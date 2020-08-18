Види на врожай невтішні…

По інформаціях «УЦ» можна дослідити, що цього року селян дуже турбували безсніжна зима та весняні заморозки, але травневі дощі ситуацію виправили, і люди віджнивувалися успішно, хоча врожай був значно меншим за минулорічні показники. Та на цьому цикл жнивних робіт 2020 року не закінчується, бо на підході пізні зернові, тобто кукурудза та соняшник, але схоже, що збирати буде майже нічого! Причина – затяжна спека в більшості районів області, адже дощів там не бачили з червня.

Ми поспілкувалися з кількома фермерами, і ситуація настільки напружена, що деякі вперше попросили не вказувати прізвищ. Отже, з їхніх слів, а не довіряти їм немає підстав, ситуація дуже погана. Деякі сорти кукурудзи через спеку та відсутність вологи в грунті взагалі не сформували качан, і це спостерігається на третині посіяних площ. А на тих площах, де кукурудза начебто вродила, урожайність очікується на рівні 3-4 тонн на гектар, що вполовину менше проти мінімальних врожаїв минулих років. З соняшником ситуація теж набагато гірша, ніж минулого року, бо в багатьох випадках не формуються «шляпки», а якщо й сформувалися, то врожай буде теж вполовину меншим – до 20 центнерів проти 30-35 центнерів з гектара, але як буде насправді, сказати важко.

Катастрофою називають ситуацію з пізніми зерновими в Бобринецькому, Компаніівському, Кропивницькому, Маловисківському, Олександрівському та деяких інших районах області. Трішки краще на півночі та сході області, але дощі припинилися й там. Окрім того, засуха не дає можливості починати посівну озимих, і основна маса фермерів цього не робить. Дехто ризикнув і почав сіяти ріпак в суху землю, але якщо дощів не буде, то всі затрати перейдуть в категорію збитків. Це саме можна казати й про сівбу хлібних культур, через що складається критична ситуація, бо дощів не очікується аж до кінця вересня! Було б добре, якби погода сплутала всі прогнози, але якщо до кінця серпня дощів не буде, то картина виглядає сумною.

Наслідки цієї посухи вже далися взнаки, оскільки фермери не доотримали пшениці по валу, а валовий збір кукурудзи очікується чи не вдвічі нижчий, проблеми будуть і з соняшником. Як наслідок, господарства отримають збитки, а це не дозволить провести підготовку до весни в плані матеріально-технічного забезпечення. Це вплине на виробників сільськогосподарської техніки з відповідними наслідками, знову ж таки, ось вам і тема про причини можливого підвищення цін на всю лінійку переробки продукції села – як рослинного, так і тваринного походження.

Що робити в таких умовах, люди не знають, але вже думають над пошуком дешевих кредитів, і тут усе буде залежати від позиції держави, але від неї поки що ніяких сигналів не надходило. Хіба що райдержадміністрації просять надати звітність про площі пізніх зернових, вражених посухою. Фермери в один голос кажуть, що їм вкрай потрібна якась бесповоротна фінансова підтримка, але чи відреагує держава – невідомо.

Може статися так, що фермерів залишать наодинці з проблемою, хоча це питання національної безпеки та продовольчої незалежності. Тоді потрібно очікувати активізацію політиків, які почнуть збирати свій урожай на електоральних полях, хоча всі сили мали б спрямувати на реальну підтримку сільськогосподарського сектору економіки.