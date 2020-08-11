И все могло пропасть на веки вечные…

Недавно в областную библиотеку им. Д. Чижевского поступили подшивки газет и журналов 1920-1950 годов, в основном издававшихся в нашем городе, носившем тогда названия Зиновьевск, Кирово, Кировоград. Прикоснуться к ним – значит, прикоснуться к самой истории, но это чисто эмоциональное восприятие. На самом деле эти пожелтевшие страницы дают нечто большее, они дают возможность заглянуть за завесу времени, побывать в прошлом и даже оценить его с позиций сегодняшнего дня.

Что и говорить, речь идет об уникальном подарке, который сделал для нас аматор-коллекционер, как он сам себя назвал, Игорь Свитецкий. Он всю жизнь проработал электриком (как и наш известный собиратель с мировым именем Александр Ильин), но всегда интересовался историей города, собирал фотографии, их у него около 8 тысяч. Несколько лет назад ему предложили взглянуть на старый хлам в полуразвалившемся сарае, который собирались если не сдать в макулатуру, то вообще выбросить. Игорь Вячеславович согласился и был поражен увиденным: «Там было очень много перевязанных веревочками свертков газет. Я забрал все, что мог, по моему мнению, самое ценное, то есть подшивки до 60-х годов включительно, предложил цену, как за макулатуру. Там было много подшивок из других областных центров, я их передал в Государственный архив Кировоградской области. Когда я увидел подшивки за 20-е годы, у меня просто пропал дар речи, потому что такие находки случаются чрезвычайно редко, и это очень большая удача. Библиотека встретила эту коллекцию с энтузиазмом, у них таких газет не было. Главное, что я хочу сказать, – так это то, что все могло просто пропасть, исчезнуть, поэтому обратите внимание на старые сараи, там могут храниться настоящие драгоценные россыпи нашей истории».

Руководство библиотеки сделало для «УЦ» исключение и позволило немножко ближе взглянуть на новое приобретение, которое находится на стадии обработки. Коллекция состоит из почти 600 экземпляров газет и журналов и нескольких книг, издававшихся в 20-х годах прошлого столетия. Среди журналов особое место занимают так называемые толстые литературные журналы, датированные 30-ми годами. Некоторые, такие, как «Новый мир» и «Роман-газета» дожили до перестроечных времен, а «Красная новь» осталась экзотическим напоминанием о времени укрепления власти большевиков. Примечательно, что практически каждый номер литературного журнала за 1937 и 1938 годы открывался передовицей без подписи, бьющей читателя, как обухом. Вот номер «Красной нови» (официально это орган Союза писателей СССР) за март 1938 года и статья «Враги человечества»: «Суд по делу антисоветского “право-троцкистского блока” имеет огромное историческое значение». Дальше идет перечисление «врагов» и их преступлений, и первыми названы наши земляки. «Иуда Троцкий стал немецким шпионом, Зиновьев – агентом гестапо и Интеллидженс-сервис». Такие публикации и сегодня вызывают страх и недоумение, как и практически официальные эпитеты обвиняемых из речи Вышинского – «человекоподобные», «кровавые обезьяны». Номер первый этого же журнала за 37-й год вмещает объявление о том, что 12 номер за 1936 год не вышел по техническим причинам, о которых можно догадаться с двух раз, потому что вступительная статья призывает «Бдительность и еще раз бдительность!»: «Только что был вынесен приговор над троцкистско-фашистской шайкой террористов и бандитов» и так далее, которые Украину хотели отдать немцам, а Дальний Восток – японцам.

При этом литературные журналы были тематически переполнены, скажем, № 1 за 1937 год был целиком посвящен 100-летию Пушкина, из 28 публикаций – 18 его, т.е. о нем, ну и поэма о Сталине, как же иначе? То же самое в номере, посвященном М. Горькому, правда, оставалось место и для поэмы «Витязь в тигровой шкуре», и для «Слова о полку Игореве», для романа о современниках Петра Первого, а также для произведений современных писателей, пишущих в основном военную и рабоче-крестьянскую беллетристику, в каком-то рассказе угадывается будущий сценарий фильма о строителях домны «Высота».

Какое-то время такие газеты, издававшиеся в Зиновьевске и Кирово, почти не освещали жизнь, как это делала местная газета «Голос Юга», а были идеологическим оружием партии большевиков. Вот «Зиновьевский пролетарий» за 1926 год, ежедневная рабочая газета, цена 5 копеек, в которой больше всего площади занимали сообщения о международной политике, например, о президентской кампании в Польше. Кстати, в «Зиновьевском пролетарии» за 27 мая 1926 года имеется коротенькое сообщение об убийстве в Париже Симона Петлюры, которое якобы совершил украинец.

Много внимания, из номера в номер, уделяется стачке горняков в Англии, в помощь которым собирали деньги и в Зиновьевске. Кстати, о собственной безработице сообщалось скромно: «На учете по безработице состоят металлурги, строители, пищевики, совторгслужащие, медсантруд». Зато те, кто работал, особенно рабкоры, пользовались поддержкой и защитой: «У рабкора крепкая защита», и псевдонимы соответствующие – Новый, Бедовый, Подшипник. Вообще все заголовки статей и заметок больше напоминают политические лозунги: «В рядах партии», «Задачи горсовета»…

И сто лет назад трудно было сельским труженикам, подводила погода, поэтому в 1926 году приходилось пересевать озимые в Маловисковском, Зиновьевском и других районах. Чуть позже в газете «Кіровська правда» призывали «готовить высокий сталинский урожай», но это относится к уже сформировавшейся колхозной системе, обращалось внимание на недоработки, на низкие заработки трактористов. Зато в «Соціялістичному наступі» (органе Зиновьевского комитета КП(б)У, горсовета, горпрофсоюза и колхозсоюза) призывали к суровой ответственности оппортунистов, которые «зраджують темпи хлібозаготівлі», и вообще, надо идти «в розтрощувальний наступ на куркуля!». Совсем скоро это наступление обернется одной из самых страшных трагедий в истории человечества, голодном геноциде украинского села.

А вот «Кіровська правда» за 1939 год, в которой трудовые коллективы одобряют Указ Президиума Верховного Совета СССР об образовании Кировоградской области. Много материалов о готовящейся переписи населения, в том числе есть заметка о переписи в Херсонсокй губернии: «Його проводили, щоб збільшити податки, він показав всю убогість, злиденність, темряву царської Росії». При этом приводится численность населения в Елисаветградском уезде – 613 283 человека, из которых много холостяков: «Це свідчить про низьку матеріальну забезпеченість»…

Естественно, такой огромный массив газетной информации требует тщательной обработки, но главное, что эти сотни номеров довоенных газет не пропали, а нашли свое место в библиотеке благодаря активной гражданской позиции и искренней заинтересованности Игоря Свитецкого.