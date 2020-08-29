ЖК «Воробьевы горы» – доступные новостройки в Харькове

Новые квартиры существенно выигрывают у вторичного рынка, ведь они являются более предпочтительным решением, чтобы создать комфортное жилье на длительный срок. Новая и современная планировка, качественные коммуникации, отсутствие износа и оптимальное обслуживание – всё это новостройка. Тем более комплексы строятся с большими территориями, детскими площадками, парковками и дополнительной инфраструктурой.

Ярким примером качественных квартир и гостинок в Харькове является жилой комплекс «Воробьевы горы». Перейдите по ссылке https://www.vorobievy-gory.kharkov.ua/ и сами убедитесь в уникальных предложениях. Основная миссия компании – предложить всем желающим качественную недвижимость с высоким уровнем комфорта и безопасности.

Двухуровневые гостинки

Абсолютно новый формат жилья, подходящий для большинства покупателей. Среди основных преимуществ этих объектов стоит выделить несколько моментов:

шикарный ремонт;

рациональная планировка;

функциональность и современность исполнения;

высокие потолки.

Внизу можно сделать гостиную комнату или кухню-студию, в то время как второй этаж можно подготовить под кабинет, спальную комнату или зону для отдыха.

Смарт-квартиры – новинка на рынке

Еще один необычный вариант жилья. Квартиры подобного формата отличаются оригинальным исполнением и небольшими размерами. При этом на небольшой площади комфортно размещаются все элементы. Квартира разделяется на специальные функциональные зоны, где каждая отвечает за определенные задачи и требования. Клиенты не будут переплачивать за лишние метры и получают идеальное жилье.

Каждый жилой комплекс дополняется идеальной инфраструктурой. Это не просто отдельный жилой дом, а полноценная комбинация зелени, асфальта и комфортных условий. Нужно лишь успеть забронировать идеальную квартиру и начать пользовать ею в разных целях.

Заработок на недвижимости

Желающие заработать могут сдавать гостинки и смарт-квартиры в аренду. Это неплохой вариант, ведь небольшая по площади квартира идеально подходит как людям в командировке, так и приезжим туристам. Тем более все объекты новые, а близкое расположение к основным инфраструктурным объектам станет лишь дополнительным плюсом для клиентов.

Отдел продаж работает каждый день. Менеджер готов принять звонок, предоставить советы и дать консультации относительно выбора. Сотрудничество с каждым клиентом обязательно подкрепляется подписание официального договора.