Плюс 10 новых троллейбусов

18 августа состоялось заседание 22-й сессии Городского совета Кропивницкого. Оно стало примечательно тем, что впервые со времен введения карантинных ограничений на нем присутствовали журналисты и представители общественности.

Еще одной отличительной чертой заседания стало оперативное рассмотрение вопросов, что позволило уже до обеда принять несколько важнейших решений. На скорость работы депутатов не повлияли даже выступления нескольких активистов, пусть и достаточно скандальных, очевидно, они остро почувствовали приближение политической осени. Так, председатель ОСМД Виктория Эсмер предложила вывести из состава земельной комиссии депутата Ларина за якобы лоббирование интересов представителей одной оппозиционной политической силы. Депутат Демченко в который раз обратил внимание на работу патрульной полиции, а общественный деятель Стрижаков обвинил руководство города в намерении «повесить» на будущие поколения кредит под какие-то неимоверные проценты, но дожидаться рассмотрения вопроса не стал.

Кстати, перед депутатами выступил с отчетом о проделанной за полугодие работе представитель местной городской прокуратуры, и его информацию приняли к сведению практически без вопросов. Кроме этого, депутатов волновала судьба засохших в парке деревьев, на что мэр рекомендовал взять пару ведер и решить проблему сразу, а не ждать, пока деревья засохнут совсем.

После такой разминки депутаты принялись за серьезную работу, что стало результатом плодотворной деятельности в комиссиях. Поэтому практически все вопросы повестки дня принимались без обсуждения, а если вопросы и возникали, то депутаты получали исчерпывающие ответы. Так были приняты изменения к бюджету, в результате чего преподаватели системы профтехобразования получат заработную плату и отпускные, кроме этого, депутаты внесли изменения в бюджет поселка Нового и дали согласие на закупку КП «Электротранс» 10 новых троллейбусов с автономным ходом, и теперь троллейбусный парк будет насчитывать больше сорока единиц экономичного транспорта.

Самым интригующим вопросом был проект решения о привлечении кредита в размере 70 миллионов гривен под 12 процентов годовых. Депутаты дали согласие, кроме того, в процессе обсуждения выяснилось, что на самом деле это не грабительский процент, а совсем даже наоборот, потому что другие местные советы получают такие кредиты под 17 процентов. Андрей Райкович сказал, что город будет стараться погасить кредит в самое ближайшее время, но сейчас деньги нужны для нормального входа в отопительный сезон, для покупки оборудования в новый корпус легочной терапии и на уже упоминавшиеся троллейбусы с автономным ходом.

В общем, депутаты городского совета показали, что при отсутствии политико-спекулятивной составляющей они могут работать плодотворно и оперативно, как и лауреаты городских премий имени поэта Арсения Тарковского, фотожурналиста Василия Ковпака и художника Бориса Винтенко. Победители получили цветы, дипломы и денежные премии…