Самоизоляция не по-украински

Значение слова «самоизоляция» понятно всем. В связи с распространением коронавируса оно стало употребляться довольно часто. Как известно, самоизолироваться обязаны граждане разных стран в зависимости от того, из какого государства – «красной» или «зеленой» зоны – они прибыли. Рассмотрим несколько примеров.

Что такое самоизоляция в Польше? Семья Степаненко из Кропивницкого с четырехлетним ребенком, проживающая на территории Республики Польша, приехала погостить в Украину. Здесь они не были на самоизоляции и свободно перемещались. Обратно летели на самолете. Если бы вылетели после 8 августа, могли бы не проходить 14-дневный карантин – польское правительство приняло такое решение. Правда, через неделю это правило отменили. Но они вылетели пятью днями раньше, поэтому знали, что им предстоит. Нелогичным выглядит то, что летевшие с ними в одном самолете поляки, гостившие в Украине, от обязательного карантина у себя дома освобождались.

Подготовка к карантину началась еще в аэропорту. Польские пограничники обязали заполнить анкету, где необходимо указать адрес, по которому семья будет две недели находиться без права выхода за пределы жилища. Кроме того нужно было на телефонах установить специальное мобильное приложение «Домашний карантин». Приехали в квартиру, и началась изоляция.

Ежедневно в разное время на телефон приходило сообщение о необходимости сделать селфи и отослать. На фото должны быть все члены семьи, и они должны быть в квартире. Благодаря данным геолокации и системе сопоставления лиц программа подтверждает личность человека и определяет, находится ли он в своем доме. Время, в течение которого нужно выслать фото, разное: от получаса до двух минут. То есть выбежать в магазин в надежде, что успеешь вернуться и сфотографироваться, рискованно.

Это не весь контроль соблюдения карантина. Также в любое время могут позвонить из полиции и попросить всю семью подойти к окну. Напротив окна останавливается полицейская машина, и страж порядка считает, сколько человек машут ему руками. Убедившись, что семья в полном составе, благодарит и уезжает.

Земляки признаются, что находиться несколько дней дома без права выйти очень утомительно. Особенно для ребенка. Но карантин не нарушают, так как правила есть правила, да еще и соседи оповещены о том, что семья на самоизоляции. Доставку продуктов можно заказать через курьера, что они и делают.

Спустя восемь дней самоизоляции на телефон приходит СМС, оповещающее, что на десятый день можно бесплатно пройти ПЦР-тест. И прилагается перечень лабораторий. Можно отказаться от теста и добывать двухнедельную изоляцию, но Степаненко согласились. Для прохождения теста взрослым надо приехать в лабораторию, но обязательно на автомобиле, причем самостоятельно, без водителя. Так и сделали. Из машины не выходили. К ним подошел человек в «скафандре», взял мазки, сказал, что результаты будут в течение 24-х часов. А покинуть квартиру семья сможет еще через сутки, когда о негативном результате теста будут оповещены все контролирующие службы. Степаненко, наконец, смогут ходить на работу и водить ребенка в детский сад и на игровую площадку. А селфи будут делать по желанию и для себя и больше не будут обязаны махать руками полицейским из окна.

Карантин в Израиле – это нечто другое. Кропивничанина Владимира коронавирус застал в Холоне. Была объявлена пандемия, вернуться домой уже было невозможно. Но обстоятельства и условия проживания (гостил у близких родственников) позволяли задержаться на неопределенное время. Поскольку Владимир жил в частном доме, выходить подышать воздухом можно было во двор. За забор – категорически нет.

На телефоне также было установлено израильское специальное мобильное приложение, и время от времени звонили «контролеры» и спрашивали, все ли нормально.

Как только появилась возможность вернуться домой, кропивничанин взял билет на самолет. Пассажиров встречали стюардессы в полной противоэпидемической экипировке (на фото). Все находящиеся на борту – в масках и перчатках. В аэропорту нужно было пройти через кордон полицейских, строго по одному. Предъявляли телефон с установленным украинским приложением «Дій вдома». Если модель телефона не позволяет установить приложение, пассажиры заполняли анкеты.

Сразу же по приезде домой Владимир отправился в санстанцию с тем, чтобы пройти ПЦР-тест. Получил направление в баклабораторию, заплатил 780 гривен, прошел процедуру и на следующий день получил негативный результат. Результат автоматически был направлен в контролирующие структуры. Если бы мужчина добровольно не прошел тест, находился бы две недели на самоизоляции, и мы бы узнали, кто и как проверяет его местонахождение в Украине, какая курьерская служба доставляет ему продукты и нужно ли у нас приветствовать полицейских из окна…