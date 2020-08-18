Жыве Беларусь

В Белоруссии происходит что-то невероятное. Никто не ждал от спокойных, уравновешенных белорусов такого протеста против президента Лукашенко. В воскресенье на улицы Минска вышло, по ряду довольно достоверных источников, 200 тысяч человек. Фото мировых агентств позволяют верить этой цифре.

Главный оппозиционный сайт Беларуси «Хартыя 97», конечно, озвучил цифру 500 тысяч протестующих. Но честно говорю, как многолетний читатель этого сайта, в последнее время информация на нем несколько экзальтированная, скажем так. Хотя не может не вызывать уважения сам факт, что еще в 1997 году некоторые люди поняли, кто такой Лукашенко и что он делает со страной. Они подписали хартию против Лукашенко, сайт назван по ее имени. Сегодня мало кому что-то говорят эти имена, но подписывали хартию и создавали сайт Мацкевич, Ивашкевич, Милинкевич, Санников, Бебенин. Сегодня на слуху больше Тихановская, Цепкало и Бабарико. Но начинали дело не они.

Сегодня «Хартыя 97» чуть не празднует победу. Происходящее в республике они называют «Карнавал свободы». Если помните, Майдан в Украине в 2004-м году тоже многие называли карнавалом.

В стране бастуют. Причем не хваленые нашими почвенниками и почитателями советского способа хозяйствования сов­хозы и колхозы.

Забастовал единственный на постсоветском пространстве производитель мощной карьерной техники БЕЛАЗ. Никто в мире не производит настолько грузоподъемных машин – БЕЛАЗ 75710 тянет 450 тонн. Другие мировые крупнейшие производители таких махин, такие, как «Либхерр» и «Катерпиллер», таких не выпускают по одной причине – они слишком много топлива потребляют, и спрос на таких монстров невелик. А на заводе БЕЛАЗ в Жодино в Минской области работает 11 тысяч человек!

Объявили забастовку и на грандиозном предприятии по производству удобрений, одном из крупнейших в мире, – «Беларуськалий» в Солигорске. Остановился и крупный нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии – «Нафтан» в Новополоцке, в Украину он вместе с Мозырским НПЗ поставляет очень большие объемы бензина и дизтоплива, до 30% доходит их доля на рынке. Минский тракторный завод тоже приостановился.

Непонятно, как это расценивать: хорошо это или нет? Это же удар по экономике страны. Когда у нас были майданы, заводы не останавливались…

Наконец-то удалось связаться с одним из своих белорусских товарищей, Димой Шкловским, мы с ним однополчане, ну и во времена моей жизни в Беларуси мы часто общались, конечно же. Чтобы вы понимали суть вопроса – много лет назад другой мой друг, Сергей Доманьков, в «Фейсбуке» как-то не очень лояльно отозвался о Лукашенко. В тот же вечер его не стало в «Фейсбуке». Потом получилось как-то связаться, так он рассказал – уже через несколько часов пришли подтянутые румяные товарищи в хороших костюмах из КГБ (там никто орган госбезопасности не переименовывал). Вежливо попросили не писать больше ничего такого, и вообще, не надо сидеть во всяких «фейсбуках». Так же и с другими моими товарищами было. Иначе – не будет работы, «волчий билет», никуда не примут.

С Димой пообщались коротко, он и так больше в Польше живет, чем в Минске. Еще с начала девяностых он гонял б/у автомобили оттуда, «экспортные» «Жигули» и «Лады». Но в эти дни приехал в столицу Беларуси, это несложно, от Минска до Белостока, к примеру, ближе, чем от Кропивницкого до Одессы.

«Я всегда скептически относился ко многим своим землякам. В смысле политической активности. Слишком спокойные, мягкие, пассивные. Но в эти дни Менск меня поразил (Дима называет город историческим названием – по одной из версий это «город мены, обмена товарами». – Авт.). Самое неожиданное – это лица силовиков. Чтобы ты понимал, рядовой милиционер в Беларуси зарабатывает от 500 долларов в месяц в эквиваленте, плюс немерено льгот, полтора месяца отпуска в год, на пенсию в 48 лет. Никакому слесарю на МТЗ или БЕЛАЗе такое и не снилось. Так вот, я смотрю на них, а они какие-то грустные со своими щитами и в шлемах. Они тоже понимают, что что-то идет не так. Мне один знакомый рассказал, как его били милицыянты на станции метро «Кастрычницкая» («Октябрьская». – Авт. ), – чуть ли не нежно. Показушно, для начальства, не причиняя особого вреда. Чуть ли не извинялись.

– Чем все закончится?

– Никто не знает. Но так, как было раньше, уже не будет. Но… у меня уже вид на жительство в Польше. Так что я там. А родители мои в Минске, понятно, что я слежу за всем».

Что примечательно – даже главный печатный орган власти Лукашенко пишет о протестующих довольно мягко, беззлобно. Речь о газете «Беларусь сегодня», еще не так давно она называлась «Советская Белоруссия», автор этих строк даже печатался в этой газете много лет назад.

Цитируют неких безымянных жителей Минска:

«Тяжело смотреть на этих бибикающих и хлопающих людей. Я пыталась с ними поговорить, выслушать, убедить, разъяснить, но ощущение такое, будто люди в какой-то стеклянной колбе. То есть никакой реакции. Они воспринимают только то, что заложено в них пропагандистами Запада. Они не воспринимают ничего другого – как зомби».

Хотя риторики, как в советской газете «Правда», хватает: «Враги, они же не спят, работают. И не секрет, что им как кость в горле Россия, через Беларусь они хотят до нее добраться. Протянуть свои щупальца фашизма, за счет белорусского народа решить свои глобальные вопросы. Да, есть тут проплаченная Западом кучка людей, которой надо отрабатывать деньги. И есть одурманенная часть белорусского общества. Они, может, и хорошие люди, но они оболванены. Они не знают историю. Не понимают, для чего дестабилизируется обстановка в стране, и самое главное – какие последствия возникнут после дестабилизации. Что станет с белорусами?.. Нельзя поддаваться влиянию Запада, это все равно что рыть себе яму. И кем вы будете у Запада? В лучшем случае обслугой. В худшем случае… Не хочется говорить об этом.

Однозначно: не должно меньшинство навязывать свою волю большинству. Картинку же так красиво научились делать, сидя за чашкой кофе и за компьютером за границей. Очень много всего делается, все рассчитано на эмоции белорусов. К тому же часть людей, особенно молодежи, не понимают, что игры в политику – очень опасные, серьезные игры. Протестующие просто не поняли еще, что их ожидает.

Посмотрите, что в мире творится. Экономика ложится, в десятки раз выросло число безработных. И пандемия тоже не прошла. Мы всегда жили в мире и согласии и сейчас не позволим лишить Беларусь независимости. Искренне желаю Беларуси мира и процветания. Нужно простым людям, белорусам, дать спокойно жить, работать, заниматься своими прежними делами. Хочу сказать спасибо белорусскому народу, Лукашенко, который очень много сделал. Есть, конечно, у него промахи и ошибки. Но, извините, не ошибается тот, кто ничего не делает. Результат-то люди все равно видят. Дай бог, чтобы страна не потеряла это в один миг. Миллионы людей станут безработными или будут вкалывать на чужих плантациях. Просить помощи уже будет не у кого».

Это типа сказал журналисту на главной площади страны некий Владимир. Почему люди стесняются своих фамилий? А может, и нет этих людей, все просто сочинено?

Но протестам в газете все равно уделен минимум внимания, как у нас на телеканалах типа «Интер» или канала «Кировоград» в 2004-м. если кто помнит, то наш главный местный вещатель – Кировоградская областная государственная телерадиокомпания – ни разу за все время первого Майдана даже словом не упомянула о нем ни в киевском, ни в местном контексте, хотя прямо под их дверьми на площади Кирова собирались тысячи людей кждый день.

Главными темами главного печатного рупора Лукашенко есть немного Лукашенко и «Будущая мама, ее малыш и рак: почему важно планировать беременность», «Белорусские командировки “Спартака”: как один из лучших молодых разведчиков Великой Отечественной войны стал писателем и кремлевским переводчиком», – это самые читаемые статьи на сайте газеты.

Что поражает – это как ведет себя Нацыянальны сход Рэспублікi Беларусь, их парламент, аналог нашей Верховной Рады. Оттуда вообще ни слова о происходящем в стране! Настолько там народ «правильно» подобран Лукашенко. Ну и депутатов у них там поменьше, чем у нас, всего 174, по статистике, настоящих буйных должно быть меньше. Хотя у них там аж две палаты – Палата представителей и Совет республики, 110 мажоритарщиков и 64 представителя регионов. Если вам сообщить, что спикером всего парламента является Наталия Кочанова, это что-то поменяет в понимании событий в Беларуси? Вряд ли. С момента выборов президента самое громкое, что вышло из недр парламента, было таким: по инициативе депутатов состоялась встреча парламентариев с представителями правозащитных организаций Белорусский Хельсинкский комитет, Международная федерация прав человека, Белорусский союз журналистов, Белорусская ассоциация журналистов.

В ходе проведенной беседы участники встречи, обеспокоенные происходящими в стране событиями, выработали общее мнение о необходимости обеспечить гражданский мир и взаимопонимание в обществе.

Самое главное для граждан нашей страны сегодня — это безо­пасность, сохранение конституционного строя, государственного суверенитета и стабильной работы национальной экономики.

Парламентарии и правозащитники призывают граждан Беларуси отказаться от насилия и вернуться к нормальной жизни».

Ну, молодцы – выработали общее мнение…