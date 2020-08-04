Знакомьтесь: начальник Гоструда области

Приказом Государственной службы Украины по вопросам труда от 21 июля этого года начальником Управления Гоструда в Кировоградской области назначен Александр Кухаренко. Человек в госслужбе новый, а возглавляемая им структура сложная, время от времени «снабжающая» медиапространство скандальными новостями.

Мы решили познакомиться с новым начальником и познакомить с ним наших читателей. В ходе беседы выяснилось много интересных фактов из жизни вновь испеченного чиновника. Первое впечатление – открытый, романтичный, порядочный, оптимист. Вот бы его система не испортила и не подвела…

– Александр Анатольевич, поскольку вы в чиновничьей среде человек новый, расскажите о себе, как говорится, с самого начала.

– Родился здесь, учился в 24-й школе. Серьезно занимался фехтованием и в девятом классе поступил в республиканское училище олимпийского резерва – киевский спортивный интернат. По окончании вернулся в Кировоград, поступил в шестое училище, вышел оттуда мастером по ремонту электробытовой техники. Потом армия, затем завод дозавтоматов. В разных структурах работал охранником, начальником охраны, управляющим, начальником производства. Везде набирался опыта.

Однажды с семьей уехал в Киев, в никуда. Думал, что столица именно меня ждет с нетерпением. Но никто не ждал. Устроился на работу, снял квартиру. Через время вернулся домой.

– И где в этом описании высшее образование?

– Мы до него еще не дошли. Все время было некогда. И, к счастью, судьба меня свела с Григорием Николаевичем Давыдовым. Он меня многому научил, я по праву считаю его своим наставником. Григорий Николаевич взял меня за ухо и привел в университет. Но прием уже был закончен, и я перешел дорогу и поступил в техникум на специальность «учет и аудит». А уже после – в КИСМ на ту же специальность. Затем – магистратура, «учет и налогообложение». Вот оно, высшее образование. Я защитил диплом, и через месяц Григорий Николаевич умер… Многим я ему обязан и за многое благодарен.

Было еще несколько мест работы. Последнее – руководитель предприятия, которое занималось промышленными солнечными электростанциями.

– Переход из бизнеса в госструктуру кажется нелогичным…

– Почему же? Это новое, интересное. Как только я почувствовал, что в очередной раз надо что-то менять в своей жизни, совершенно случайно услышал о конкурсе на замещение вакантной должности в Гоструде. Зашел на сайт, почитал условия и решил попробовать. Собрал документы и стал готовиться к первому из трех этапов. Успешно прошел тестирование, ситуативные задания и собеседование. Результаты вы знаете.

– Конкурс был в сентябре прошлого года. Почему так долго вас не назначали?

– Были объективные причины. Во-первых, менялось руководство области. Во-вторых, нашу службу переподчинили другому министерству. В-третьих, менялось руководство службы Гоструда. И Кабмин поменялся за это время. То есть был ряд моментов, отсрочивших мое назначение.

Но я расцениваю это как положительный момент. У меня было время еще более тщательно и серьезно подготовиться к вступлению в должность. Я читал законы, нормативы – занимался самообучением. Теперь понимаю, что, если бы приступил к работе осенью прошлого года, мне было бы сложнее. В общем, во всем надо искать позитив.

– С чего вы начали? Увольнять, менять людей будете?

– Начал я со знакомства с коллективом, что логично. Главное ведь, чтобы я как руководитель понимал, какие задачи передо мной поставлены и что мне требовать от подчиненных. Это понимание есть, поэтому будем работать.

Увольнять людей не планирую. Для того, чтобы уволить, нужно понимать, соответствует ли человек занимаемой должности. А чтобы понять, необходимо время. Просто уволить, потому что, условно, за дверью стоят пятеро моих людей, – это не мой метод. Кроме того, коллектив здесь опытный, сбитый, дружный, вопросы решаются оперативно. Что-то я подсказываю, в чем-то меня поправляют. В принципе, я вливаюсь в коллектив.

– Ваша служба влиятельная, где-то даже «устрашающая», имеющая рычаги. Были звонки, записи на прием, стремление познакомиться, наладить контакт?

– Я понимаю, о чем вы говорите. Нет, звонков не было. Я не сказал бы, что наша служба более влиятельная, чем какая-либо другая. Каждая имеет свои рычаги. Да, мы больше ориентированы мягче смотреть на работников и строже – на работодателей, которых мы контролируем. Но это принцип работы Гоструда. А рассказывать то, что я когда-то об этой службе слышал, не буду – вам будет неинтересно, да вы и сами знаете.

Хочу заявить: я не планирую создавать кому-то проблемы, чтобы в дальнейшем «подружиться», эти проблемы решив. Как правило, люди сами создают себе проблемы. И моя задача – их предотвратить. Превентивные меры – основной принцип работы службы Гоструда.

– Работа должна доставлять удовольствие, какое удовольствие в вашей новой должности?

– Да, согласен, работа, не приносящая удовольствия, – это бремя. Я пришел, начал делать, и у меня получается. Чем не удовольствие? Понимаю, что будет сложно, но это и интересно. Это как шахматная партия: ты предугадываешь, что может произойти вследствие твоих решений. Новая работа для меня – определенный вызов. В моей практике были разные предприятия и сферы деятельности, и везде мне было интересно. Как только интерес пропадал, я менял работу.

– Как поменялись ваша жизнь, привычки в связи с переходом на другую работу?

– Пока что мне непросто осознавать, что рабочий день заканчивается в 17.00. Я не привык к такому режиму. В бизнесе работаешь круглосуточно, возникают срочные командировки, можешь ночью куда-то ехать, чтобы к утру быть на важной встрече. И так работают не только руководители, но и подчиненные. В государственной же службе время четко регламентировано, и начальник должен выстроить работу так, чтобы коллектив выполнял работу в заданное время.

А что касается привычек, то в спортивный зал я по-прежнему хожу регулярно.