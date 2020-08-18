Вода есть, но за нее нужно бороться!

В статье «Мыльный пузырь вместо воды» («УЦ» от 2 июля 2020 года) речь шла о беспардонной попытке забрать деньги со строительства водопровода в городе Долинская, чтобы направить их на строительство детсада в селе Черняховка, фактически пригороде Кропивницкого.

Все вроде бы и ничего, забота о детях и все такое, но дело в том, что детский садик включили в так называемую президентскую программу «Большая стройка», в которую вошли почти все объекты гумантирной сферы, находящиеся на завершающей стадии строительства. Т.е. инициативу предыдущей власти, в том числе и областной, по строительству и ремонту детских садов, школ и объектов культуры решили выставить в качестве заслуг уже новой власти. Но даже в этот формат упомянутый детский садик никак не вписывался, потому что его строительство вообще не начиналось, хотя по закону деньги Фонда регионального развития должны были в первую очередь направляться на завершение переходных объектов, таких, как водопровод в Долинской. А если и можно было финансировать новые объекты, то лишь в случае завершения строительства объекта до 1 сентября текущего года. Но первый заместитель председателя Кировоградской областной госадминистрации Игорь Кузьмин настоял на том, что детсад важнее, и на строительстве долинского водопровода, а там практически четыре масштабных составляющих, таких, как оборудование скважин или строительство группового водопровода и др., оставили всего один миллион гривен. Строительные работы пришлось сворачивать.

Но «Большое строительство» по-кировоградски оказалось настолько плохо сшито белыми нитками, что сооружение обещанного детсадика развалилось, как карточный домик. Все прекрасно знали, что садик закончить к сентябрю не успеют, поэтому не должны были и деньги давать, тем не менее, на детский сад решили отдать практически все средства, имеющиеся на счету строительства водопровода. Причем успели и аванс подрядчикам выплатить, и котлован вырыть, о чем было оповещено, как о начале строительства. Но от котлована до сдачи объекта под ключ «дистанция огромного размера», а времени до конца лета – всего ничего.

Это стало едва ли не главным козырем в борьбе за возвращение денег в Долинскую. Как сообщил депутат областного совета и член областной комиссии, занимающейся оценкой и отбором инвестиционных проектов ГФРР Валерий Кальченко, на заседании комиссии, состоявшемся 12 августа, были показаны фотографии котлована, после чего единогласно было решено возвратить более 13 миллионов гривен для возобновления строительства водопровода, а все заседание провели за рекордные 11 минут.

Таким образом, около 10,5 миллионов гривен пойдут на строительство группового водопровода (сетей) и 2,5 миллиона гривен – на подачу воды в западную (тоже сети) часть города. Это не все деньги, потому что в качестве компромисса на детский сад оставили 9 миллионов гривен, но вряд ли их успеют освоить за время, оставшееся до начала сентября, поэтому их тоже придется вернуть.

Можно бы порадоваться, что справедливость победила, но время-то ушло, и его не вернешь, а это почти полгода сезона активного строительства. Но и это не все, потому что решение областной комиссии должно пройти через Министерство развития громад и территорий, потом через Кабинет Министров, на что в лучшем случае уйдет не меньше месяца…