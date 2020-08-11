Культура Кировоградщины: проект «Велике руйнівництво»?

Сфера культуры в нашей области часто переживала не лучшие времена. В селах десятки лет стояли и рушились клубы, в девяностые некоторые творческие коллективы выезжали выступать в районы… за еду. Артистов кормили и давали с собой по несколько мешков муки, сахару и т.д. Библиотеки в массе своей не отапливались зимой. Потом, казалось бы, культура ожила, воспряла духом.

Еще совсем недавно она просто била ключом. Причем не только на «взрослом» областном уровне, где, к примеру, в филармонии по сотне солидных концертов проходили, театр имени Кропивницкого просто повысили в лиге. Даже на уровне районов жизнь бурлила. Пример тому – Кропивницкий районный Дом культуры. Постоянно работало 12 (!) творческих коллективов, и не только – в Доме культуры действовали секция туризма и объединение «Интеллектуал» по играм «Что? Где? Когда?» и «Брейн-рингу».

Только поющих было пять коллективов – эстрадная группа «Новый день», народный ансамбль «Горлица», эстрадная группа «Сингарелла», ВИА «Культ», ВИА «Чорне сяйво». Танцевальные – та же «Горлица», коллектив спортивного танца Be-boys, танцевальная группа «Елена». А еще знаменитое своими произведениями декоративно-прикладного искусства объединение «Ниточка» и Театр миниатюр. Тридцать человек в штате трудились денно и нощно.

Сколько мероприятий города (несмотря на то, что Дом культуры – районный) было проведено на базе ДК, его коллективов, его аппаратуры! Дни города и т.д. А какой был уже почти легендарный фестиваль «Дикая груша» в Овсяниковке! Весь на себе его вытянул Дом культуры. Могу еще вспомнить новогодние праздники в ДК, их организовывал известный депутат и кандидат в городские головы, детей свозили автобусами, и там был очень неплохого уровня праздник!

Ко всем праздникам – от 8 марта до Дня независимости – готовились концертные программы, из сел приезжали люди. Проводились состязания коллективов по брейк-дансу, рок-концерты – да все просто не перечислить! В прошлом году прошел первый фестиваль современной музыки «Кропивницкий тулумбас». А все почему? А просто негде больше в городе, областном центре, такое проводить. Дом культуры имени Компанийца уже давно стал Домом коммерции, у филармонии и театров своя жизнь, был зал в Кибернетико-техническом колледже, но там теперь достраивают Центр предоставления административных услуг. Тянулись люди в клуб на Балашовке. Но теперь все это в прошлом. Все коллективы закрыты или приостановили свою работу. Дом культуры фактически прекратил существование. С марта перестали платить зарплату, потом и вовсе уволили коллектив.

В феврале этого года закрыли и Дом культуры в Пантаевке Александрийского района. Жалко, конечно, но масштабы несопоставимы.

Мы поговорили о том, что было и что будет, с Павлом Федчишиным, который был директором ДК почти 10 лет.

– Жаль расставаться с частичкой своей жизни, конечно, но что поделаешь? Из-за процессов децентрализации у районной власти осталось намного меньше средств, они больше идут в объединенные территориальные громады. Район хотел передать ДК на села, раскинуть между ними затраты. Но там никто этим не будет заниматься, потому что это большие деньги.

– Если не секрет, каков был бюджет Дома культуры?

– Порядка 1 миллиона 700-800 тысяч в год. Это коммунальные услуги, зарплата работников плюс на развитие.

– За все время у вас там накоплено аппаратуры на полтора миллиона гривен. Какова ее судьба?

– Не знаю. Пока стоит под замком. Никуда не денется, потому что в здании ДК также работают районное управление культуры, библиотека. И всё. А аппаратура у нас хорошая. В свое время нам коллеги из областной филармонии завидовали – у нас микрофоны были лучше!

– Что же будет дальше?

– Много вариантов. Худший из них – здание просто продадут, оно на балансе районного совета находится. Мне бы очень хотелось и сотрудникам моим, чтобы нас взял к себе город. Все же мы в городе и вклад в культурную жизнь давали всегда солидный, мы бы не были просто обузой для Кропивницкого. И у нас всегда была такая политика – мы сдавали желающим зал в аренду по цене намного ниже, чем у других. Потому что важнее событие, мероприятие, чем возможность нажиться на нем.

– Ты уже выходил с предложениями, скажем, на городского голову или управление культуры?

– Нет пока. Лето сейчас, период отпусков, такие вопросы в такое время не решаются.

– Как твои, увы, уже бывшие сотрудники?

– В ожидании, кто-то в поиске нового места работы, хотя где сейчас найти работу по нашему профилю? Концертов нет, праздников нет, фестивалей нет, артисты во всех учреждениях в простое, часто на минимальной зарплате или в отпусках…

В принципе, нашу область как бы уже поделили на четыре района. Кропивницкий из них самый крупный, почти 450 тысяч населения, вместо одного района, как раньше, целых семь старых объединяются в один. Бюджет будет, вероятно, неплохой. Может, захочет иметь свой культурный центр это объединение?

А может, областная власть взяла бы ДК под свое крыло? Но у них в Кропивницком и так и филармония, и два театра, и два музея, и Дом народного творчества, три библиотеки, музколледж. Потянут ли еще одно учреждение? Не факт.

Кто-то скажет – да у нас война на востоке, у нас пандемия! Не до песен и плясок! Вспоминается такая то ли правда, то ли миф: во время войны Черчиллю принесли на рассмотрение бюджет страны. Полистав документ, он спросил:

– А где же затраты на культуру?

– Так война же идёт! Какая культура?

– Если нет культуры, так зачем мы тогда воюем? – удивился Черчилль.

Так зачем мы воюем и лечим коронавирус?