался уже другой человек, а папка расследования была практически пустой, т.е. в ней не было запросов и ответов с данными, свидетельствующими, что с его карточками работали эти самые умельцы из Кривого Рога.

Но уже появилась надежда, что дело сдвинется с мертвой точки. Оно и сдвинулось, но совершенно в другом направлении. Финансовая компания «Горизонт» передала данные по кредиту Дмитрия частному нотариусу Житомирского нотариального округа Олегу Гораю, говорят, что в прошлом он был начальником управления юстиции области и даже председателем областной ассоциации юристов. Этот знающий тонкости юриспруденции специалист произвел на свет «Виконавчий напис» о принудительном взыскании процентов с заработка Дмитрия и направил его частному исполнителю Р. Клименко, а тот уже на предприятие, где работает Дмитрий.

При этом Дмитрий утверждает, что нотариус не уточнил достоверность договора кредитования, не обращался к нему, ведь и самого договора, подписанного его рукой, вообще не существует, как и адреса, по которому вроде бы должен проживать ответчик. Тем не менее, во исполнение постановления бухгалтер обязана удерживать ежемесячно по 20% от заработка Дмитрия, хотя могло быть и хуже. Говорят, что в 80% случаев частные исполнители вообще блокируют денежные карточки жертв аферистов! Об этом свидетельствует информация из специально созданной в социальной сети «Фейсбук» группы жертв этого нотариуса, и их несколько сотен человек. Выходит, что мы имеем дело с хорошо организованным процессом, в котором особо одаренные частные нотариусы и частные исполнители уже на законодательном уровне обеспечивают грабеж. При этом они защищены законом от ответственности за свои противоправные действия, потому что никто не может доказать их преднамеренность, а в случае чего – они просто ошиблись.

Дмитрий Житнухин вместе с другими пострадавшими участниками АТО обратился за помощью в центр предоставления ветеранам правовой помощи. Адвокат отреагировала мгновенно, оперативно сработал и Административный суд Кировоградской области, который в конце июля вынес постановление о приостановлении производства на удержание части заработной платы, правда, Дмитрию пришлось уплатить полторы тысячи гривен судебных издержек. Но услуги частного адвоката обошлись бы в сумму, сравнимую с потерями от действий аферистов.

Получается, что людям просто предоставляют выбор, каким способом им расстаться со своими деньгами, хотя ответственность должна ложиться на операторов мобильной связи и банк, при попустительстве которых и стали возможными аферы с банковскими карточками и счетами.

Некоторые банки это понимают и возмещают ущерб, некоторые делают это только под давлением общественности, но, возможно, наша Фемида тоже откроет глаза и обяжет платить по счетам виновников, если не соучастников преступлений, а не их жертву?