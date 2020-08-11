Мгновения нашей жизни

Наш коллега, фотокорреспондент «Центральноукраинского бюро новостей» Игорь Филипенко одержал очередную победу. Его фото вошло в топ-4 лучших снимков тематического конкурса «Самоизоляция COVID-19», организованного 35AWARDS.

35AWARDS – престижный международный фотоконкурс, который проводится ежегодно. Этот, посвященный коронавирусу, тематический. В нем участвовали 3289 человек из 120-ти стран мира. На конкурс было подано 7828 фотографий. Кроме того, что фото Игоря вошло в топ-4, сам мастер был признан одним из трех лучших фотографов конкурса.

– Я несколько лет подряд участвую в 35AWARDS, – рассказал «УЦ» победитель. – С каждым годом мой результат все лучше: сначала я вошел в топ-33, потом топ-25, 11, 8, а в этом году я в тройке. Это не предел, хочу стать победителем.

Победить в 35AWARDS не так просто. Сначала фотоснимки «отбирают» все желающие, ставшие волонтерами конкурса. Голосование рейтинговое: из пары представленных фотографий человек выбирает понравившуюся. Потом подключаются профессионалы, затем – жюри. Игорь Филипенко отправил на конкурс пять фото, три стали лауреатами, одна из них набрала больше всего голосов. Игорь знает женщину, изображенную на фотографии. Ее часто можно увидеть на мероприятиях патриотической направленности с государственным флагом в руках.

«УЦ» поздравляет коллегу с высокой оценкой его работы. Желаем новых высот!