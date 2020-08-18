Тайные горизонты

Проблемы уранодобывающей отрасли Украины напрямую влияют на социально-экономический ландшафт Кировоградщины, а поскольку они перешли в хроническую фазу, то напряженность только возрастает – как в трудовых коллективах урановых шахт, так и на территориях дислокации предприятий.

В последнее время к отсутствию государственного финансирования горно-капитальных работ (строительства шахт) и модернизации добавилась и задолженность по заработной плате перед сотрудниками ГП «ВостГОК». Еще весной «Атомпрофсоюз» организовал несколько акций протеста в Киеве, после чего удалось добиться заключения контрактов с НАЭК «Энергоатом» на покупку уранового концентрата с более или менее приемлемыми условиями, которые «Энергоатом» оказался не в состоянии выполнять. Похоже, что и новое правительство видит в компании дойную корову, за счет которой пытается решить как тарифные, так и технические проблемы функционирования энергетической системы Украины.

Не будем вдаваться в детали, но из-за такой политики «Энергоатом» наращивает долги перед «ВостГОКом», которые на данный момент достигли около 600 миллионов гривен. На теме борьбы за права горняков достаточно активно пиарится руководство Кировоградской области, но сказать, что письма и обращения к высшему руководству страны помогают кардинально решить проблему, нельзя. Разве что в разделе «Миздобули» появляется отчет первых лиц области о частичном погашении долга по зарплате, как было две недели назад, но это крохи, по сравнению с потребностями.

Мы обратились за комментарием к руководителю профсоюзной организации ГП «ВостГОК» Борису Филиппову. По его информации, по состоянию на 17 августа, заработная плата по предприятию за июль проплачена в размере четверти от необходимой суммы. Правда, в ближайшие дни обещают «подкинуть» еще процентов 25 июльськой зарплаты, но ведь и до конца августа осталось всего ничего. Возможно, зарплату аккумулируют, чтобы осчастливить людей ко Дню шахтера, который отмечается в конце августа.

Каждый месяц НАЭК должен перечислять комбинату за урановый концентрат 284 миллиона гривен, но ему самому должен энергорынок, и счет идет на миллиарды гривен. Кабмин никак не хочет понимать, что атомщики должны работать на полную мощность и реализовывать свои киловатты, чтобы получать деньги, необходимые для успешной деятельности всех подразделений. В действительности мощности украинских АЭС ограничиваются в пользу производства электроэнергии тепловым и зеленым секторами генерации электричества.

В то же время есть и положительные моменты в некоторых решениях Кабмина, напрямую касающиеся деятельности ВостГОКа. Скажем, месяца полтора назад был уволен с занимаемой должности генеральный директор государственного концерна «Ядерное топливо», хотя о ликвидации всей этой структуры, имеющей все признаки «прокладки», речь пока не идет. ГК «Ядерное топливо» был создан для «развития предприятий атомной промышленности Украины», причем на полной самоокупаемости, но на самом деле жил, т.е. несколько десятков чиновников получали нехилую заработную плату, только за счет «членских» отчислений из того же ВостГОКа, в сумме около 17 миллионов гривен годовых.

Сенсационной кадровой новостью, касающейся комбината напрямую, стало неожиданное назначение исполняющего обязанности генерального директора ГП «ВостГОК». Им стал некий Антон Бендик, который 14 августа и был представлен коллективу комбината. Предыдущий гендиректор, Александр Сорокин, у которого окончился контракт, стал его помощником. Надо думать, что не зря, поскольку новый и/о оказался человеком не только абсолютно новым, но и вообще неизвестным какой-то причастностью к горнодобывающей или даже энергетической отраслям! Попытки узнать о нем через знакомых ни к чему не привели, как говорится, «сами в шоке». Ничего о нем не говорит и Интернет, разве что декларация, поданная для участия в конкурсе на занятие должности. Задекларировал он не слабо, больше 5 миллионов гривен налички, несколько квартир, пару автомобилей, гараж и какое-то водоплавающее средство. Интересно, что источником заработка указаны очень далекие от энергетики и подземных горизонтов компании, типа «УкрБио ­Транс-Сервис» или «Диджитал Медиа Сервис», где Антон Николаевич работал или директором, или президентом.

На официальном сайте ВостГОКа сообщается, что новый и/о в ближайшее время проведет встречу с трудовым коллективом гидрометаллургического завода, а потом «проведает» и урановые шахты, расположенные в Кировоградской области. Кстати, коллективу комбината есть что показать, поскольку, несмотря на отсутствие государственной поддержки, строительство Новоконстантиновской шахты таки продолжается. В скором времени на шахте будут сдавать в эксплуатацию главный ствол, построенный за счет собственных стредств ГП «ВостГОК», и эта новость дает надежду, что шахтеры будут иметь и работу, и заработную плату. Это во многом будет зависеть и от руководства комбината, кстати, исполняющий обязанности – это еще не приговор, поскольку будет проводиться конкурс на вакантную должность «генерала» комбината.