Воздержание не красит мужчину

Депутаты горсовета Кропивницкого не поддержали кандидатуру Николая Сухомлина на звание Почетного гражданина города. Не то, чтобы совсем не поддержали, но голосов не хватило.

Кандидатуру Николая Алексеевича, которую предварительно согласовала депутатская комиссия, активно обсуждали. То, что поддержали, понятно. А вот выступающие против на сессии приводили спорные и неразумные аргументы. Так, «свободовец» Сергей Капитонов «поставил в упрек» Сухомлину то, что его служебная деятельность была… в советское время. Хотя сам Капитонов родился в советское время и только поэтому не должен был быть принят в ряды принципиальной «Свободы». А эксцентричный депутат Михаил Демченко и вовсе заявил, что не будет голосовать за, потому что кандидат на звание Почетного в прошлом был… чиновником. Да, был! И первый Почетный гражданин Елисаветграда Дмитрий Остен-Сакен тоже был чиновником и в историю города вошел навсегда. А чем в историю города войдет Демченко? Странными выходками в горсовете?..

Что можно сказать по этому поводу? Это был шанс войти в историю не Николая Алексеевича, а ваш, депутаты. Это вам избиратели, отдавшие за вас голоса, доверили принять решение, которого ждала Кировоградщина. Вы в горсовете не навсегда. Вспомнят о вас через год после очередных выборов? Вряд ли. А Сухомлин – личность, которой гордятся земляки.

К нему не ходили и не ходят на поклон. Потому что всегда открыт для всех. Ему есть что сказать, у него есть опыт, которым он легко делится, потому что в нем – мудрость. Он всегда добросовестно делал то, что ему доверили, – будь то город, область, страна, люди. Да почему «делал»? Продолжает делать и сейчас.

Авторитет Николая Алексеевича бесспорен. С инициативой выдвижения его кандидатуры выступил Совет старейшин при председателе Кировоградской областной государственной администрации, а поддержали такое решение Региональный центр повышения квалификации Кировоградской области, Центральноукраинский национальный технический университет, Кировоградская областная организация «Союза женщин Украины», общественная организация «Кировоградский областной совет сельскохозяйственных предприятий», акционерное общество «Кировоградское рудоуправление» и многие другие. Вы против кого, ребята?

Знаете, что примечательно? В результате голосования оказалось, что нет ни одного голоса против. То есть даже те, кто высказался против Сухомлина, нажали на кнопку «воздержаться». Ой, как некрасиво, не по-мужски.

Есть надежда, что вопрос о Почетном повторно вынесут на заседание сессии. Не надо воздерживаться, дайте волю эмоциям и вместе с микрофоном включите разум.