Мечты, любовь и лошади

За то время, что занимаюсь спортивной журналистикой, о развитии конного спорта в Кировограде, а затем и в Кропивницком писать ни разу не доводилось. Когда-то в области энтузиастом этого вида был Владимир Вощакин, выступавший на всеукраинских соревнованиях. Но без должной материальной поддержки «тянуть этот воз» необычайно сложно. И после отъезда спортсмена и наставника конный спорт вообще исчез с областной спортивной карты. И тем интереснее было узнать, что недавно представительница Кропивницкого достаточно успешно выступила на всеукраинских соревнованиях по конкуру в Днепре. Естественно, захотелось больше узнать о нашей конкуристке. Мы встретились с Марией Зиновьевой и ее тренером Оксаной Даниловой, которая на данный момент и является движущей силой возрождения конного спорта в нашей области.

Из спортивного досье «УЦ»:

Конный спорт впервые был включён в программу летних Олимпийских игр в 1900 году. Начиная с V Олимпиады в Стокгольме конный спорт присутствует на всех летних Олимпийских играх. В программе Олимпиады в Токио разыграют награды в личных и командных состязаниях по выездке, конкуру и троеборью.

Как рассказала Оксана Данилова, любовь к лошадям у нее практически с младенчества. Ей кажется, что лошади снились еще с пеленок. Когда же будущему тренеру исполнилось три года, то мама пообещала купить деревянную лошадку и пошла в магазин. И девочка не сдвинулась в места в ожидании подарка. А конным спортом Оксана начала заниматься с одиннадцати лет, когда жила в Риге. Там была большая конно-спортивная школа, в которой в отличных условиях тренировалось много детей. Мечтала заниматься выездкой, но сосредоточилась на конкуре. В 15 лет прекратила занятия по состоянию здоровья, но долго жить без любимых лошадей не смогла и стала помощником тренера, работая с молодыми лошадьми и юными спортсменами.

А потом семья переехала в Украину, и занятия пришлось приостановить. Но с мечтой заниматься конным спортом в любом качестве она не рассталась. Оксана призналась:

– Я всегда говорила маме, что если у нас будет частный дом, то там обязательно будут лошади. Мама смеялась, а зря… Первую лошадь я купила 29 мая 2018 года. Потом еще три лошадки. Сейчас у нас в общественной организации «Конный клуб Terra Equina» две спортивные, две учебные лошади и дикий пони, которого забрала из плохих рук, но пока приручить и договориться с ним не получается. На первых лошадях мы проводим тренировки и готовимся к соревнованиям. Ну а другая пара – для учебы и развлекательной составляющей, включая прокат, прогулки и участие в разных мероприятиях. Это, в принципе, тоже лошадки спортивные, но они уже, можно сказать, пенсионного возраста. Животные содержатся у меня дома, а занимаемся мы в Роще Десантников. Ухаживаю за животными сама, кормлю их сама и всех желающих детей тренирую тоже сама. Я вначале где-то два месяца работала на ипподроме. Кстати, когда-то кировоградский ипподром славился своими скачками. Но эпоха перемен убила скаковое поле, и сейчас там проводить бега невозможно. Да, собственно, в Украине скачки приравняли к игровым автоматам, и они ничего не приносят.

А на нашем ипподроме в настоящее время содержится около 30 лошадей. Но я быстро поняла, что там реализовать себя не получится.

Я решила попробовать работать самостоятельно и показать, что даже в наших непростых условиях можно и нужно этим заниматься. Ведь это классно, и желающих попробовать свои силы в конном спорте у нас немало. При этом меня в большей степени интересует именно спортивная составляющая работы, поскольку катать людей по кругу и участвовать в фотосессиях – это не очень интересно. В месяц, может, три-четыре раза этим занимаюсь. А настоящее удовольствие получаю, когда тренирую детей и вижу, как они учатся понимать животных, вместе делают первые шаги, совершенствуются, прибавляют в мастерстве, достигают успехов и радуются.

А ко мне желающие заниматься сами приходят. У нас есть страничка в «Фейсбуке». Не скажу, что все дети, которых я беру на обучение с 8-9 лет, горят желанием заниматься. У некоторых этого просто хотят родители. Но все же больше таких ребят и девчонок, которые стараются, увлекаются и действительно получают удовольствие.

Главное – чтобы ребенок не боялся. Там, где присутствует страх перед животным, ничего не получится. Даже тех, кто не боится, я сажаю только на лошадей, которые соответствуют их уровню подготовки и умения. Конечно, проводим инструктаж и подписываем с родителями договоры на то, что они осознают степень риска. К счастью, никаких экстремальных и несчастных случаев за все время, что работаю, не было.

На данный момент в моей группе 15 человек. В прошлом году было больше, но сейчас количество сократилось. При этом с детками с ДЦП и воинами- участниками АТО, которые находятся на лечении и реабилитации в нашем госпитале, занимаемся бесплатно. Но в основном у нас занятия платные. Месячный абонемент на десять занятий стоит одну тысячу семьсот гривен. Вы понимаете, что эти средства идут на содержание и питание лошадей. Мои спортивные лошади стоят по 7 тысяч долларов каждая. Те лошадки, которые постарше, немного меньше. Ну и уход за ними, сами понимаете, тоже нужен соответствующий.

Из спортивного досье «УЦ»:

Содержание лошади-спортсмена обходится чуть ли не втрое дороже, чем лошади – домашнего любимца. Кони, которых готовят к соревнованиям, пользуются услугами собственного мануального терапевта, конюха, кузнеца, берейтора (учитель лошади, который ежедневно её тренирует и обучает всем базовым приёмам для спорта и взаимодействия с всадником). Лошадей кормят специальными мюслями, которые производят в Европе, и витаминными добавками. Ведь животное должно быть в идеальной форме. Спортивным лошадям чаще требуется посещение ветеринара. В месяц содержание такого животного может обойтись от 4000 до 20 000 долларов, тогда как содержание домашней лошади стоит 1500-3000 долларов. Стоимость топовой спортивной лошади, завоевавшей спортивные награды, может достигать миллиона евро за границей. В Украине ценовая политика более гуманная. У нас обученная лошадь обойдётся в

40 000-150 000 долларов.

О.Д.: – У нас общественная организация, в которой предусмотрены членские взносы и помощь спонсоров и меценатов, которые, надеюсь, у нас появятся в ближайшем будущем.

При этом специального образования и тренерской лицензии у меня нет. Да и у нас в конном спорте многие наставники не имеют лицензии. На уровне сборной Украины – там другое дело. А в наших реалиях – это не главное. У меня есть огромное желание реализовать свои цели. Может, если бы была материальная поддержка меценатов и спонсоров, то можно было пригласить опытных наставников и сосредоточиться на организационных вопросах. Но пока «маємо те, що маємо, сподіваючись на краще». Тем более, что первые хорошие результаты у нас уже есть.

Здесь к нашему разговору присоединяется Маша Зиновьева, первые успехи которой говорят о том, что у клуба отличная спортивная перспектива.

М.З.: – Конным спортом я занимаюсь уже четыре года. В основном тренируюсь здесь. И еще езжу в Киев, где шлифую свою программу в хороших условиях под руководством мастера спорта международного класса. К этому виду спорта шла постепенно, хотя лошадей любила с детства. С четырех до десяти лет занималась спортивными танцами в клубе «Форсаж». Потом немного попробовала свои силы в акробатике на пилоне. В какой-то момент поняла, что и это не мое. А потом как-то, когда мне было уже одиннадцать, приехали с мамой на ипподром, и мне сразу захотелось попробовать прокатиться верхом. И вот катаюсь уже в ином качестве до сегодняшнего дня. С Оксаной мы нашли друг друга на ипподроме, где она недолго работала. Страха перед лошадьми я никогда не испытывала. Сначала были тренировки на шагу, укрепление посадки, понимание вообще как управлять лошадью. Дальше пошли рысь, галоп и, наконец, преодоление препятствий. Весь этот процесс длился года полтора- два. Полгода мы устанавливали взаимопонимание с конем, чтобы он признал меня и мы стали единым целым. Животное должно тебя полюбить, и без этого, как мне кажется, нормальный конкур просто невозможен.

О.Д: – Это называется работа в команде, когда ты садишься на лошадь и понимаешь, что она тебя не подведет. В извечном вопросе, что лучше – кнут или пряник, я выбираю второе. С лошадьми можно дружить и можно с ними договариваться. Если ты будешь пытаться принуждать коня силой, то это чревато. Он тебя будет бояться, а не любить. И в определенный момент кнут уже не поможет. А договариваться с животными нужно движениями тела, рук и ног. Хлыстом, конечно, тоже нужно работать, но так, чтобы не навредить. У нас в Прибалтике был случай, когда наездник просто забил животное до смерти. Это тот вариант, когда к лошади относились не как к живому существу, а как к средству достижения цели. Тогда я поняла, что большой конный спорт бывает ужасающе жесток. И, наверное, именно этот случай побудил меня искать с лошадьми общий язык и воспринимать их как близких друзей.

М.З.: – Я согласна с Оксаной и особенно это поняла, когда приняла участие в настоящих соревнованиях, которые недавно проходили в Днепре. Здесь от нашего с Патрицией взаимопонимания очень многое зависело. Знаете, на дистанции она главная, а я помогаю ей справиться с волнением и пройти трассу так, как она умеет. Это были всеукраинские состязания по конкуру и троеборью. Конкурентов было очень много, и в основном это все спортсмены с достаточным опытом, имеющие разряды или звания кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта Украины. Я представляла Кропивницкий, и, ввиду отсутствия областной федерации, заявку мы подавали непосредственно в Киев. Ну а лошадь доставляли в Днепр специальным коневозом, который заказывали в Кременчуге. У нас такого транспорта просто нет.

На состязаниях мы преодолевали препятствия высотой 80 и 90 сантиметров. Конкурентами в «девяностке» было двадцать восемь спортсменов. Тут стартовали как опытные, так и начинающие конкуристы и конкуристки, такие, как я. И думаю, что для дебюта выступила неплохо, если заняла пятое место и выполнила третий разряд. Для этого нужно было преодолеть дистанцию с двенадцатью барьерами по 90 сантиметров без штрафных очков в отведенное время.

Но для того, чтобы прогрессировать и развиваться, мне необходимо участвовать в таких соревнованиях постоянно. А это сложно, поскольку нужны немалые средства. Впрочем, я уже убедилась, что могу добиваться успехов, и останавливаться на достигнутом не собираюсь. Будем постепенно двигаться вперед в меру сил и возможностей, мечтая об олимпийских стартах. На последней Олимпиаде в Рио личный конкур выиграл британец Ник Скелтон, которому на тот момент было 58 лет. Так что, как вы понимаете, у меня еще все впереди… Если бы нас еще поддержали, то оптимизма и желания еще больше прибавилось бы…

Из спортивного досье «УЦ»:

Всего в Украине работают около 200 разнообразных конных клубов, баз, конюшен, учитывая самые простые и непритязательные. Крупных комплексов с хорошей инфраструктурой, манежами и прочими солидными возможностями чуть более полутора десятков. На территории Украины проходят более полутора сотен турниров ежегодно, включая региональные, местные и прочие клубные. В национальном календаре по всем видам спорта соревнований много меньше – чуть более пятидесяти, в основном по конкуру и выездке. За год проводится десяток крупных международных турниров уровнем не ниже «трех звезд». Большинство международных турниров – по выездке. Всего украинские спорт­смены принимают участие почти в 200 международных турнирах, большинство из которых – европейские. Конным спортом профессионально занимаются около 100 спортсменов, остальные пребывают в статусе любителей или пока только начинают свой путь в большой спорт. Наибольшее количество клубов и, соответственно, действующих спортсменов приходится на Киев и столичную область (50-60%). Всего же в Украине работают 19 региональных подразделений национальной федерации. Кировоградской области в их числе нет.

О.Д.: – Наша главная проблема – это отсутствие нормальной тренировочной базы. Где бы мы ни тренировались, нам говорят, что везде лошади причиняют неудобство и дискомфорт. Ну вот вроде нашли место в Роще Десантников, где сами, вместе с родителями, сотворили препятствия и где пока никто на нас не жаловался. Но и здесь в любой момент могут отыскаться недовольные, и нам снова придется искать «место под солнцем». А хочется спокойно и без лишнего напряжения работать. Для спортивных руководителей мы как бы не существуем, поскольку этого вида нет на бумаге в области. А вот городской голова Кропивницкого Андрей Райкович при личной встрече обещал помощь, но пока, по всей видимости, до нашего вопроса у него руки еще не дошли. Мы понимаем, что отыскать свободный земельный участок в нашем городе сложно. Будем готовить свой проект на «Громадський бюджет» и надеемся на поддержку. Мы ведь не для собственных нужд средства просим. Мы хотим развивать конный спорт, построить манеж с конюшней и готовить спортсменов высокого класса. И знаете, хочется верить в лучшее…