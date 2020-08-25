На велосипедах, ходулях и лошадях

В пятницу, 21 августа, накануне Дня флага и Дня независимости Украины на городском ипподроме прошли спортивные соревнования «Щаслива підкова», участие в которых приняли руководители и тренеры четырех кропивницких детско-юношеских спортивных школ, двух местных детско-юношеских клубов и сборная журналистов нашего города.

Корреспондентке «УЦ» выпала уникальная возможность не просто побывать на соревнованиях, но и принять в них непосредственное участие.

В каждой команде было по пять человек, а в команде журналистов оказалось семь, два из которых поочередно выполняли роль запасных. В составе сборной были спортивный обозреватель «УЦ» и СВN Юрий Илючек, который взял на себя ответственную роль капитана, технический редактор сайта SportРепортер Руслан Мусиенко, фотожурналист Павел Волошин, журналисты «Новой газеты» Геннадий Солдецкий и Игорь Крушеницкий, я – журналистка «УЦ» Айнура Алиева и призванный на усиление работы команды мой юный брат Марат Алиев.

Каждая команда должна была проявить себя в семи номинациях: в велоэстафете, эстафетах «Стовбуни», «Кольца», «Пчелиные соты», «Ходули», викторине и манежной езде. В велоэстафете участникам необходимо было проехать 100 метров на велосипеде, огибая препятствия. В эстафете «Стовбуни» – пройти расстояние в 10 метров, держа баланс на «стовбунах» – это нечто вроде грубых деревянных колодок на веревках. В соревновании «Кольца» – забросить как можно больше веревочных колец на дерево, находящееся на расстоянии в три метра. В «Пчелиных сотах» – метать кубики и шарики в воображаемые пчелиные соты, нарисованные на асфальте. В эстафете «Ходули» – пройти от линии старта 10 метров на ходулях. В викторине – ответить правильно на вопросы о лошадях, государственной символике и истории Украины. А самым приятным и ожидаемым для многих вознаграждением стало последнее задание – возможность прокатиться два круга на лошади в манеже.

Команда спортивных журналистов завоевала первое место в конкурсе метания колец, в «Пчелиных сотах» – второе, а в велоэстафете – третье. Но в других испытаниях нас обошли более серьезные и опытные в спорте участники, поэтому в тройку победителей мы, к сожалению, не вошли. Но это вовсе не отменяет огромного количества позитивных эмоций и впечатлений, полученных всеми конкурсантами в процессе соревнований. Чего только стоит одно катание на лошадях! По словам Юрия Илючека, такая возможность представилась ему впервые за всю жизнь. Автор этой статьи также каталась на лошадях только в детстве, поэтому было весьма радостно и приятно вновь освежить в памяти эти необычные ощущения.

По итогам соревнований в тройку лидеров вошла команда ДЮСШ-1 (третье место), ДЮК «Старт» завоевал серебро, а бесспорными победителями стала команда ДЮК «Монолит». Победителей и участников наградили дипломами и медалями (призеров настоящими, а всех остальных – сладкими пряничными), а также красочными и информативными сборниками от Национального олимпийского комитета Украины, который наряду с управлением молодежи и спорта горсовета и областной федерацией конного спорта выступил организатором мероприятия. Открыли соревнования показательными выступлениями на лошадях.

– «Щаслива підкова» – це захід, який має на меті привернути більшу увагу до кінного спорту в нашій області, адже ми маємо чимало успіхів у цій сфері, але про них мало хто знає. Далеко не в кожному місті навіть обласного значення є свій іподром, тому хотілося б, аби люди частіше його відвідували та зацікавилися цим видом спорту, – отметил Вадим Бебко, соорганизатор мероприятия, заместитель начальника управления молодежи и спорта городского совета Кропивницкого, ответственный секретарь НОК Украины в Кировоградской области.