Роковый Ингул

В День независимости Украины в Кропивницком на Казачьем острове состоялся рок-фестиваль. Инициатор мероприятия городской голова Андрей Райкович пообещал, что фест станет традиционным. Было бы здорово, ведь поклонников рок-музыки в городе много, и исполнять хиты, к счастью, есть кому.

«Рок на Ингуле» – так назывался фестиваль. Его называют первым. Да, с таким названием рок-фест состоялся впервые. А рокеры уже собирались в нашем городе «потусить». Вспомните хотя бы рок-фестиваль «Украина-Центр», посвященный 25-летию нашей газеты. Он, кстати, тоже состоялся при поддержке Андрея Райковича и на то время губернатора Сергея Кузьменко. Но если тогда вся организаторская работа легла на плечи нашей редакции, то в этот раз потрудилось городское управление культуры и туризма, за что всем сотрудникам большое спасибо.

На Казачьем острове сразу вспомнились слова песни из «Бременских музыкантов»: «Наш ковер – цветочная поляна, наши стены – сосны-великаны, наша крыша – небо голубое»… Именно таким был импровизированный зал на острове, заполненный почитателями рока. Карантинные меры были соблюдены: на входе абсолютно всем измеряли температуру и надевали браслет. Все торговые точки (шашлык, ситро, безалкогольное пиво) были снабжены антисептиком. Простор позволял соблюдать социальную дистанцию, но рок-тусовка – это же сплоченность.

Перед зрителями выступили четыре местные группы: Inside the Sound, Stormbringer, Cardio и UP and UP. Абсолютно разные, но были одинаково горячо восприняты публикой. Трудно сказать, сколько людей было в парке, но точно в городе нет ни одного зала, способного вместить всех, кто пришел послушать рок на Ингуле.

Удивительно, но на острове был отличный звук. Где бы ты ни стоял, отовсюду хорошо было слышно все инструменты и вокал. Гитарист коллектива Stormbringer Руслан Федосеев это подтвердил: «Очень рад был поиграть мировые рок-хиты на хорошей сцене и с хорошим звуком . Хочется сказать спасибо организаторам феста за возможность выступить для жителей нашего города после столь длинного перерыва. Хорошие команды, замечательное творческое общение. Чаще бы так».

Поделился впечатлениями и Макс Величко, исполнявший с Inside the Sound свою, авторскую, потрясающую музыку: «Впечатления самые позитивные. Были рады играть свою музыку – это редко происходит. Очень понравилась внимательная публика. Ну и классно было создавать настроение с группой Up and Up – прозвучали наши любимые песни. Спасибо организаторам фестиваля, все было на высшем уровне и очень душевно».

Да, было душевно и атмосферно. И все было органично: стоящие в ряд байки, сидящие на траве молодые люди, прыгающая детвора, поющая и танцующая фан-зона. А как звучал Гимн Украины в исполнении Елизаветы Малюковой!

На сцене появился Андрей Райкович. Не в косухе и бандане, но был искренним. «Я чувствую, что сюда пришли настоящие фанаты. Молодость, свобода, энергия, неповторимый дух, своеобразная музыкальная сила и эстетика рока, – отметил Андрей Павлович. – Я рад, что в нашем городе есть настоящие, классные группы. Я вас знаю, слушаю, потому что на всех концертах в День города вы с нами. Сегодня первый рок-фестиваль, и я вам обещаю: рок над Ингулом будет звучать каждый год».

