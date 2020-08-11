Ху из мистер Мищенко?

Кабинет Министров Украины утвердил на заседании в прошлую среду кандидатуру нового главы Кировоградской областной государственной администрации. Министры видят на этом посту Мищенко Валерия Петровича. На момент сдачи номера в печать президент Владимир Зеленский еще не подписал указ о его назначении.

Родился потенциальный руководитель Кировоградщины в 1967 году в Киевской области. Закончил Бакинское высшее общевой­сковое командное училище. Но в армии прослужил всего три года. С наступлением независимости Украины занимается предпринимательской деятельностью. Вполне успешно. Один перечень близких к нему предприятий займет немало места.

В нашей Устиновке он владеет, или совместно владеет, или владел в прошлом предприятиями «Агрокомплекс», «Устиновский зернокомплекс» (примечательно, что главный владелец этой организации – фирма из Лондона, у нее 75%), «Устиновский райагрохим», ТОО «Нива».

Другие фирмы далеко от наших краев. Например, организация «Жилой фонд» Володарского сельсовета – Киевская область. Кстати, после утверждения на Кабмине Мищенко приостановил свое участие в ней. Так же, как и в киевской фирме «Агротехнология». В Киеве же есть еще одна фирма, связанная с Валерием Петровичем, – «Прайм флоринг компани». В селе Вишенки Бориспольского района Киевщины есть связанная с Мищенко фирма – «Обслуживающий кооператив “Лісовий затишок”».

В Новоодесском районе Николаевской области Мищенко имеет долю в предприятии «Баловне». «Плиски-агро» находится в Черниговской области, Борзнянском районе, в селе Плиски, как и охотничье хозяйство «Плисецкое». В райцентре Борзна – ТОО «Авангард».

Интересная история с охотничьим хозяйством. Оно площадью 5,6 тысячи гектаров! Переданы они в пользование Мищенко и еще пары товарищей на 25 лет решением Черниговского областного совета. Типа государственное лесное хозяйство не справлялось? Интересно, любому из нас, уважаемые читатели, дал бы какой-то областной совет хотя бы гектар? А людям дают…

По данным резюме, поданного самим Валерием Мищенко, у предприятий, близких к нему, в обработке 14 тысяч гектаров земли, работает 346 человек. Выращивают пшеницу, ячмень, как все агрофирмы, есть лицензии на животноводство.

Сам Мищенко живет в Киеве на левом берегу, недалеко от Русановской набережной и озера Тельбин.

Почему-то возникает вопрос: а зачем вполне успешному бизнесмену из столицы идти на должность главы области, где он будет в месяц зарабатывать 30-40 тысяч гривен? У него нет выслуги лет, нет ранга госслужащего и т.д., а эти моменты могут зарплату чиновника удваивать. Будем надеяться, что он просто хочет поднять область.

Известно, что с фирмой «Агрокомплекс» и другими упомянутыми предприятиями Мищенко неоднократно судились Устиновская районная госадминистрация – за самовольный захват и обработку земель, а также немало простых жителей Устиновского района. Один из них – Алексей Мулява. Он возглавляет в Устиновке Союз собственников земельных паев, состоит в организации инвалидов и Союзе охотников и рыболовов. О Мищенко знает много.

«Я с ним сужусь с 2004 года, – рассказал он “УЦ”. – Тогда я впервые увидел, что такое рейдерский захват земли. При распаевании колхоза имени Кирова Мищенко со своими людьми получил контроль над земельной комиссией. И они почти со всеми людьми заключали договоры дарения. Платили по 6-8 копеек от одной гривны оценочной стоимости земли. Многие купились, потому что наличные деньги давали сразу. Я суд свой выиграл и по земле, и по доле имущества, но постановление суда выполнено лишь частично до сих пор (“УЦ” лет 12 назад писала об этом. – Авт.)». Так что у меня после истории с Балонем, зная предысторию Мищенко, и его слов о том, что «надо взять под контроль финансовые потоки», есть нехорошие предчувствия…